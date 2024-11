Dân mạng phẫn nộ phát ngôn liên quan đến Son Ye Jin về chuyện 18+ của Jung Woo Sung

Jung Woo Sung đang là tâm điểm chỉ trích của netizen vì ồn ào có con ngoài giá thú. Tài tử chỉ chu cấp cho con trai, kiên quyết không cưới mẹ đứa bé là người mẫu Moon Gabi. Cũng từ đây, những tranh cãi trong quá khứ của Jung Woo Sung bị "đào" lại.

Trong ngày 25/11, bài phỏng vấn của Jung Woo Sung trên tạp chí Elle năm 2004 bất ngờ hot trở lại và thu hút 38.000 lượt xem cùng rất nhiều bình luận. Cuộc phỏng vấn này khiến người đọc đỏ mặt khi tài tử trả lời quá chi tiết về chuyện tình dục. Đặc biệt, Jung Woo Sung còn nhắc đến Son Ye Jin. Cụ thể, phóng viên hỏi Jung Woo Sung đã ngủ với bao nhiêu nữ diễn viên mà anh đóng cùng. Đáp lại, tài tử nói: "Hahaha, câu hỏi đó không chỉ dành cho tôi mà còn nhắm vào người khác. Điều này khiến tôi rơi vào thế khó. Dù sao thì đó không phải là Son Ye Jin".

Jung Woo Sung nhắc đến Son Ye Jin trong bài phỏng vấn 18+ vào năm 2004

Phần còn lại của cuộc phỏng vấn còn gây chú ý bởi quá tập trung vào chuyện giường chiếu. Có những câu hỏi khiến fan "đỏ mặt" vì độ "chân thật". Nam diễn viên lại vô cùng "cởi mở" chứ không hề né tránh các chủ đề này.

Cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra sốc trước độ táo bạo của cuộc phỏng vấn: "Ghê quá", "Cả câu hỏi lẫn câu trả lời đều dơ bẩn", "Tại sao Jung Woo Sung lại chọn trả lời phỏng vấn kiểu vậy", "Tôi cứ nghĩ đây là tạp chí MAXIM chứ không phải Elle"... Đồng thời, netizen chỉ trích Jung Woo Sung kéo tên Son Ye Jin vào cuộc phỏng vấn 18+. Vào năm 2003, Jung Woo Sung và Son Ye Jin đã đóng chung phim A Moment to Remember.

Jung Woo Sung - Son Ye Jin từng đóng chung phim năm 2003

Vào tối ngày 24/11, Dispatch đưa tin độc quyền Jung Woo Sung có con trai với người mẫu Moon Gabi. Được biết Jung Woo Sung - Moon Gabi gặp nhau lần đầu vào năm 2022 trong 1 buổi gặp mặt. Cả 2 giữ liên lạc và dần trở nên thân thiết. Đến tháng 6 năm ngoái, Moon Gabi có thai và thông báo với Jung Woo Sung. Tuy nhiên, cả 2 không có ý định kết hôn. Họ quyết định cùng nhau làm bạn nuôi dạy con trai chung.

Trả lời truyền thông, phía Jung Woo Sung cho biết nam diễn viên đón nhận tin Moon Gabi mang thai từ năm ngoái và cố gắng hết sức để bảo vệ sự sống quý giá của em bé. Với tư cách là 1 người cha, anh sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm của mình.

Đáng chú ý, theo 1 báo cáo độc quyền từ Ten Asia, Jung Woo Sung và Moon Gabi đang có những quan điểm trái ngược về việc kết hôn và chăm sóc con chung. Trong khi Moon Gabi muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình cùng nhau thì Jung Woo Sung lại phản đối suy nghĩ này. Sao nam 7X chỉ thừa nhận vai trò là cha ruột đứa trẻ, chu cấp tiền nuôi con chứ không muốn trở thành chồng của Moon Gabi. Người trong ngành tiết lộ rằng sự xung đột của 2 người càng gay gắt hơn khi Moon Gabi tự ý tiết lộ thông tin đứa con với công chúng mà không thông qua ý kiến của Jung Woo Sung, khiến chuyện riêng tư của họ bị phơi bày khắp mặt báo. Ngoài ra, còn có tin Jung Woo Sung đang hẹn hò với 1 người phụ nữ không nổi tiếng, và cô không biết đến sự tồn tại của mẹ con Moon Gabi.

Jung Woo Sung được biết đến là "quý ông độc thân" đắt giá của Kbiz. Anh sinh năm 1973, năm nay 51 tuổi và mới chỉ từng công khai hẹn hò với nữ diễn viên Lee Ji Ah năm 2011. Tuy nhiên, cuộc tình này đã nhanh chóng kết thúc vì Lee Ji Ah dính ồn ào đời tư. Trong khi đó, Moon Gabi sinh năm 1989. Người mẫu này ra mắt trên chương trình Charm TV vào năm 2017. Cô được yêu mến với vẻ ngoài cá tính, được ví như "ngọc trai đen" trên chương trình Get It Beauty và Law Of The Jungle.

Jung Woo Sung đang là tâm điểm truyền thông vì ồn ào có con với người mẫu Moon Gabi

