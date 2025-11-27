Náo loạn tin Vương Tuấn Khải bị điều tra khẩn cấp

Chiều 26/11, tờ Sohu đưa tin, hàng loạt trang báo tại Trung Quốc đồng loạt đăng tải bài viết có tiêu đề gây sốc “Vương Tuấn Khải bị khởi tố, điều tra vì tội huy động vốn trái phép”. Thậm chí, chủ đề này còn leo lên hẳn vị trí cao trên bảng xếp hạng hot search của mạng xã hội Weibo và thu hút lượt thảo luận, tương tác khủng.

Từ đây, tin đồn “em trai quốc dân” Vương Tuấn Khải (TFBoys) đang bị điều tra khẩn cấp vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đã bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn. Vương Tuấn Khải (TFBoys) vốn nổi tiếng với hình tượng ngoan hiền, sạch bóng scandal lại từng bước trưởng thành từ nhỏ tới lớn trước sự chứng kiến của khán giả. Vậy nên, công chúng không khỏi choáng váng, sốc nặng khi đến nay “em trai quốc dân” bỗng nhiên bị đính tên trong 1 bài báo lên án tội phạm kinh tế.

Netizen mới đây đã náo loạn trước dòng tít của bài báo đề cập tới việc Vương Tuấn Khải bị điều tra vì huy động vốn trái phép từ người dân

Tin đồn mỹ nam Vương Tuấn Khải của TFBoys có hành vi vi phạm pháp luật và vừa bị khởi tố đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội

Thế nhưng trên thực tế, Vương Tuấn Khải xuất hiện trên dòng tít gây xôn xao mới đây và “đỉnh lưu” Vương Tuấn Khải (TFBoys) lại là 2 người hoàn toàn khác nhau. Người tên Vương Tuấn Khải mới bị khởi tố thực ra không hề hoạt động trong showbiz, chỉ trùng tên với “em trai quốc dân” của Cbiz. Vậy nên, người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm rằng Vương Tuấn Khải (TFboys) vẫn đang nghiêm túc hoạt động nghệ thuật và không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Thì ra "đỉnh lưu Cbiz" Vương Tuấn Khải không hề liên quan tới bài báo lên án tội phạm kinh tế nói trên

Vương Tuấn Khải, sinh năm 1999 tại Trùng Khánh, Trung Quốc, được biết đến rộng rãi với vai trò là trưởng nhóm TFBoys - 1 trong những nhóm nhạc nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Cbiz trong thập kỷ 2010. Ngay từ nhỏ, anh đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là ca hát, và được công ty TF Entertainment phát hiện, đào tạo. Năm 2013, khi mới 14 tuổi, Vương Tuấn Khải chính thức ra mắt làng giải trí.

Sự nghiệp của Vương Tuấn Khải nhanh chóng thăng hoa nhờ hình ảnh trong sáng, giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng lãnh đạo nổi bật trong TFBOYS. Ngoài hoạt động nhóm, anh còn phát triển sự nghiệp cá nhân với nhiều ca khúc solo gây chú ý như Ode To A Tree hay Memory In Ferris Wheel. Bên cạnh âm nhạc, Vương Tuấn Khải cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh - truyền hình, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Trường thành, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, Cánh cửa trùng sinh...

Vương Tuấn Khải được xếp vào hàng ngũ “đỉnh lưu” thế hệ đầu tiên ở Cbiz bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Dương Dương, Lộc Hàm...

Vương Tuấn Khải cùng nhóm nhạc TFBoys lập nên kỳ tích ở làng nhạc Cpop

