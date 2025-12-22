Đây mà là Seo Ye Ji sao?

Từ tháng 3 tới nay, nữ minh tinh Seo Ye Ji (phim Điên Thì Có Sao) liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Ở giai đoạn đỉnh điểm, cô bất ngờ bị kéo vào ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron. Theo đó, 1 nguồn tin cho hay Kim Soo Hyun rơi vào "lưới tình" của Seo Ye Ji khi đang yêu Kim Sae Ron. Đáng chú ý, tài tử họ Kim cùng anh họ đã bị tố hợp sức hại Seo Ye Ji, tung tin gây bất lợi cho nữ diễn viên. Thế nhưng, cả người đẹp họ Seo lẫn Kim Soo Hyun đều mạnh mẽ bác bỏ những nghi vấn này.

Tới nay, vào sáng 22/12, tờ Allkpop đưa tin Seo Ye Ji vừa bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội với màn lộ diện gây xôn xao. Trên trang cá nhân, nữ minh tinh Điên Thì Có Sao vừa đăng lên loạt ảnh đón Giáng sinh. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1990 nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy cô đã lấy lại được tinh thần vui vẻ sau thời gian dài bị kéo vào lùm xùm của Kim Soo Hyun. Thế nhưng không phải trạng thái tinh thần của Seo Ye Ji mà chính visual nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại mới trở thành chủ đề gây bàn tán khắp cõi mạng.

Nhiều khán giả nhận xét, minh tinh họ Seo bỗng trở nên khác lạ tới mức họ dụi mắt mãi nhưng cũng không thể nhận ra nổi. Từ đây, 1 bộ phận công chúng đặt ra nghi vấn Seo Ye Ji đụng chạm "dao kéo" lên gương mặt, khiến cô như biến thành 1 người hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, mỹ nhân Điên Thì Có Sao trở nên khác lạ do đổi cách trang điểm và sử dụng tóc giả.

Seo Ye Ji gây xôn xao với màn lộ diện đầy khác lạ. Đối chiếu hình hiện tại (bên trái) và ảnh lúc trước của nữ diễn viên, công chúng không tin đây là cùng 1 người. Nhiều khán giả còn nhận xét, gương mặt Seo Ye Jin bây giờ bỗng trở nên đơ cứng khác thường. Ảnh: Instagram nhân vật

Nhiều khán giả đặt ra nghi vấn Seo Ye Ji vừa can thiệp thẩm mỹ lên gương mặt. Thậm chí, nữ diễn viên còn được cho là đang phải chịu những biến chứng từ việc lạm dụng "dao kéo". Ảnh: Instagram nhân vật

Cô lộ rõ vẻ mặt vui tươi, cho thấy đã hoàn toàn vực lại được tinh thần sau thời gian dài bị cuốn vào bê bối của Kim Soo Hyun. Ảnh: Instagram nhân vật

Đây không phải lần đầu tiên Seo Ye Ji dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cách đây ít năm, cô từng dính tin "đập mặt xây lại" sau khi bị phát tán ảnh quá khứ kém sắc. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen để lại hàng loạt bình luận trái chiều xung quanh màn lộ diện gây xôn xao của "điên nữ" Seo Ye Ji: "Ủa cô gái trong hình này là ai vậy?", "Tôi nghĩ nữ diễn viên vừa phẫu thuật thẩm mỹ rồi", "Cô ấy thật sự trông rất khác thường", "Ủa mọi người không để ý tới việc Seo Ye Ji mới đổi phong cách trang điểm và đội tóc giả à? Theo tôi thì đây mới là điều khiến nữ diễn viên trở nên khác lạ đấy",...

Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, Seo Ye Ji bất ngờ bị kéo vào vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron. Theo Sohu, có thông tin cho biết Kim Soo Hyun đã phải lòng mỹ nhân họ Seo nên mới bỏ rơi Kim Sae Ron.

Chưa dừng lại ở đó, Kim Soo Hyun cùng anh họ (Lee Sa Rang) còn bị tố hãm hại "điên nữ" Seo Ye Ji trong khoảng thời gian cô vẫn còn hoạt động dưới trướng Gold Medalist - công ty do tài tử họ Kim thành lập. Theo Weibo, 1 nguồn tin đã tiết lộ chuyện Kim Soo Hyun - Lee Sa Rang từng vướng vào không ít rắc rối. Để bảo vệ hình ảnh của bản thân, họ đã biến Seo Ye Ji thành thế thân, đẩy mọi tai tiếng về phía cô. Thông qua Dispatch, họ tuồn tin giả, thậm chí còn chi tiền để dựng lên những câu chuyện sai sự thật về nữ diễn viên.

Giữa tâm bão ồn ào, Seo Ye Ji đã vội vã lên tiếng bác bỏ mọi nghi vấn: "Tôi cũng là con người... Thật sự cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức... Buồn bã... Nghẹt thở... Chịu đựng... Rồi lại tiếp tục chịu đựng... Tôi đã vô thức trả lời một bình luận… Rồi lại xóa nó đi… Bây giờ... Mong là mọi chuyện có thể dừng lại... Tôi... Hoàn toàn không còn liên quan gì đến người đó và anh trai của người đó... Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình phải giải thích điều này". Trong khi đó, đại diện của phía Kim Soo Hyun cũng mạnh mẽ phủ nhận thông tin hãm hại Seo Ye Ji.

Seo Ye Ji phủ nhận chuyện có liên quan tới Kim Soo Hyun và anh họ nam diễn viên. Ảnh: Naver

Ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tục khiến truyền thông và mạng xã hội châu Á dậy sóng trong năm qua. Ảnh: Naver

Seo Ye Ji sinh năm 1990, bắt đầu đóng phim khi vừa tròn 23 tuổi. Đến năm 2020, cô như cồn nhờ vai "điên nữ" trong Điên Thì Có Sao, đóng cặp với Kim Soo Hyun. Seo Ye Ji nổi tiếng có nhan sắc xinh đẹp, vòng eo con kiến nhỏ không tưởng. Tới năm 2021, cô bất ngờ bị bóc phốt kiểm soát và thao túng bạn trai cũ - tài tử Kim Jung Hyun. Theo nguồn tin do báo Hàn cung cấp, nữ diễn viên họ Seo đã kiểm soát, không cho Kim Jung Hyun thân mật với bạn diễn Seohyun (SNSD). Bê bối này khiến Seo Ye Ji bị khán giả tẩy chay và mất nhiều hợp đồng quảng cáo. Phải mất 1 thời gian dài, cô mới dần quay trở lại làng giải trí nhưng không còn giữ được ánh hào quang như xưa.

Seo Ye Ji vướng phải không ít điều tiếng trong suốt sự nghiệp. Ảnh: Naver

Nguồn: Allkpop