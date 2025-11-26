Hà Bửu Sinh là cái tên chẳng hề xa lạ với khán giả Việt. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều tác phẩm trên màn ảnh nhỏ, trong đó, ấn tượng nhất là nhân vật Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996. Mới đây, công chúng đã bắt gặp nam diễn viên này tại siêu thị đồ chay trong bộ áo tăng bạc màu. Thật khó tin là chàng thiếu gia bạc tỷ ăn chơi nhất nhì showbiz một thời nay lại có cuộc sống giản dị đến vậy trong cửa Phật.

"Lâm Bình Chi" Hà Bửu Sinh.

Chẳng hề quá lời khi nói Hà Bửu Sinh sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh là con một trong một gia đình giàu có, bố là Chủ tịch ngân hàng Bảo sinh sở hữu khối tài sản lên tới 30 tỷ HKD (101.733 tỷ đồng), mẹ kinh doanh nhãn hiệu mỹ phẩm và đồ phong thuỷ.

Thời niên thiếu, Hà Bửu Sinh được gia đình đưa sang Canada du học, chỉ chờ về kế thừa gia tài bạc tỉ. Chẳng ai ngờ, năm 1990, chàng thiếu gia này lại được phát hiện tài năng và mời gia nhập làng giải trí.

Với gương mặt điển trai và tài năng trời cho, Hà Bửu Sinh thử sức với nhiều lĩnh vực như MC, âm nhạc, phim ảnh và nhanh chóng giành được nhiều thành tích đáng nể. Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả qua những bộ phim như Bạch Phát Ma Nữ, Tô Đông Pha, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Truy Tìm Bằng Chứng…

Có thể nói, con đường nghệ thuật của nam thần Cbiz trải đầy hoa hồng, lên nhanh như diều gặp gió. Năm 1995, Hà Bửu Sinh đã là diễn viên top đầu làng giải trí lúc bấy giờ, với mức cát-xê lên tới 50.000 HKD/tập phim (169 triệu đồng).

Hà Bửu Sinh là người vô cùng đa tài đa nghệ.

Giàu có và nổi tiếng, Hà Bửu Sinh khiến dân tình phải lác mắt với cuộc sống xa hoa, hàng hiệu "dát" đầy người. Trang 163 cho biết, nam diễn viên này sở hữu cả bộ sưu tập siêu xe đắt tiền, mỗi lần lái xe đi đóng phim là lại sử dụng một con xe khác nhau. Hà Bửu Sinh còn thường xuyên tụ tập uống rượu cùng nhóm bạn, hẹn hò với các cô gái.

Mỹ nam Tiếu Ngạo Giang Hồ từng bén duyên với nhiều mỹ nhân đình đám như "Thánh cô" Phó Minh Hiến, Thái Thiếu Phân, Hà Vịnh Lâm, Phàn Diệc Mẫn…tuy nhiên đều chẳng được dài lâu.

Trang Sohu cho biết, Hà Bửu Sinh từng phải đau khổ tột cùng vì bị bạn gái "cắm sừng", thậm chí vì thế nên mê trò "đen đỏ". Để phục vụ cho thú vui của mình, tài tử họ Hà thậm chí còn mở sòng bạc ngay tại nhà. Anh từng thua trắng 100 triệu NDT (372 tỷ đồng) chỉ trong một đêm mà chẳng thèm chớp mắt 1 cái. Dường như nhiêu đó chẳng thấm vào đâu đối với chàng thiếu gia "độc đinh" của gia tộc họ Hà.

Thật bất ngờ là năm 2005, Hà Bửu Sinh (khi ấy 38 tuổi) bất ngờ lựa chọn từ bỏ gia tài bạc tỷ, xuống tóc quy y ở chùa Bảo Lâm, lấy pháp hiệu là Đạo Sinh. Điều này đột ngột đến mức công ty quản lý của Hà Bửu Sinh cũng không kịp trở tay. Dù vậy, Hà Bửu Sinh không hề công khai tung tích với công chúng.

Đến năm 2008, khi chùa Bảo Lâm bị trộm lẻn vào, Hà Bửu Sinh đã phát hiện kẻ xấu và bị thương nhẹ trong lúc chống cự. Lúc này, thông tin tài tử Tiếu Ngạo Giang Hồ xuất gia mới được giới truyền thông hé lộ. Để tránh làm phiền nhiễu nơi cửa Phật, Hà Bửu Sinh đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và bắt đầu đi khắp nơi tu hành.

Chàng thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng thay đổi cách sống, giản dị đến lạ sau khi xuất gia.

Từng có người bắt gặp Hà Bửu Sinh tại Ngũ Đài Sơn khi anh giúp nhà chùa sửa chữa nóc nhà. Có thể thấy được chàng thiếu gia ăn chơi khét tiếng xứ Cảng ngày nào đã thực sự thay đổi, rời xa những "cạm bẫy" vật chất phù phiếm, sống giản dị, đạm bạc sau khi xuất gia. Anh từ chối những món quà do người dân tặng, chỉ nhận một đôi giày vải mà thôi.

Giờ đây, sau nhiều năm sống mai danh ẩn tích, Hà Bửu Sinh vẫn một lòng một dạ với cửa Phật, tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn.

Đến nay, Hà Bửu Sinh đã xuất gia được 20 năm.

Nguồn: Sohu