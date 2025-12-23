Jimin - Jungkook (BTS) “hòa tan” khi đến Đà Nẵng: Đi chợ mặc cả thành công như người Việt xịn!

Vào cuối tháng 6, netizen Việt đã được phen náo loạn khi Jimin - Jungkook (BTS) đến Đà Nẵng. Đây chính là chuyến xuất ngoại đầu tiên của 2 nam thần BTS sau khi xuất ngũ. Bộ đôi BTS đến thành phố biển xinh đẹp để quay chương trình Are You Sure? mùa 2. Đến nay, teaser tập về Việt Nam đã lên sóng, làm nức lòng fan Việt.

Trong teaser này, phong cảnh biển Đà Nẵng xanh ngắt hiện lên đẹp mê mẩn. 2 nam thần BTS đi lặn biển, rồi hào hứng trải nghiệm hàng loạt món ăn ngon như nem lụi, bánh xèo, cơm chiên, gỏi cuốn... Đặc biệt hơn cả, Jimin - Jungkook còn đi chợ mua quần áo, mặc cả "nghệ" không thua gì dân Việt xịn!

Teaser chuyến đi của Jimin - Jungkook (BTS) ở Việt Nam nhanh chóng gây sốt. Video: X

Bờ biển xanh ngắt của Đà Nẵng hiện lên đẹp như mơ. Ảnh: X

Khi thành phố lên đèn cũng rất đẹp đẽ. Ảnh: X

Bộ đôi nam thần BTS đã đi lặn biển...

... rồi sau đó là ăn 1 bữa thật hoành tráng. Ảnh: X

Nhìn Jimin - Jungkook ăn nem lụi, bánh xèo, gỏi cuốn... mà fan cũng "rớt nước miếng" theo. Ảnh: X

2 anh chàng còn đi chợ mặc cả y như người Việt xịn! Và cuối cùng họ cũng mặc cả thành công. Ảnh: X

Đoạn teaser nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội. Cư dân mạng Việt Nam không ngớt lời khen Jimin - Jungkook sớm "hòa tan" với cuộc sống ở Đà Nẵng: "Mặc cả không thua gì người Việt Nam", "Đúng là rể Việt rồi", "Mừng là 2 anh có chuyên đi chơi vui quá"... đồng thời ngóng chờ chương trình đầy đủ lên sóng.

Trong những ngày Jimin - Jungkook ở Đà Nẵng, những fan bắt gặp bộ đôi đã cố giữ kín thông tin để đảm bảo riêng tư cho 2 anh chàng. Họ chỉ "xả source" khi Jimin và Jungkook đã trở lại Hàn Quốc. Theo đó, 2 nam thần BTS đã dậy sớm để ngắm bình minh trên bãi biển, khi mới 4h30 sáng. Fan chỉ quay tầm 5 giây, ngồi lặng lẽ để tránh làm phiền đến Jimin và Jungkook. Ngờ đâu, thần tượng lại hét rất to khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn. Fan rơi vào trạng thái "thót tim" sợ Jimin và Jungkook bị nhận ra, nhưng rồi mọi người đều không chú ý đến 2 anh chàng nữa.

1 số hình ảnh khác được "team qua đường" chụp lại Jimin - Jungkook đi mua sắm ở chợ, hay vui vẻ trò chuyện ở sân bay cũng được fan đăng tải. Có thể thấy chuyến đi này của 2 nam thần BTS rất thành công. Họ hoàn thành công việc 1 cách suôn sẻ, do được fan hỗ trợ bảo vệ sự riêng tư. Fan càng thêm mong đợi Jimin - Jungkook có thiện cảm với Việt Nam và sớm mang concert của cả nhóm đến đất nước hình chữ S.

Jimin - Jungkook dậy sớm ra bãi biển ngắm bình minh. Ảnh: sheiny1908_

"Team qua đường" bắt gặp 2 anh chàng ở chợ. Ảnh: X

Ảnh: X

Jimin - Jungkook tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: X

