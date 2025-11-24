Vụ việc thi thể cô gái Celeste Rivas, 15 tuổi bị sát hại, phân xác thành nhiều mảnh và được tìm thấy ở cốp xe ô tô của nam ca sĩ D4vd, là chủ đề nóng nhất truyền thông Mỹ suốt thời gian. Sau nhiều tháng điều tra, đến ngày 23/11, cảnh sát Los Angeles đã công bố báo cáo khám nghiệm tử thi Celeste Rivas. Theo đó, các bộ phận cơ thể bị cắt rời của nạn nhân đã được mang đi đông lạnh 1 phần và rã đông trong xe của D4vd. Cơ quan điều tra cho biết họ vật lộn tìm bằng chứng, và đã làm đủ cách để xác định nguyên nhân tử vong chính thức của thiếu nữ xấu số, nhưng bất thành. Do nạn nhân bị phân xác kinh hoàng và đông lạnh sau khi qua đời, cảnh sát cho biết họ có thể sẽ không bao giờ biết chính xác Celeste Rivas đã qua đời thế nào.

Phía cảnh sát Los Angeles cũng thông báo D4vd vẫn là nghi phạm số 1 trong vụ việc. "Hoàng tử gen Z" này bị ghi nhận thái độ chống đối, không hợp tác điều tra với cảnh sát sau khi thi thể của Celeste Rivas được tìm thấy trong xe của anh vào tháng 9 vừa qua. Đội điều tra được cho biết đang cố gắng xác định vai trò của ngôi sao nhạc pop và những kẻ đồng lõa bị nghi ngờ khác trong cái chết của Celeste Rivas. Nghi phạm số 2, chưa rõ danh tính, đã bị triệu tập điều tra. Hiện, cảnh sát vẫn chưa đưa ra quyết định có bắt giữ hay truy tố D4vd hay không.

Nạn nhân xấu số bị phân xác, đông lạnh sau khi qua đời. Nam ca sĩ D4vd bị cảnh sát liệt vào nhóm nghi phạm số 1

Đáng chú ý, trước thời điểm thiếu nữ xấu số mất tích rồi qua đời, D4vd được cho là đã gặp nạn nhân và bạn của cô để đưa tiền bịt miệng, nhằm che giấu việc anh qua lại với người vị thành niên. Netizen đang đặt giả thiết nam ca sĩ đã ra tay sát hại "bạn gái tuổi teen", giết người diệt khẩu vì cô gái không chịu giữ kín chuyện anh qua lại với trẻ vị thành niên. Sự việc này 1 khi bại lộ có thể khiến D4vd "thân bại danh liệt", đi tù và mất hết tất cả.

Sau khi bị tình nghi giết người, D4vd đã thông báo hủy bỏ toàn bộ chuyến lưu diễn thế giới. Nữ ca sĩ Kali Uchis thông báo gỡ tất cả những ca khúc cô hợp tác với D4vd trên mọi nền tảng nhạc số. 2 thương hiệu Crocs và Hollister đã thông báo chấm dứt hợp tác, xóa bỏ hình ảnh của nam ca sĩ trẻ khỏi chiến dịch quảng cáo chỉ sau vài ngày ký hợp đồng.

D4vd đã hủy hết show sau khi cảnh sát liệt anh vào diện nghi phạm sát hại cô gái 15 tuổi

Nam ca sĩ được cho là đã giết người diệt khẩu vì có quan hệ với trẻ vị thành niên

Vụ việc thương tâm với cô gái tên Celeste được người dân xung quanh phát hiện khi chiếc Tesla thuộc sở hữu của D4vd bốc mùi lạ. Chiếc xe Tesla này đã được báo cáo mất trước thời điểm tìm thấy thi thể nạn nhân 1 tuần và xuất hiện quanh khu vực đồi Hollywood, rồi được kéo về bãi đậu xe. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng quấn nilon, bỏ trong cốp trước và phân hủy nặng. Vì cảnh sát chỉ tìm thấy đầu, còn phần thân đã bị phân thành nhiều mảnh nên quá trình xác định danh tính nạn nhân mất khá nhiều thời gian.

Chiếc xe Tesla màu đen bị phát hiện chưa thi thể của Celeste Rivas thuộc sở hữu của D4vd

Sau khi thi thể nạn nhân được nhận dạng, mẹ cô gái đã nói với cảnh sát rằng nạn nhân có một người bạn trai tên là David - trùng với tên thật của nam ca sĩ D4vd (David Anthony Burke). Lần cuối cùng, cô được nhìn thấy là vào ngày 4/5/2024. Trước khi thi thể của Celeste Rivas được tìm thấy, gia đình đã liên tục tìm kiếm tung tích của Celeste Rivas 1 năm qua.

Đáng chú ý, D4vd có 1 hình xăm đôi "Shhh.." giống với nữ nạn nhân. Năm 2023, D4vd từng sáng tác một ca khúc về cô gái tên Celeste. MV Romantic Homicide của "hoàng tử gen Z showbiz" cũng được phát hành vào đúng sinh nhật cô gái này. Không chỉ vậy, truyền thông và cư dân mạng còn tìm được ảnh chụp cho thấy mối quan hệ thân mật giữa D4vd và nạn nhân.

Hình ảnh thân mật của nạn nhân với "Hoàng tử indie"

D4vd có tên đầy đủ là David Anthony Burke, sinh ngày 28/3/2005 tại Queens, New York, Mỹ. D4vd nổi lên như một "hoàng tử Indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với Billie Eilish. Sự nghiệp âm nhạc của D4vd bắt đầu một cách khá độc đáo. Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các video game của mình, tránh vi phạm bản quyền trên YouTube. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng ứng dụng BandLab để tạo ra các bản nhạc từ trong tủ quần áo của chị gái.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt stream trên Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Đầu năm 2025, D4vd đã phát hành album thứ hai mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một "sự tiến hóa" trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn.

Trong năm 2025, D4vd đã có màn trình diễn đáng chú ý tại Lễ hội âm nhạc Coachella, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông. D4vd nổi tiếng với dòng nhạc "bedroom pop" và thường viết các ca khúc về tình yêu và cảm xúc, dù D4vd chưa từng trải qua cảm giác thất tình. D4vd chia sẻ đã viết những ca khúc này để "chuẩn bị cho cảm xúc đó".

Nguồn: TMZ