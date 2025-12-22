Chuyện tình của Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh gây chú ý lớn khi được công khai vào năm 2021. Huỳnh Anh sinh năm 1992, kém Bạch Lan Phương 6 tuổi, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Mùa hoa tìm lại...