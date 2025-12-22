Công bố ảnh HD trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin: Tuyệt đối điện ảnh, cô dâu chú rể lập tức được phong thần

Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính là sự kiện nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng châu Á vào dịp cuối tuần qua. Đám cưới đã kết thúc nhưng những dư âm của sự kiện hiện vấn còn nóng hôi hổi. Tới sáng 22/12, công ty chủ quản vừa công bố loạt ảnh HD trong đám cưới của cặp đôi vàng.

Trong bộ váy cưới tinh khôi, Shin Min Ah bừng sáng cả khung hình, đẹp tựa nàng thơ bước ra từ thế giới ngôn tình. Trong khi đó, Kim Woo Bin cũng khiến người hâm mộ không thể rời mắt nhờ diện mạo điển trai xuất sắc cùng vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu. Cặp đôi nở nụ cười viên mãn, toát ra niềm hạnh phúc dâng trào trong ngày trọng đại của đời mình.

Loạt ảnh cưới HD nhanh chóng gây bão âu cũng là bởi hôn lễ cặp đôi vàng diễn ra vô cùng riêng tư, cẩn mật, có rất ít hình được lộ ra bên ngoài. Ngoài ra, visual cực phẩm của Shin Min Ah - Kim Woo Bin cũng góp phần khiến loạt hình cưới mới đây trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội châu Á. Chứng kiến màn khoe sắc mãn nhãn của 2 nghệ sĩ, công chúng tán dương bằng những mỹ từ “có cánh”, thậm chí còn tung hô cặp đôi vàng là cô dâu chú rể đẹp bậc nhất trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây sốt với loạt ảnh HD trong hôn lễ riêng tư mới đây. Ảnh: Naver

2 ngôi sao đẹp tuyệt đối điện ảnh, được ví von như cô dâu chú rể trong thế giới ngôn tình xé truyện bước ra đời thực. Ảnh: Naver

Trước đó, công ty quản lý chỉ tung nhỏ giọt bức ảnh cưới hiếm hoi của Shin Min Ah - Kim Woo Bin trước thềm hôn lễ thế kỷ. Bức hình cưới trắng - đen của Kim Woo Bin và Shin Min Ah được chụp dưới trời tuyết. Cô dâu diện váy cưới trắng đơn giản nhưng sang trọng, khoe đôi vai trần gợi cảm và vóc dáng thon thả quyến rũ. Chú rể Kim Woo Bin giữ vững phong độ điển trai, diện suit cổ điển.

Bức ảnh cưới đen - trắng của cặp đôi thu về 2,3 triệu lượt like. Ảnh: Nate

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ trở nên như lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Dàn khách mời toàn sao hạng A khủng đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như ở lễ trao giải. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun