Hyun Bin trải lòng về chuyện tình với Son Ye Jin: Mưa dầm thấm lâu

Vào ngày 21/12 (giờ địa phương), một video có tiêu đề "I Think I Fell in Love Like Clothes Soaking in Water (Sincere)" đã được tải lên kênh YouTube Fairy Jae Hyung của Jung Jae Hyung. Và khách mời của cuộc trò chuyện này không ai khác chính là Hyun Bin - một trong những sao nam đình đám nhất của Hàn Quốc.

Trong cuộc trò chuyện, Jung Jae Hyung đã nhắc đến sự kết hợp ăn ý của Hyun Bin và Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh". Người dẫn chương trình Jung Jae Hyung nói anh cảm thấy chuyện tình của cặp đôi đã bắt đầu ngay từ khi quay phim. Jung Jae Hyung nói: "Bạn không thể diễn xuất như vậy nếu không có cảm xúc chân thật đằng sau".

Hyun Bin trong video "I Think I Fell in Love Like Clothes Soaking in Water (Sincere)" được tải lên kênh YouTube Fairy Jae Hyung của Jung Jae Hyung. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, Hyun Bin đã phủ nhận việc anh và Son Ye Jin yêu nhau trong thời gian quay phim. Anh cho biết mặc dù trước đó đã cùng nhau làm việc trong phim "The Negotiation", nhưng họ hiếm khi diễn xuất trực tiếp trên phim trường.

"Không, nó bắt đầu sau khi quay phim kết thúc" - Hyun Bin cho biết - "Chúng tôi chủ yếu quay phim ở những không gian riêng biệt. Chúng tôi chỉ gặp nhau thoáng qua trong bữa ăn hoặc khi xem lại cảnh quay".

Hyun Bin nói thêm rằng anh luôn cảm thấy tiếc nuối vì không được đóng chung nhiều cảnh quay với Son Ye Jin trong cùng một không gian khi cả hai làm việc trong phim "The Negotiation".

"Diễn xuất khi nhìn vào màn hình khác hẳn với diễn xuất khi nhìn vào mắt nhau" - Hyun Bin nói. Và cuối cùng thì "Hạ cánh nơi anh" đến và trong phim này, anh và Son Ye Jin đã có nhiều cảnh quay với nhau hơn rất nhiều. Hyun Bin cho biết mối quan hệ bền chặt của họ được xây dựng dựa trên những điểm tương đồng.

"Chúng tôi cùng tuổi, bắt đầu sự nghiệp cùng thời điểm, và con đường cuộc sống của chúng tôi có vẻ tương tự nhau" - Hyun Bin cho biết.

Khi được hỏi điều gì cụ thể khiến anh phải lòng Son Ye Jin, Hyun Bin đã đưa ra một câu trả lời đầy xúc động: "Không có một khoảnh khắc cụ thể nào cả. Nó chỉ diễn ra theo thời gian – giống như nước từ từ thấm vào quần áo vậy".

Anh nhấn mạnh rằng tình yêu của họ phát triển tự nhiên mà không có bất kỳ bước ngoặt kịch tính nào. Những chia sẻ chân thành của Hyun Bin một lần nữa nhắc nhở người hâm mộ lý do tại sao anh và Son Ye Jin vẫn là một trong những cặp đôi ngoài đời thực được yêu thích nhất Hàn Quốc - dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, sự trưởng thành cùng nhau và một tình yêu âm thầm sâu đậm theo thời gian.