Từng bị xua đuổi khỏi EXO vì có con, mỹ nam này bỗng được khen giữa scandal của Jung Woo Sung nhờ điều này

Vào đầu năm 2020, Chen (EXO) bất ngờ thông báo kết hôn và bạn gái của anh đã mang thai. Việc thành viên nhóm nhạc "đỉnh lưu" gen 3 đột ngột trở thành "bố bỉm sữa" khiến nhiều fan sốc nặng. Họ quay lưng lại với Chen, cho rằng nam idol vô trách nhiệm với EXO, thậm chí còn biểu tình đòi đuổi anh ra khỏi nhóm.

Tuy nhiên đến nay, netizen đã có cái nhìn khác về Chen sau khi scandal của Jung Woo Sung nổ ra. Tài tử đình đám xứ Hàn chỉ nhận con, chứ nhất quyết không chịu cưới mẹ của em bé. Trong lúc Jung Woo Sung bị chỉ trích thậm tệ thì Chen bỗng chốc được ca ngợi là người đàn ông có trách nhiệm, ông bố tốt.

Netizen "quay xe" khen ngợi Chen là người đàn ông trách nhiệm, ông bố tốt...

... sau khi scandal có con ngoài giá thú của Jung Woo Sung nổ ra

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều người khen ngợi giọng ca chính EXO:

- Tất nhiên với người hâm mộ thì Chen là kẻ dối trá, nhưng anh ấy có vẻ là người chồng tận tụy, chăm sóc con rất chu đáo.

- Chen rồi sẽ được tái thẩm định bao lần nữa đây?

- Vụ của Chen giờ đây rất nhỏ bé so với trường hợp của Jung Woo Sung.

- Việc Chen chịu trách nhiệm thực sự đáng ngưỡng mộ.

- Anh ấy bị ghét bỏ rất nhiều vào thời điểm đó, nhưng thành thật mà nói dù mang thai trước thì việc chịu trách nhiệm, kết hôn không đáng nhận chỉ trích.

- Ôi lại thế nữa rồi, mỗi lần người nổi tiếng vướng tranh cãi thì người ta lại đi so sánh với người khác.

- Có con ngoài giá thú trong khi hẹn hò với 4 người phụ nữ cùng lúc tệ hơn nhiều so với việc yêu 1 người, kết hôn rồi có con.

- Ngay cả fan cũng không bao giờ chỉ trích Chen là 1 người cha tệ. Với tư cách là 1 người cha thì có lẽ anh ấy là người cha tuyệt vời nhất.

- Thành thật mà nói, với tư cách 1 con người thì Chen có vẻ tử tế. Ngành giải trí đầy rẫy những kẻ tồi tệ, nhưng anh ấy không có vẻ là 1 trong số chúng.

- Ít nhất thì Chen cũng đã kết hôn với bạn gái và chịu trách nhiệm với đứa con. Giờ đây anh ấy đã có 1 gia đình hạnh phúc.

Vào năm 2020, Chen thông báo kết hôn và sắp lên chức bố khiến fan sốc nặng

Vào tối ngày 24/11, Dispatch đưa tin độc quyền Jung Woo Sung có con trai với người mẫu Moon Gabi. Được biết Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022 trong 1 buổi gặp mặt. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6 năm ngoái, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Tuy nhiên, cả 2 không có ý định kết hôn. Họ quyết định cùng nhau làm bạn nuôi dạy con trai chung.

Trả lời truyền thông, phía Jung Woo Sung cho biết nam diễn viên đón nhận tin Moon Gabi mang thai từ năm ngoái và cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống quý giá của em bé. Với tư cách là 1 người cha, anh sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, theo 1 báo cáo độc quyền từ Ten Asia, Jung Woo Sung và Moon Gabi đang có những quan điểm trái ngược về việc kết hôn và chăm sóc con chung. Trong khi Moon Gabi muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình cùng nhau thì Jung Woo Sung lại phản đối suy nghĩ này. Sao nam 7X chỉ thừa nhận vai trò là cha ruột đứa trẻ, chu cấp tiền nuôi con chứ không muốn trở thành chồng của Moon Gabi. Người trong ngành tiết lộ rằng sự xung đột của 2 người càng gay gắt hơn khi Moon Gabi tự ý tiết lộ thông tin đứa con với công chúng mà không thông qua ý kiến của Jung Woo Sung, khiến chuyện riêng tư của họ bị phơi bày khắp mặt báo. Ngoài ra, còn có tin Jung Woo Sung đang hẹn hò với 1 người phụ nữ không nổi tiếng, và cô không biết đến sự tồn tại của mẹ con Moon Gabi.

Jung Woo Sung được biết đến là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz. Anh sinh năm 1973, năm nay 51 tuổi và mới chỉ từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Tuy nhiên, cuộc tình này đã nhanh chóng kết thúc vì Lee Ji Ah dính ồn ào đời tư. Trong khi đó, Moon Gabi sinh năm 1989. Người mẫu này ra mắt trên chương trình Charm TV vào năm 2017. Cô được yêu mến với vẻ ngoài cá tính, được ví như "ngọc trai đen" trên chương trình Get It Beauty và Law Of The Jungle.

Vụ Jung Woo Sung có con trai nhưng không cưới mẹ đứa bé đang là tâm điểm truyền thông Hàn Quốc

Nguồn: Allkpop