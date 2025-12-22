Thời gian qua, pickleball bỗng dưng trở thành bộ môn "quốc dân" của showbiz, nơi người người nhà nhà rủ nhau ra sân vận động, từ ca sĩ, diễn viên cho tới hoa hậu... Sân pickleball lúc nào cũng tấp nập, không khác gì phiên bản thu nhỏ của thảm đỏ. Không ít cặp đôi Vbiz cũng được dân tình "khui" hẹn hò từ chính những buổi chơi pickleball tưởng chừng rất lành mạnh ấy.

Nhưng nếu như đa phần câu chuyện xoay quanh sân pickleball chỉ dừng lại ở mức vui vẻ thì hiếm lắm mới xuất hiện một drama khiến hội bà hàng xóm phải ngồi thẳng lưng nghe kể lại. Theo nguồn tin thân cận, một vụ ẩu đả có liên quan đến Hoa hậu Vbiz đình đám và một mỹ nam có tiếng đã diễn ra ngay trên sân pickleball.

Mâu thuẫn căng thẳng đến mức giữa nàng hậu và mỹ nam Vbiz đã có một cuộc ẩu đả ngay trên sân pickleball. Ảnh: Minh hoạ bởi AI.

Cụ thể, nàng hậu này vốn có thói quen chơi pickleball với một nhóm bạn thân. Mỗi lần xuất hiện, nàng khá thoải mái, hòa đồng, không khí lúc nào cũng rôm rả tiếng cười. Buổi chơi hôm đó cũng bắt đầu rất bình thường, cả hội tụ tập đông đủ, vừa vận động vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng có dấu hiệu gì báo trước drama sắp nổ ra.

Thế nhưng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bầu không khí bỗng chốc đổi chiều. Không rõ vì mâu thuẫn cá nhân, va chạm trong lúc chơi hay lời qua tiếng lại nào đó, Hoa hậu Vbiz với sự hậu thuẫn của một người thân cận bắt đầu có màn "động tay chân" với một hot boy cũng thuộc dạng có tiếng trong giới. Từ tranh luận, câu chuyện nhanh chóng vượt tầm kiểm soát, dẫn đến màn ẩu đả khiến những người có mặt không khỏi hoảng hốt.

Nguồn tin thân cạn kể lại rằng khoảnh khắc ẩu đả diễn ra rất nhanh nhưng đủ khiến cả hội náo loạn. Người can ngăn, người sững sờ, bởi không ai nghĩ một Hoa hậu vốn luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu lại có lúc mất bình tĩnh đến vậy. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm, buổi chơi pickleball kết thúc trong sự im lặng nặng nề, ai về nhà nấy, không còn không khí vui vẻ ban đầu.

Sau sự việc, những buổi lên sân từ nay sẽ không còn sự xuất hiện của chàng hot boy kia nữa. Chuyện thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới rõ nhưng có lẽ, thể thao chỉ nên để cải thiện sức khoẻ chứ không phải "var" vào nhau cùng những vết bầm đen trên má. Đến sân pick, đánh bóng thôi đừng đánh nhau.