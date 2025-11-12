Chiều 11/11, tờ Koreaboo đưa tin, Sehun (EXO) hiện đang bị công chúng chỉ trích dữ dội sau khi 1 đoạn clip ghi lại màn tương tác của nam ca sĩ với cậu bé Yijin trong show Call Me Baby hồi tuần trước bỗng trở nên viral khắp mạng xã hội. Trong video gây bão, nam thần sinh năm 1994 có những cử chỉ quá đà dành cho Yijin, khiến cậu bé cũng phải thấy khó chịu. Dù Yijin không muốn Sehun chạm vào chân mình nhưng mỹ nam EXO chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn cắn chân đứa nhỏ.

Đáng nói, trong show Call Me Baby tuần này vừa lên sóng, cậu bé Yijin tiếp tục xuất hiện cùng vị khách mời mới toanh - nữ thần tượng xinh đẹp Miyeon đến từ nhóm nhạc hàng đầu (G)I-DLE. Ở 1 phân đoạn, Miyeon mới chỉ chạm nhẹ nhàng vào đôi chân bé nhỏ của Yijin nhưng đã khiến cậu bé e dè đến mức vội rụt chân lại. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến mỹ nhân (G)I-DLE cảm thấy lúng túng xen lẫn khó hiểu. Và khi staff tiết lộ rằng, thành viên EXO từng cố cắn chân Yijin thì có vẻ nữ ca sĩ đã hiểu ra mọi chuyện và thốt ra 1 câu: "Đó là lý do vì sao cậu bé bị sang chấn tâm lý ư?". Từ đây, Koreaboo nhận định, hành động quá trớn của Sehun trong tập trước đã tác động tiêu cực tới tâm lý Yijin, khiến cậu bé không được thoải mái, thậm chí có chút e dè, sợ sệt khi có người lạ chạm vào chân mình.

Bé Yijin không muốn để cho Sehun động vào chân mình

Thế nhưng, Sehun vẫn cứ tiến tới gặm chân Yijin

Hành động của Sehun khiến Yijin bị sang chân tâm lý. Vài ngày sau đó, cậu bé lộ rõ biểu hiện không được thoải mái, rụt rè khi nữ idol Miyeon muốn chạm vào chân mình

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen thi nhau "ném đá" Sehun lẫn ekip của Call Me Baby, đồng thời yêu cầu show này phải dừng lên sóng để bảo vệ quyền lợi cho cậu bé Yijin: "Cậu bé đã bị tổn thương tâm lý sau khi nam ca sĩ kia có cử chỉ quá trớn. Đứa nhỏ ngay từ đầu đã nói rõ là không muốn để cậu ca sĩ kia chạm vào rồi. Nên tới giờ bé nó mới sợ khi bị người lạ chạm vào chân đấy. Cậu ca sĩ đó đúng là tệ thật đấy, và cả mấy fan còn đang biện minh cho hành động của idol mình cũng đáng bị lên án không kém", "Thật đúng là 1 mớ hỗn độn. Đứa nhỏ đó rõ ràng là bị sang chấn tâm lý rồi", "Chương trình kiểu này cần phải bị cấm phát sóng ngay lập tức. Không có lý do gì để bọn trẻ phải tiếp xúc với cả đống thần tượng mỗi ngày như vậy để được lên sóng"...

Sehun hứng trọn cơn thịnh nộ từ netizen sau khi có hành động quá trớn dành cho 1 em bé trong show Call Me Baby

Sehun sinh năm 1994, chính thức ra mắt cùng EXO khi vừa tròn 18 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, Sehun nổi bật với vai trò vũ công và rapper của nhóm, đồng thời được chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật và khả năng trình diễn trên sân khấu. Ngoài hoạt động nhóm, anh còn tham gia diễn xuất qua nhiều phim và series truyền hình như Dokgo Rewind, The Pirates: The Last Royal Treasure và bộ phim truyền hình Now We Are Breaking Up.

Hồi năm 2017, Dispatch từng hết lời khen ngợi ngoại hình của Sehun, và còn dành cho nam thần tượng danh hiệu "hoàng tử châu Á". Chưa dừng lại ở đó, trong suốt những năm qua, nam idol luôn giữ vững vị trí nam ca sĩ Kpop thành công nhất nhì tại thị trường Trung Quốc. Cách đây không lâu, Sehun đã xuất hiện với tư cách gương mặt trang bìa cho L’Officiel China số tháng 11 và trở thành nghệ sĩ Kpop có doanh số tạp chí cao nhất trong lịch sử tại Trung Quốc. Được biết, anh bán được gần 215 ngàn cuốn tạp chí trong 24 giờ đầu tiên, thu về gần 14 triệu NDT (khoảng 52 tỷ đồng). Nhờ thành tích "vô tiền khoáng hậu" này, netizen xứ Trung đã trìu mến gọi Sehun là "hoàng tử showbiz Hàn".