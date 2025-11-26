72 tuổi vẫn vất vả mưu sinh

Duy Phương sinh năm 1953, từng là gương mặt hài nổi bật của làng nghệ thuật trong những năm thập niên 1990. Ông tham gia diễn xuất, đóng video ca nhạc, gây dấu ấn với loạt băng Mưa bụi.

Duy Phương cũng là một trong những nghệ sĩ miền Nam đầu tiên đưa hài kịch ra Bắc, ghi dấu qua chương trình Trong nhà ngoài phố. Nam nghệ sĩ còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình dài tập như Tết Tết Tết, Tay Chơi Miệt Vườn...

Tuy nổi tiếng nhưng cuộc đời Duy Phương gặp nhiều biến cố. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ hạn chế diễn xuất, dành thời gian cho gia đình, buôn bán nhỏ và làm YouTube để trang trải cuộc sống.

Báo Thanh Niên trích lời chia sẻ của Duy Phương: "Giàu hay nghèo hay biến cố gì cũng không còn quan trọng bằng tình cảm khán giả dành cho mình. Nhờ đó mà giờ tôi thấy vui với cuộc đời này. Tôi còn vui vì mình có những đứa con kế thừa", ông nói.

Nghệ sĩ hài Duy Phương.

Theo Duy Phương, điều may mắn của ông là các con đều đam mê sân khấu. Từ Duy Phước, Lê Lộc đến hai con nhỏ Duy Thọ, Duy Bách đều theo nghề diễn.

Cuộc sống khó khăn khiến nam nghệ sĩ phải xoay xở mưu sinh. Từng mở tiệm cơm nhưng thua lỗ, ông chuyển sang bán bánh bèo. Ngoài bán bánh bèo, Duy Phương làm Youtube. Ông không diễn hài mà quay đời sống thực tế. Có lúc vừa giao bánh vừa tự cầm máy quay. Nhờ khán giả ủng hộ, kênh của ông đã đạt nút bạc.

Hồi tháng 8/2024, gia đình Duy Phương chuyển từ căn nhà thuê ở huyện Bình Chánh sang ở trọ tại Bình Tân, để thuận cho việc học hành của con trai út Duy Bách 15 tuổi.

Nói trên báo Vnexpress, nghệ sĩ Duy Phương tâm sự: "Tôi chưa yên ổn vì còn phải lo lắng nhiều cho tương lai của con", Duy Phương nói.

Hàng ngày, ông đưa đón con đi học bằng xe máy vì không yên tâm để Duy Bách ra đường một mình. Do con út lên lớp 10, chuẩn bị nhập học trường Cao đẳng Quốc tế TP HCM, xa nơi ở cũ, vợ chồng ông quyết định đổi nhà dù tiền thuê 10 triệu đồng mỗi tháng.

"Nhiều năm nay tôi sống ở Bình Chánh quen rồi, công việc buôn bán cũng ổn định. Giờ qua nơi ở mới, tôi và vợ bắt tay lại từ đầu", diễn viên nói với báo Vnexpress.

Duy Phương và con trai út.

Ngoài bán bánh bèo, Duy Phương vẫn nhận lời đi hát, diễn hài tại các đám tiệc, người ta trả bao nhiêu ông nhận bấy nhiêu, trung bình mỗi show được 5–10 triệu đồng. Có hôm nhận show gấp, 8 giờ tối, ông vẫn chạy xe máy từ TP.HCM xuống Long An.

May mắn, con trai Duy Phước và Lê Lộc vẫn gửi tiền phụng dưỡng cha hàng tháng nên cuộc sống của nam nghệ sĩ không quá nặng nề. Dù cuộc sống còn bấp bênh, ông cho rằng mình vẫn may mắn vì có sức khỏe và tự kiếm sống. Nguyện vọng của Duy Phương là mua được căn nhà để lại cho vợ con trước lúc chết.

Cuộc sống tuổi xế chiều tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc bên vợ kém 20 tuổi

Về cuộc sống tình cảm, Duy Phương trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu của ông là nghệ sĩ Hải Lý. Hôn nhân của họ kéo dài 18 năm không con cái. Thời điểm đó, ông gặp Lê Giang và đưa về nhà chung sống như vợ chồng. Lê Giang sinh cho ông 2 người con là Duy Phước và Lê Lộc.

Báo Vietnamnet viết, sau 6 năm chung sống, cả hai mới đăng ký kết hôn nhưng sớm ly hôn. Sau này, Duy Phương kết hôn lần thứ 3 với một người phụ nữ không làm nghệ thuật tên là Nguyễn Thị Thơm, kém ông 20 tuổi.

Ở tuôti ngoài 70, nam nghệ sĩ vẫn vất vả mưu sinh. Tự đi ship bánh bèo.

Ông có mong muốn mua được nhà cho vợ con trước khi qua đời.

Chia sẻ trong chương trình Nhà có khách, nam nghệ sĩ cho biết, ông may mắn khi có người vợ hiện tại luôn đồng hành trong giai đoạn khó khăn. Không hoạt động nghệ thuật, bà Thơm sống kín tiếng, ở nhà lo nội trợ, nhưng được nghệ sĩ nhận xét là “tần tảo, chịu khó”.

Ông kể, có thời điểm cuộc sống rơi vào bế tắc, "tôi ăn cơm với nước tương nhưng bà ấy vẫn bên cạnh". Trong suốt nhiều năm chung sống, vợ chưa từng buông lời chia tay.

Tờ Gia đình và Xã hội trích lời nam nghệ sĩ nói: "Người khác khổ quá sẽ tìm đường ra đi, nhưng bà xã tôi thì khác. Bà ấy ở lại, chia sẻ với tôi đến bây giờ. Tôi nợ bà ấy rất nhiều".

Nghệ sĩ Duy Phương cho biết điều ông mong nhất là có đủ điều kiện để bù đắp cho vợ con: "Tôi thề với lòng sẽ trả cho bà ấy đến hết cuộc đời. Chỉ mong mình làm ra tiền để bù đắp cho mẹ con bà ấy".