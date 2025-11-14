Vừa qua, Duy Khánh có chuyến công tác tại Seoul để tham gia buổi ra mắt phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao tại Hàn Quốc. Không chỉ góp mặt tại sự kiện ra mắt phim, nam diễn viên còn khiến fan nức lòng khi tương tác thân mật, gần gũi với nhiều nghệ sĩ đình đám của xứ kim chi.

Theo đó, ngay từ khi đến sự kiện, Duy Khánh đã đến hội ngộ với Lee Kwang Soo và ekip đoàn phim. Khoảnh khắc gây chú ý nhất chính là giây phút Lee Kwang Soo ôm chặt nam diễn viên Việt đầy thân thiết. Mối quan hệ giữa Duy Khánh và "Hoàng tử châu Á" trở nên thân thiết sau khi đóng chung phim. Trước đó tại Việt Nam, cả hai có nhiều tương tác dễ thương, còn từng được "team qua đường" bắt gặp dạo chợ đêm Đà Lạt.

Duy Khánh gặp gỡ loạt sao hạng A của Kbiz

Mối quan hệ của Duy Khánh và Lee Kwang Soo trở nên thân thiết sau khi đóng chung phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Bên cạnh Lee Kwang Soo, Duy Khánh còn được gặp gỡ Kim Woo Bin, Lee Sun Bin, Park Bo Young và nhiều tên tuổi đình đám khác. Nam diễn viên Việt ghi điểm bởi cách giao lưu tự nhiên, thân thiện, liên tục trò chuyện và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ khiến không khí buổi lễ thêm phần sôi động.

Chưa dừng lại ở đó, Duy Khánh còn khiến fan Kpop bất ngờ khi khoe ảnh ăn tối cùng D.O - thành viên EXO. Cả hai vui vẻ tạo dáng, cười rạng rỡ và trò chuyện rất thoải mái. Duy Khánh chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ D.O, khen anh có giọng hát hay và tính cách dễ thương.

Chuyến đi của Duy Khánh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại Việt Nam. Ai nấy đều trầm trồ và thích thú trước loạt khoảnh khắc tương tác cực đáng yêu giữa anh và dàn sao hạng A của Hàn Quốc.

Duy Khánh còn gặp gỡ và giao lưu cực thân thiện với dàn sao đình đám như Kim Woo Bin

Park Bo Young

Lee Sun Bin

Nam diễn viên "flex" khung hình ăn tối với D.O - thành viên của nhóm nhạc EXO

Duy Khánh chia sẻ cảm thấy vinh dự và may mắn khi có mặt trong sự kiện và gặp gỡ loạt nghệ sĩ tầm cỡ

Nam diễn viên được nhiều khán giả yêu mến tại Hàn Quốc

Sau công chiếu tại Việt Nam, phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao do Lee Kwang Soo và nhiều diễn viên Việt góp mặt chính thức ra mắt tại Hàn Quốc

Duy Khánh vốn là gương mặt quen thuộc của khán giả trẻ Việt Nam. Giai đoạn 2014 - 2020, anh gần như phủ sóng YouTube với những sản phẩm tự sản xuất, tự diễn và tự biên kịch. Duy Khánh ghi dấu ấn qua nhiều dự án sitcom, web-drama và khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất.

Thời gian gần đây, tên tuổi Duy Khánh càng phủ sóng mạnh mẽ khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Gia Đình Haha. Những màn tung hứng duyên dáng cùng dàn cast giúp Duy Khánh thu hút thêm lượng lớn người hâm mộ, trở thành một trong những gương mặt giải trí được nhắc đến thường xuyên trong thời gian gần đây.