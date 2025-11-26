Clip sốc: Nữ diễn viên nổi tiếng bị chuốc thuốc tống tiền, được đưa đi trong tình trạng mất nhận thức

Nữ diễn viên người Mỹ Tara Reid sinh năm 1975, nổi tiếng trên diện rộng nhờ loạt phim American Pie. Mới đây, tờ Pagesix khiến công chúng dậy sóng khi đưa tin Tara Reid vừa bị chuốc thuốc tại 1 quán bar trong khách sạn ở Chicago (Mỹ). Sau khi vụ việc xảy ra, cô đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất nhận thức.

Tỉnh lại tại bệnh viện sau khoảng 8 tiếng kể từ thời điểm bị chuốc thuốc, Tara Reid hoàn toàn ở trong trạng thái mơ hồ, không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nữ diễn viên cho biết: "Lúc tỉnh dậy, tôi còn không biết mình đang ở đâu và cũng không biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Tôi mất nhận thức và chẳng nhớ gì cả".

Theo lời kể của ngôi sao American Pie, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nữ diễn viên có gọi 1 ly rượu vang trắng, ngay lúc ấy 1 người đàn ông tự xưng là influencer nổi tiếng đã tiếp cận cô. "Sau khi ra ngoài hút thuốc với người đàn ông này, tôi đã thấy khăn giấy được đặt lên trên ly đồ uống của mình. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là có 1 cặp đôi đã tới ngồi xuống ngay cạnh chỗ mình", Tara Reid chia sẻ trong hoang mang.





Đoạn video ghi lại cảnh Tara Reid được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất hết nhận thức đã gây xôn xao dư luận

Tara Reid cho biết thêm các bác sĩ không thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu đối với nữ diễn viên tại bệnh viện. Cô cũng chưa biết chính xác mình bị chuốc thuốc loại gì: "Họ nói rằng tôi bị chuốc thuốc tại 1 quán bar. Thực ra bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm để xác định loại thuốc được đưa vào cơ thể tôi, nhưng tôi không hỏi về kết quả chi tiết".

Song song với đó, nữ diễn viên sinh năm 1975 tố influencer nói trên đã có hành vi tống tiền cô: "Ngay ngày hôm sau gã đó đã gửi cho tôi xem các video vào hôm xảy ra vụ việc. Tôi cho rằng gã đó đang muốn tống tiền mình. Anh ta nói rằng có thể ngăn chặn được tình trạng các video bị phát tán".

Nữ ngôi sao khẳng định bản thân bị tống tiền trong tuyên bố mới nhất

Người đại diện đã tới đón Tara Reid về sau khi phía cơ quan y tế xác nhận nữ diễn viên có thể xuất viện. Đại diện của Tara Reid cho biết thêm về tình trạng hiện tại của nữ nghệ sĩ: "Tara đang hồi phục tốt và hy vọng mọi người sẽ cho cô ấy chút không gian riêng tư trong khoảng thời gian đầy khó khăn này. Cô ấy cũng khuyên mọi người hãy cẩn thận theo dõi đồ uống của mình thật kỹ mỗi khi ra ngoài, vì bất kỳ ai cũng có thể bị chuốc thuốc".

Phía nữ minh tinh 7X cho biết cô đã trình báo vụ việc với cảnh sát: "Tara Reid đã báo cảnh sát sau khi cho rằng đồ uống của mình bị bỏ thuốc vào. Cô ấy đang tích cực hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra". Nữ nghệ sĩ cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ khởi kiện người đàn ông chuốc thuốc cô để bảo vệ danh dự của bản thân.

Đại diện phía cảnh sát cũng vừa chính thức lên tiếng về vụ việc của Tara Reid: "Các báo cáo mà chúng tôi nhận được không đề cập tới việc sử dụng ma túy hay hoạt động đáng ngờ nào khác".

Được biết, tại thời điểm bị chuốc thuốc, nữ diễn viên đang lưu trú tại khách sạn DoubleTree để tham dự 1 sự kiện ký tặng.

Tara Reid được đông đảo khán giả biết tới nhờ tác phẩm nổi đình nổi đám American Pie

Nguồn: Papesix