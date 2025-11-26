MC nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Hoàng Tử Giảo đã sụp đổ hình tượng sau khi bị phát hiện lưu trữ 2845 clip và hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Chưa hết, các nạn nhân còn tố MC họ Hoàng đã xâm phạm dữ liệu cá nhân của họ. Trong phiên tòa hồi tháng 3, MC quốc dân cúi đầu thừa nhận đã tải xuống những hình ảnh nhạy cảm nhưng lại tuyên bố rằng... không hề hay biết nhân vật chính trong ảnh là trẻ vị thành niên. Từ đó tới nay, Hoàng Tử Giảo đã đạt được thỏa thuận hòa giải, bồi thường với 30 trong tổng số 47 nạn nhân liên quan tới vụ việc.

Tới sáng 26/11, tờ HK01 đưa tin, trong phiên tòa vừa mới diễn ra, MC họ Hoàng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Bên cạnh đó, Hoàng Tử Giảo phải hoàn thành 180 giờ lao động công ích và tham gia 3 buổi giáo dục pháp luật. Được biết, phía tòa án đã thay đổi cơ sở kết tội Hoàng Tử Giảo và lần này nam MC bị tuyên phạt vì vi phạm Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoàng Tử Giảo nhận bản án treo trong phiên tòa phúc thẩm, khiến công chúng vô cùng bất bình

Còn nhớ trong phiên tòa trước đó, Hoàng Tử Giảo bị kết án 8 tháng tù giam, đồng thời phải nộp phạt 100.000 Đài tệ (84 triệu đồng) do vi phạm Đạo luật Phòng chống Bóc lột Tình dục Trẻ em và Thanh thiếu niên. Sau khi nhận phán quyết trong phiên sơ thẩm, MC quốc dân đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Đài Loan (Trung Quốc) và tới nay chỉ còn phải nhận bản án treo.

Thông tin MC họ Hoàng được giảm nhẹ hình phạt, chỉ lĩnh án treo trong phiên tòa mới nhất đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, bởi lẽ vụ việc có liên quan tới trẻ vị thành niên.

Vào năm 2023, trong phong trào #MeToo tại Đài Loan (Trung Quốc), MC đình đám Hoàng Tử Giảo đã bị 1 người phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục khi cô còn là trẻ vị thành niên. Hoàng Tử Giảo đăng bài xin lỗi người phụ nữ về "hành vi không đúng mực" của mình và cuối cùng không bị buộc tội. Ngay sau đó, 1 tiết lộ gây sốc khác đã khiến MC quốc dân tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng.

Cụ thể, cảnh sát tìm thấy rất nhiều video quay cảnh phụ nữ và trẻ em gái khỏa thân trong ổ cứng máy tính của Hoàng Tử Giảo. Họ phát hiện nam MC đã mua chúng từ 1 cộng đồng trực tuyến chuyên bán video quay lén từ camera ẩn, được gọi là "Phòng chat thứ N của Đài Loan (Trung Quốc)".

MC quốc dân bị xua đuổi khỏi làng giải trí vì có hành vi lệch chuẩn

Nam MC cúi đầu xin được tha thứ trong màn lộ diện tại tòa án trước đó

Hoàng Tử Giảo lần đầu đăng ký tài khoản ở cộng đồng này ngày 12/2/2013 và mua video từ ngày 8/8/2017 đến 8/7/2023. Trong khi đó, MC quốc dân thừa nhận cáo buộc quấy rối trẻ vị thành niên và cố tự tử vào cuối tháng 6/2023. Điều này có nghĩa là nam MC chẳng hề hối cải về chuyện quấy rối, nhận lỗi trước mặt công chúng nhưng sau lưng vẫn đi mua video quay lén. Kết quả điều tra cho thấy Hoàng Tử Giảo lưu trữ tổng cộng 2259 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em. Những hình ảnh này có liên quan đến ít nhất 35 trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 10 đến 17. Thời gian sau đó, phía cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện ra nam MC tai tiếng còn lưu trữ thêm 586 video có liên quan tới 12 trẻ vị thành niên khác, nâng tổng số nạn nhân trong vụ việc lên con số 47.

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972, là nghệ sĩ đa tài của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cùng với Ngô Tông Hiến, Hoàng Tử Giảo là người dẫn chương trình hàng đầu, từng đảm nhận vị trí người chủ trì tại nhiều sự kiện giải trí lớn của Đài Loan (Trung Quốc) như Kim Chung, Kim Mã. Nhưng sau khi vướng hàng loạt bê bối chấn động suốt 2 năm qua, Hoàng Tử Giảo đã sụp đổ hình tượng mà mình dày công gây dựng.

MC quốc dân khiến công chúng thất vọng hết lần này tới lần khác

Nguồn: HK01