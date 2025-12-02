Tân hoa hậu có thêm 2 triệu người theo dõi

Sau hơn một tuần đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch đã sang Mỹ để thực hiện chuyến công tác đầu tiên trong nhiệm kỳ. Vào ngày 2/12, cô sẽ được vinh danh tại Lễ thắp sáng Tòa nhà Empire State ở New York.

Các bài viết về hoạt động của Fatima Bosch trên trang chủ của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn tiếp tục nhận những phản ứng tiêu cực của công chúng. Trong khi đó, trang cá nhân của người đẹp lại có lượng follow tăng nhanh kỷ lục.

Trang cá nhân của Fatima Bosch đạt hơn 3,5 triệu người theo dõi sau hơn một tuần đăng quang.

Tại thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, trang cá nhân của Fatima chỉ có vài trăm nghìn người theo dõi. Sau khi lên tiếng tố cáo ông Nawat ở lễ trao sash, Fatima được khán giả quan tâm, ủng hộ khiến trang cá nhân của cô tăng lên 1,6 triệu người theo dõi.

Ngày 21/11, Fatima đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trong cơn giận dữ của khán giả. Sau hơn 1 tuần, trang cá nhân của cô đã có hơn 3,5 triệu người theo dõi, lập kỷ lục là Hoa hậu Hoàn vũ có hơn 3 triệu người theo dõi nhanh nhất lịch sử.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Raul Rocha - ông chủ Miss Universe - đã so sánh Fatima Bosch với những người tiền nhiệm bằng cách nhấn mạnh rằng cô có hơn 3 triệu người theo dõi trên Instagram và người đẹp Mexico được yêu thích hơn các hoa hậu trước đây.

Ông Raul cũng liệt kê những Hoa hậu Hoàn vũ có lượng người theo dõi ít ỏi, trong đó có Miss Universe 2022 R'Bonney Gabriel và nói rằng trang cá nhân của cô không đạt nổi một triệu người theo dõi.

Sự việc này khiến R'Bonney Gabriel và khán giả tức giận, chỉ trích ông Raul. Sau đó, nhiều người đã kêu gọi tăng lượng theo dõi cho R'Bonney Gabriel. Hiện trang cá nhân của cô đã có hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, chính R'Bonney Gabriel cũng lên tiếng cho rằng số lượng người theo dõi với cô không quan trọng bằng việc người đẹp vẫn đang tiếp tục theo đuổi các dự án truyền cảm hứng và có ý nghĩa với cộng đồng.

Dưới bài viết của R'Bonney Gabriel, Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray cũng chia sẻ sự đồng tình. Cô viết: "Số lượng người theo dõi chưa bao giờ là quan trọng. Tôi vẫn yêu mến bạn".

Cư dân mạng cũng chỉ ra rằng việc lượng người theo dõi tăng chóng mặt không thể hiện phản ứng tích cực của công chúng. Bằng chứng là dưới các bài viết mới của Fatima Bosch, cô vẫn nhận hàng trăm bình luận chỉ trích, mỉa mai.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng nhận vô số tin nhắn công kích từ những người không quen biết, thậm chí cả tin nhắn dọa giết. "Điều đó cho thấy nhiều người theo dõi trang cá nhân của cô ấy để có thể bình luận chỉ trích một cách công khai, chứ cũng chả có ý đồ tốt đẹp gì", một tài khoản nêu ý kiến.

Fatima Bosch được xem là Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi nhất lịch sử. Cô đăng quang trong bối cảnh ông Raul Rocha bị điều tra, bắt giữ khiến tổ chức Miss Universe rơi vào sự hỗn loạn. Nhiều khán giả cho rằng nhiệm kỳ của Fatima Bosch sẽ gặp nhiều sóng gió.