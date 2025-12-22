Phát hiện khách mời kém duyên hết chỗ nói trong đám cưới bí mật nhất showbiz lúc này

Vào hôm 21/12, Mir (thành viên nhóm nhạc đình đám MBLAQ) đã tổ chức hôn lễ riêng tư với bà xã ngoài ngành giải trí tại 1 trung tâm tiệc cưới ở tỉnh Gyeonggi. Được biết, ngay cả chị gái Mir - nữ diễn viên nổi tiếng Go Eun Ah, cũng không chia sẻ lên mạng bất kỳ hình ảnh nào từ đám cưới. Từ đây, hôn lễ Mir được xem là đám cưới bí mật nhất showbiz Hàn ở thời điểm hiện tại.

Tới chiều 22/12, tờ Koreaboo đưa tin, 1 khách mời xuất hiện trong ngày vui của mỹ nam MBLAQ vừa trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội xứ củ sâm. Theo nguồn tin, danh ca Kim Jang Hoon sau khi trở về từ hôn lễ đàn em đã ngay lập tức đăng lên mạng clip từ đám cưới. Trong video gây bàn tán, Mir và vợ bước vào lễ đường trong niềm hạnh phúc dâng trào. Đáng chú ý, nam ca sĩ họ Kim không thèm làm mờ mặt cô dâu, cứ thế lan truyền clip lên mạng xã hội.

Hành động này khiến Kim Jang Hoon bị công chúng Hàn "ném đá" kịch liệt vì quá vô duyên, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với vợ chồng thành viên nhóm MBLAQ. Bởi theo lẽ thường tại Hàn Quốc, nếu bà xã của người nổi tiếng không hoạt động trong showbiz thì khách mời bắt buộc phải làm mờ mặt cô dâu nếu như muốn đăng ảnh, clip từ đám cưới lên mạng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhấn mạnh, do Mir ngay từ đầu đã thông báo sẽ tổ chức đám cưới riêng tư nên tốt nhất là khách mời không nên lan truyền bất kỳ hình ảnh nào từ buổi lễ lên mạng xã hội.

Mir tổ chức hôn lễ riêng tư với bạn gái lâu năm vào hôm 21/12. 1 hình ảnh hiếm hoi từ đám cưới vừa mới được chia sẻ đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver và Nate

Ngay sau khi trở về từ hôn lễ của đàn em, Kim Jang Hoon đã hứng trọn sự phẫn nộ từ khán giả vì đăng ảnh không làm mờ mặt bà xã Mir lên mạng (Hình ảnh gốc đã được xử lý nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu). Ảnh: Naver và Instagram nhân vật

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt "tấn công" Kim Jang Hoon dữ dội: "Đó là 1 đám cưới riêng tư. Chẳng phải là nam ca sĩ nên che mặt cô dâu lại sao?", "Lễ cưới này được tổ chức riêng tư mà. Kim Jang Hoon đăng clip rõ mặt cô dâu thế kia mà không thấy sai sai sao?", "Ngay cả người thân trong gia đình họ cũng không đăng ảnh làm lộ mặt cô dâu để bảo vệ sự riêng tư cho cặp đôi. Ấy thế mà Kim Jang Hoon lại...", "Đúng là vô duyên hết chỗ nói",...

Được biết, ngay cả chị gái Mir - nữ diễn viên Go Eun Ah, cũng không đăng lên mạng bất kỳ hình ảnh nào từ đám cưới mới đây. Ảnh: Nate

Kim Jang Hoon sinh năm 1963, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 28 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới, nam nghệ sĩ đã vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu ở dòng nhạc rock ballad tại Hàn Quốc. Tên tuổi của Kim Jang Hoon gắn liền với loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại xứ sở kim chi như If You Are Like Me, Sano Ramen,...

Kim Jang Hoon được xem là tượng đài ở dòng nhạc rock ballad tại Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo