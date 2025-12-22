Song Seung Hun bị tấn công

Sáng 22/12, tờ Edaily cho hay, lễ trao giải Pinggyego Awards 2025 vừa được phát sóng trên kênh YouTube của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Hoạt động năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Trong đó, Song Seung Hun đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì có hành động và phát ngôn nhạy cảm, hớ hênh ngay giữa dàn sao.

Trong 1 phân đoạn của chương trình, Yoo Jae Suk gửi tới nữ diễn viên Ji Ye Eun 1 câu hỏi thú vị: "Ai trong số những người ở đây mà em cảm thấy vui mừng nhất khi được gặp gỡ nào?". Tiền bối vừa dứt lời, mỹ nhân họ Ji thành thật đáp lại: "Em thực sự rất vui khi được gặp tiền bối Lee Kwang Soo ạ. Em thích anh ấy lắm. Anh ấy luôn là hình mẫu lý tưởng của em trong lĩnh vực show tạp kỹ ạ". Lee Kwang Soo đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ji Ye Eun sau khi nhận được lời khen "có cánh" từ hậu bối.

Chứng kiến màn tương tác giữa 2 người đồng nghiệp, Song Seung Hun bất ngờ thốt lên "2 người (Ji Ye Eun - Lee Kwang Soo) hãy cưới nhau đi", khiến cả dàn sao ngớ người. Động thái của Song Seung Hun gây sốc âu cũng là bởi Lee Kwang Soo đã có bạn gái, hiện đang hẹn hò hạnh phúc với mỹ nhân Lee Sun Bin.

Song Seung Hun gây ngỡ ngàng khi bỗng dưng hối thúc Lee Kwang Soo mau chóng kết hôn với Ji Ye Eun. Ảnh: Nate

Cả Lee Kwang Soo và Ji Ye Eun bị đẩy vào tình thế khó xử, bối rối sau hành động nhạy cảm của Song Seung Hun. Ảnh: Nate

Lee Kwang Soo hiện đang yêu nữ diễn viên xinh đẹp Lee Sun Bin. Ảnh: Naver

Trước phát ngôn gây sốc của Song Seung Hun, dàn sao có mặt trong lễ trao giải đồng loạt phản ứng dữ dội: "Lee Kwang Soo có bạn gái rồi mà trời", "Lee Kwang Soo đang hẹn hò đấy anh ơi", "Trời đất anh đang làm cái gì vậy?". Ngay cả Lee Kwang Soo cũng cảm thấy bối rối, khó xử trước lời giục cưới của tài tử Song Seung Hun, còn phải thốt lên 1 câu với vẻ hoảng hốt: "Sao anh lại hành động như vậy?".

Chứng kiến phản ứng ngỡ ngàng, bật ngửa của dàn sao, Ji Ye Eun - người vừa bất ngờ được Song Seung Hun tác hợp với Lee Kwang Soo, cũng lên tiếng trong ngỡ ngàng: "Thực ra em rất thân với chị Lee Sun Bin đó anh ơi".

Cả dàn sao nhốn nháo trước phát ngôn nhạy cảm, hớ hênh của tài tử họ Song. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, 1 bộ phận khán giả đã chỉ trích Song Seung Hun vì cho rằng nam ngôi sao hành xử kém duyên, dồn ép 2 đàn em vào tình thế khó xử ngay giữa lễ trao giải. Nhưng song song với đó, không ít fan đã lên tiếng bênh vực tài tử họ Song. Những cư dân mạng này lập luận rằng có thể Song Seung Hun không biết Lee Kwang Soo đang hẹn hò nữ diễn viên Lee Sun Bin nên mới vạ miệng như vậy.

Song Seung Hun sinh năm 1976, chính thức gia nhập làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng toàn châu Á nhờ tác phẩm kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua nhiều phim thành công vang dội như Hương Mùa Hè, Phía Đông Vườn Địa Đàng,…

Song Seung Hun đã gắn bó với nghiệp diễn được hơn 30 năm. Ảnh: Naver

Nguồn: X, Edaily