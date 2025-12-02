Threads hôm nay nóng hôi hổi khi xuất hiện bài đăng dài nhiều phần "bóc" hậu trường chuyện tình của một cặp mỹ nhân Vbiz. Theo một tài khoản kể lại, cả hai từng có mối tình kéo dài 5 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hậu hẹn hò, sự nghiệp của nữ siêu mẫu (tạm gọi là B) thăng hạng nhanh chóng, liên tục "trúng job" với loạt nhãn hàng cũng nhờ mối quan hệ tình cảm với Hoa hậu N. Tuy nhiên, "trong chăn mới biết chăn có rận", B bị tố vì đối xử với N không tốt, thậm chí còn lè nhè chuyện N đã có người yêu mới.

Theo bài đăng dậy sóng mạng xã hội, vì yêu nên N đã dọn nhà từ Bình Thạnh về Quận 7 để có không gian rộng rãi sinh hoạt cho cả hai. Không những vậy, khi qua lại thì N cũng luôn là người chủ động làm những điều lãng mạn, như tổ chức sinh nhật cho B tại Bali, tặng đồng hồ, nhẫn có trị giá lên đến trăm triệu đồng. Không chỉ vậy, kể từ hẹn hò thì sự nghiệp của B cũng lên hương trông thấy khi liên tục góp mặt các sự kiện chung với N.

Tuy nhiên trái ngược với những điều mà N làm, B bị tố là sống vị kỷ, yêu bản thân nhiều hơn là yêu N. Tài khoản mạng xã hội liệt kê những lần B liên tục tỏ thái độ khó chịu, chỉ trích thẳng thừng N trên sóng truyền hình. Không những vậy, tài khoản mạng xã hội này còn nhắc đến chuyện B lên mạng bóng gió sau khi người yêu cũ chiến thắng trong một cuộc thi, liên tục lè nhè chuyện N hẹn hò với một Hoa hậu khác sau chia tay khiến drama càng lúc càng đậm màu phim dài tập. Điểm khiến bài viết bùng nổ chính là chi tiết chia tay rồi mà siêu mẫu vẫn đi chiếc xe trị giá hàng tỉ đồng của tình cũ như xe riêng.

Drama hot nhất MXH chính là lùm xùm tình ái của siêu mẫu và 2 nàng hậu Vbiz (Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi loạt chi tiết được tung ra, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Chỉ trong vài giờ, bài đăng đã len lỏi khắp các diễn đàn, trở thành chủ đề bàn tán không ngừng. Dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến, người bênh vực N vì cho rằng cô đã yêu hết lòng, người lại cho rằng câu chuyện chỉ mang tính một chiều và chưa đủ cơ sở để chỉ trích B. Cũng có không ít bình luận hướng sự chú ý đến mỹ nhân được cho là người xuất hiện sau chia tay, khiến cái tên của cả ba nhân vật được réo gọi liên tục xuyên suốt các cuộc tranh luận.

Dù thực hư vẫn chưa được xác nhận, mức độ bàn tán vẫn tăng lên từng giờ. Nhiều khán giả trung lập giữ thái độ thận trọng, mong chờ những người trong cuộc lên tiếng để sáng tỏ mọi chuyện, tránh tình trạng hiểu lầm hoặc nghiêng về bất kỳ phía nào khi thông tin hiện tại vẫn chỉ xuất phát từ một bài đăng ẩn danh. Trong lúc đó, drama vẫn tiếp tục lan rộng và trở thành câu chuyện được theo dõi sát sao nhất trên mạng xã hội hôm nay.