Sau khi doanh nhân Đức Phạm chia sẻ bài đăng dài, kể tường tận câu chuyện dẫn đến tình huống đập vỡ điện thoại Diệp Lâm Anh khiến cô bức xúc, lập vi bằng và gửi đơn lên Công an phường Nguyễn Thái Bình thì đến chiều 13/11, Diệp Lâm Anh tiếp tục có động thái đáp trả.

Diệp Lâm Anh chia sẻ một video ghi lại cảnh cô và doanh nhân Đức Phạm xảy ra tranh cãi. Trong clip, Diệp Lâm Anh yêu cầu chồng cũ đưa con gái và người giúp việc (bảo mẫu của con gái Diệp Lâm Anh - PV) xuống nhà nhưng Đức Phạm giải thích rằng con gái đang ở nhà bố chơi vào ngày chủ nhật và mong muốn được ở lại chơi tiếp. Tuy vậy Diệp Lâm Anh cho rằng cô có quyền nuôi con và đón con về để chuẩn bị cho ngày hôm sau đi học.

Lúc này, Đức Phạm nói với vợ cũ "Nếu là quyền của em thì em lên (lên nhà - PV) gọi đi". Diệp Lâm Anh cãi lại không có cách nào để gọi người giúp việc, và khẳng định vì Đức Phạm mắng người giúp việc nên người này mới không dám đưa con xuống. Đáp lại, Đức Phạm phản bác rằng chưa mắng người giúp việc một câu nào, còn lý do tại sao khóc thì yêu cầu Diệp Lâm Anh đi hỏi rõ. Khi Diệp Lâm Anh một lần nữa yêu cầu chồng cũ đưa con gái xuống thì nam doanh nhân trả lời: "Anh không thích đưa", sau đó quay vào trong.

Diệp Lâm Anh chia sẻ lại chi tiết vụ tranh cãi với chồng cũ

Đoạn clip ngắn kéo dài 23 giây nhưng có thể thấy không khí giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ khá căng thẳng. Đi kèm đoạn clip và hình ảnh về ngày xảy ra vụ việc, Diệp Lâm Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân, kể chi tiết lại vụ ồn ào với chồng cũ, với nhiều tình tiết mới.

Theo Diệp Lâm Anh chia sẻ, ngày xảy ra vụ việc, cô đang trên đường đi làm và nhờ người hỗ trợ liên hệ để báo với gia đình Đức Phạm đưa con gái về học thêm với gia sư nhưng chồng cũ không đồng ý.

"Tôi có liên hệ lại với anh Đức, thông báo cô gia sư đang trên đường tới rồi, hãy cho con về để sinh hoạt theo đúng lịch học, không để sát giờ thay đổi sẽ tội cho cô gia sư, cũng như tạo ra thói quen xấu cho bé. Anh Đức trả lời không cho về rồi cúp máy, sau đó tôi gọi lại nói: nếu anh không chở con về thì tôi qua đón chứ không muốn để con sinh hoạt vô tổ chức, cũng như trễ hẹn với cô giáo. Đó là điều một đứa trẻ đang ở tuổi đi học không nên làm", Diệp Lâm Anh cho biết.

Về chuyện kéo 8 - 9 người đến nhà chồng cũ, Diệp Lâm Anh giải thích: "Chiếc xe tôi tới nhà anh Đức là Viloran, không thể chở 8-9 người ùa xuống như lời anh Đức kể. Tới nơi tôi thấy bố mẹ anh Đức đang đứng sẵn trước cửa. 2 phút sau, anh Đức bước ra nói chuyện to tiếng, chỉ mặt những người đi cạnh tôi, và hỏi mấy đứa này là đứa nào, tôi có trả lời rõ ràng là nhân viên đi cùng tôi".

Diệp Lâm Anh phản bác chuyện kéo 8-9 người đến đón con

Cựu người mẫu khẳng định việc đón con gái đi học nhiều lần bị gây khó dễ, dù bản án đã quy định cô là người nuôi con. Vì lo ngại quyền lợi của con bị ảnh hưởng, cô yêu cầu nhân viên quay lại sự việc để làm bằng chứng làm việc với luật sư.

Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Tôi rất bức xúc và lo lắng vì việc đón con gái về đi học cũng bị khó dễ, trong khi bản án toà tuyên đã xác định tôi là người chăm sóc bé gái. Vì vậy, tôi có nói 3 em nhân viên quay giúp tôi video để tôi làm việc với luật sư cũng như pháp luật khi cần. Tôi cần bằng chứng về việc cản trở đón con để tự bảo vệ mình, cũng như quyền lợi hợp pháp của con. Đúng lúc này, anh Đức mất bình tĩnh...

Anh Đức và bố anh ấy đã lao vào giật khẩu trang, điện thoại của một bạn nhân viên đang đi cùng tôi. Trước diễn biến đó, anh Dũng có lao vào can thì bị hai bố con anh Đức tấn công.

Tôi quyết định rút điện thoại để quay lại tất cả diễn biến vụ việc để trao đổi lại với luật sư cũng như gia đình. Tuy nhiên, bố anh Đức có giật lấy điện thoại trong tay tôi, đập mạnh xuống đất trước sự chứng kiến của con gái tôi. Ngay sau đó, anh Đức tiếp tục nhặt điện thoại lên và đập mạnh một lần nữa, khiến điện thoại bể nát. Tôi rất ức chế và bật khóc khi thấy con gái mình phải chứng kiến cảnh tượng đó".

Diệp Lâm Anh cho biết sau khi sự việc diễn ra, cô không cần Đức Phạm hay gia đình anh bồi thường chiếc điện thoại bị đập, chỉ mong một lời xin lỗi vì hành động nóng nảy.

Diệp Lâm Anh viết: "Tôi không cần anh Đức và gia đình phải đền điện thoại cho tôi, chỉ cần anh nói 1 câu xin lỗi, do lúc đó anh nóng quá. Tôi không hề làm sai, tôi chỉ đang cố gắng rèn cho con lịch trình sinh hoạt đúng, cũng như thói quen học tập như mọi đứa trẻ khác và đã có trao đổi trước. Tuy nhiên, sự việc lại diễn ra theo cách không ai mong muốn, vì tôi không được tôn trọng.

Sau sự việc, suốt một quãng thời gian dài tôi chưa từng nhận được 1 lời xin lỗi nào từ phía gia đình anh Đức. Song song với đơn trình báo thì tôi cũng đã nộp đơn thi hành án vì theo bản án ly hôn 2023, anh Đức có trách nhiệm cấp dưỡng cho con. Nhưng suốt khoảng thời gian bản án có hiệu lực anh chưa từng cấp dưỡng cho con 1 lần nào.

Tôi cũng chưa từng yêu cầu anh về số tiền cấp dưỡng - vốn là trách nhiệm của anh với con. Tuy nhiên cho đến nay anh có cách cư xử quá đáng, luôn cho rằng mình đang làm đúng, thì tôi cũng đề nghị anh làm đúng theo pháp luật. Tôi vẫn đặt trọn vẹn niềm tin vào pháp luật. Sống và làm việc theo pháp luật là cách tốt nhất để giải quyết mọi tranh cãi theo cảm tính, lý do.

Tôi cần công bằng và tôi tin, pháp luật sẽ đối xử công bằng với tôi, anh Đức, gia đình anh Đức và tất cả mọi người. Tôi cam kết những gì tôi nói là sự thật và chịu trách nhiệm trước nội dung trên".

Diệp Lâm Anh khẳng định chồng cũ chưa từng cấp dưỡng cho con theo luật

Sau khi Diệp Lâm Anh đăng tải thông tin, netizen bùng nổ thảo luận và có nhiều ý kiến khác nhau về toàn bộ sự việc giữa 2 vợ chồng cũ. Chúng tôi đã liên hệ với phía Diệp Lâm Anh để tìm hiểu thêm về vụ việc. Đại diện của cô xác nhận những thông tin trên được đích thân Diệp Lâm Anh chia sẻ trên trang cá nhân có tích xanh, khẳng định đúng diễn biến thực tế ngày xảy ra sự việc.

Trước đó, vào vào rạng sáng 13/11, doanh nhân Đức Phạm đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân để tường thuật những diễn biến ồn ào. Cụ thể, Đức Phạm đăng lại clip của Diệp Lâm Anh và mở đầu tâm thư bằng dòng đáp trả thẳng đến "chị gì đó ơi" mà ai cũng biết. Nam doanh nhân viết: "Nếu kể chuyện mà phải cắt ghép, bóp méo để che đậy sự ích kỷ của mình, thì chị thực sự không xứng đáng làm mẹ của các con tôi. Muốn kể thì kể đúng sự thật đi, đừng giở trò dối trá nữa".

Đức Phạm cho biết theo thoả thuận, anh được đón con gái về nhà chơi 4 ngày trong tháng. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6/2025, khi con gái chưa muốn về bên ngoại nên anh đã chủ động liên lạc để mong con được chơi cùng em trai thêm 1 ngày. Diệp Lâm Anh không đồng ý và còn doạ sẽ khiến sự việc trở nên ồn ào hơn. Đến tối hôm đó, Đức Phạm cho biết Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng 8-9 người, những người này liên tục dùng điện thoại quay thẳng vào gia đình anh. Đức Phạm không đồng ý với hành động quay chụp này, vì thế cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nam doanh nhân cho biết hành động lao vào đối phương xuất phát từ mục đích bảo vệ bố. Sau đó, Diệp Lâm Anh có ra phường trình báo nhưng vì sự nhưng vì vụ việc quá nhỏ nên không thụ lý, để gia đình tự giải quyết. Đức Phạm khẳng định anh có bằng chứng, sẵn sàng cung cấp thêm nếu sự việc chưa dừng lại.

Trước đó, Diệp Lâm Anh chia sẻ hình ảnh điện thoại nát bét sau khi xảy ra tranh cãi với chồng cũ

Hiện tại, Đức Phạm và Diệp Lâm Anh vẫn giữ quan điểm riêng, mỗi người kể lại câu chuyện theo một góc nhìn khác nhau. Loạt bài đăng qua lại, lời giải thích và những tâm thư dài khiến sự việc ngày càng trở nên rắc rối. Trên mạng xã hội, nhiều người thừa nhận bắt đầu mệt mỏi trước diễn biến kéo dài, liên tục lặp lại suốt nhiều tháng qua của cặp đôi từng một thời được chú ý.

Dù mỗi bên đều khẳng định mình đang bảo vệ con và nói ra sự thật, nhưng sự căng thẳng giữa hai người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cộng đồng mạng chỉ hy vọng mọi mâu thuẫn sẽ sớm được giải quyết bằng pháp luật và trong sự tôn trọng, để tránh kéo dài thêm những ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống của các con nhỏ.