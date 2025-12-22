Song Seung Hun chung sống với sao nữ nóng bỏng nhất xứ Hàn?

Mới đây, biểu tượng gợi cảm đời đầu của Kpop - nữ ca sĩ IVY đã xuất hiện trong series YouTube Actually, That's A Good Thing!. Tại đây, cô đã lên tiếng giải thích về tin đồn sống chung với tài tử Trái Tim Mùa Thu Song Seung Hun.

Ngay cả đội ngũ sản xuất cũng giới thiệu IVY là "nhân vật chủ chốt đứng sau tin đồn gây chấn động ngành giải trí Kpop". Tuy nhiên nữ ca sĩ đã nhanh chóng minh oan rằng "Mọi chuyện đều có một bước ngoặt lớn". Và bước ngoặt của tin đồn này chính là... chú chó được IVY nhận nuôi.

Ảnh: Koreaboo

Nữ ca sĩ đã xuất hiện trên YouTube để làm rõ tin đồn đang chung sống với Song Seung Hun. Ảnh: Koreaboo

Chú chó này được IVY nhận nuôi có tên là... Song Seung Hun. Và kể từ đây, tin đồn cô chung sống với tài tử đình đám xuất hiện. Nhưng hóa ra, IVY chỉ đang sống với chú chó này. "Bom sex" showbiz xứ Hàn giải thích: "Tôi biết đến tổ chức tên là KDS Rescue và đã quyên góp một ít tiền cho họ. Họ thường đăng tải ảnh những chú chó ở đó, và một chú chó có khuôn mặt rất nổi bật, độc đáo đã thực sự thu hút sự chú ý của tôi. Biệt danh của chú là Song Seung Hun. Mọi người thường gọi chú là Song Seung Hun, hoặc Charlie Chaplin, thậm chí là Shinnosuke… Nói chung là bất kỳ nhân vật nào có cặp lông mày đậm. Đó là cách tôi gặp Song Seung Hun lần đầu tiên. Tôi nhắn tin cho tổ chức cứu hộ nói rằng tôi rất tò mò về chú chó này".

IVY giải thích rằng mặc dù tên chú chó được lấy cảm hứng từ nam diễn viên Song Seung Hun, nhưng tên đầy đủ của nó thực ra là Park Song Seung Hun, ghép với họ của cô. Giọng ca sinh năm 1982 tiếp tục say sưa kể về chó cưng: "Đó là vào một mùa đông rất lạnh, ngay giữa thời kỳ dịch COVID, nên tôi dành rất nhiều thời gian ở nhà. Tôi muốn chăm sóc chú chó ấy, vì vậy tôi đã tự mình đến trung tâm cứu hộ và đưa nó về nhà. Khi mới gặp, Seung Hun vô cùng sợ hãi. Mỗi khi tôi cố gắng bế, toàn thân nó đều căng cứng, nên ấn tượng đầu tiên của tôi là nó cần được chăm sóc nhẹ nhàng. Nhưng rồi, tôi nghĩ, 'Ồ… nó trông thật buồn cười'. Seung Hun sở hữu khuôn mặt thực sự đặc trưng, được biết đến với cặp lông mày rậm, giống với nam diễn viên Song Seung Hun, vì vậy biệt danh của cậu ấy cũng tự nhiên trở nên nổi tiếng theo".

Dưới sự chăm sóc của IVY, chú chó Park Song Seung Hun đã lớn lên rất tốt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh cún cưng. Tuy nhiên, vì cái tên trùng hợp này mà IVY và Song Seung Hun bất ngờ nhận tin đồn đời tư "từ trên trời rơi xuống". May mắn là đến nay, tin đồn này đã chính thức được làm rõ.

Vì chú chó tên là Song Seung Hun...

... mà IVY vướng tin đồn chung sống với tài tử này. Ảnh: Osen

IVY sinh năm 1982, có tên thật là Park Eun Hye, từng được xem là 1 trong những nữ ca sĩ solo bốc lửa và thành công hàng đầu của làn sóng Kpop. Thời hoàng kim, tên tuổi cô gắn liền với loạt bản hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ Hàn, trong đó không thể không nhắc đến ca khúc kinh điển mang tên Sonata Of Temptation.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bỗng dính nghi vấn lộ clip sex hồi tháng 4/2010. Nhưng hóa ra nhân vật chính trong clip nhạy cảm không phải IVY mà là 1 cô gái đến từ Trung Quốc. Tuy vậy, tai ương "từ trên trời rơi xuống" đã giáng 1 đòn mạnh lên sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, Song Seung Hun sinh năm 1976, chính thức gia nhập làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng toàn châu Á nhờ tác phẩm kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua nhiều phim thành công vang dội như Hương Mùa Hè, Phía Đông Vườn Địa Đàng…

IVY từng là biểu tượng sexy của Hàn Quốc. Ảnh: Koreaboo