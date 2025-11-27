Ngày 26/11, tờ Infobae đăng tải bài viết cho biết doanh nhân người Mexico - Raul Rocha - đã bị Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FGR) cáo buộc liên quan tới buôn bán vũ khí và hợp tác với tội phạm có tổ chức.

Ông Raul Rocha đã tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FGR sau khi lệnh bắt giữ được ban hành.

Ông Raul Rocha và nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip, Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palcios.

Thông tin được nhà báo Carlos Loret de Mola đăng tải trên tài khoản X, trong đó ông nêu chi tiết rằng "chủ sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ đã tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FGR sau khi chính phủ liên bang có được lệnh bắt giữ ông vì tội trộm cắp nhiên liệu và buôn bán vũ khí cho các băng đảng ma túy".

Trước đó, tờ Reforma cũng đăng tải bài viết về cuộc điều tra chống lại ông Rocha, đã kết thúc bằng việc khởi tố vụ án hình sự số 495/2025 vào ngày 15/11.

Cũng theo Reforma, vào ngày 19/11, FGR đã chính thức công nhận Raul Rocha là nhân chứng hợp tác - một tư cách pháp lý liên quan đến việc cung cấp thông tin liên quan về các hoạt động tội phạm để đổi lấy các lợi ích về mặt tố tụng.

Cuộc điều tra khẳng định rằng mạng lưới do Raul Rocha cầm đầu đã thực hiện các kế hoạch có hệ thống để trộm cắp và buôn bán nhiên liệu từ Guatemala để cung cấp cho các tổ chức tội phạm Mexico, cũng như tạo điều kiện cung cấp vũ khí cho các băng đảng như Gulf Cartel và Grupo Sombra ở Veracruz.

Vụ án vẫn đang được chính quyền của Thị trưởng Claudia Sheinbaum trực tiếp điều tra và nằm trong chương trình nghị sự khẩn cấp của FGR. Về phía Raul Rocha, ông vẫn im lặng trước lệnh bắt giữ và khả năng đã trở thành nhân chứng được bảo vệ của FGR.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ông Raul Rocha đang trở thành tâm điểm chỉ trích sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan. Ông chủ Miss Universe bị nhiều người cho rằng dọn đường để người đẹp đồng hương Mexico - Fatima Bosch đăng quang.

Ông Raul tiếp tục bị phản ứng dữ dội sau khi khẳng định người đẹp Bờ Biển Ngà không thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì hộ chiếu của Bờ Biển Ngà rất yếu, phải xin visa để có thể vào 175 nước trên thế giới. Điều này được cho rằng ảnh hưởng tới việc công du quốc tế của người đẹp nếu cô đăng quang.

Phát biểu của ông Raul đã khiến người đẹp Guadeloupe - Ophély Mezino nổi giận. Cô đăng bài viết chỉ trích ông Raul, cho rằng ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ có thái độ phân biệt chủng tộc đối với những quốc gia nhỏ nhưng lại đang kiếm tiền từ chính những nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Raul bày tỏ sự mệt mỏi với những ồn ào tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Vị doanh nhân người Mexico được cho rằng đang tìm cách bán cổ phần của mình tại Miss Universe cho người khác.

Raul Rocha sinh ra ở Monterrey (bang Nuevo León, Mexico). Raul từng được gọi với cái tên "vua cờ bạc" vì từng sở hữu sòng bạc quy mô lớn Casino Royale. Vào tháng 8/2011, Casino Royale bị 20 tay súng tấn công và châm lửa đốt khiến 52 người (chủ yếu là phụ nữ) thiệt mạng.

Sau thảm kịch, Raul nhanh chóng bỏ trốn khỏi Mexico trước khi có lệnh cấm xuất cảnh. Mặc dù vụ tấn công có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng PGR vẫn miễn tội cho ông Raul.

Tại Mexico, làn sóng phẫn nộ đối với Raul diễn ra mạnh mẽ trong thời gian dài. Chỉ khi từng bước gia nhập lĩnh vực kinh doanh giải trí, ông mới ít bị chỉ trích hơn.

Hiện, ông Raul là người đứng đầu Legacy Holding Group USA Inc. - công ty sở hữu các tài sản truyền thông và giải trí. Năm 2023, ông Raul đã chi 16 triệu USD mua lại 50% cổ phần của JKN Legacy, Inc. (công ty điều hành Miss Universe).