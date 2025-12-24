Sao nhí đình đám nay thành kẻ vô gia cư, gia đình từ chối nhận tiền quyên góp

Mới đây, hình ảnh sao nhí đình đám một thời Tyler Chase đã được hé lộ, khiến dân tình vô cùng bàng hoàng. Dưới cái lạnh của mùa đông nước Mỹ, nam diễn viên phim Ned's Declassified School Survival Guide mặc quần áo cũ nát, tóc tai bù xù, trông già nua, xuống sắc trầm trọng ở tuổi 36, sống lang thang trên đường phố.
Không ít người nghi ngờ Tyler Chase đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo, tuy nhiên, khi được hỏi: "Cậu có phải sao nhí Disney không?", nam diễn viên vẫn nhận thức rõ ràng: "Tôi đến từ kênh truyền hình Nickelodeon" và nhắc đến bộ phim đã làm nên tên tuổi của mình.
Thế nhưng khi nhìn vào Tyler Chase bây giờ, thật khó mà tin nổi đây là cậu bé Martin lém lỉnh, nhiều chuyện nhưng đáng yêu từng làm mưa làm gió trên màn ảnh Ned's Declassified School Survival Guide vào những năm 2000.
Ngoài bộ phim này, Tyler Chase còn góp mặt trong Everybody Hates Chris, Confessions of a Late Bloomer, Here's to Good Times và cả tựa game nổi tiếng L.A. Noire. Tuy sự nghiệp không kéo dài, nhưng nam diễn viên vẫn ghi được dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.
Thực tế, tháng 9 năm nay, đã có người bắt gặp Tyler Chase trong tình trạng vô gia cư, tuy nhiên, bây giờ, câu chuyện về nam diễn viên này mới bất chợt "nóng" lên trên các diễn đàn, được công chúng thảo luận rộng rãi.
Trang 163 cho biết Tyler Chase mắc phải căn bệnh rối loạn lưỡng cực, cộng thêm việc lạm dụng thuốc khiến tình trạng của nam diễn viên 36 tuổi này càng trở nên tồi tệ hơn. Anh không có khả năng quản lý tài sản, từng nhiều lần đánh mất điện thoại và thậm chí không thể tự quản lý bản thân trong việc dùng thuốc.
Thương cảm trước tình trạng của sao nhí Ned's Declassified School Survival Guide, có người đã lên tiếng kêu gọi quyên góp tiền bạc để giúp đỡ anh. Mẹ của Tyler Chase cảm ơn lòng tốt của công chúng nhưng đã từ chối nhận sự trợ giúp về vật chất. Bà khẳng định, điều mà nam diễn viên thực sự cần lúc này là liệu trình điều trị chuyên nghiệp chứ không phải tiền bạc. Thậm chí, bà cho rằng việc đưa tiền mặt cho Tyler Chase lúc này có thể khiến tình trạng của anh càng tệ hơn, có khả năng gặp nguy hiểm khi sống lang thang một mình trên đường phố.
Cũng may là một số diễn viên từng hợp tác với Tyler Chase đã ra mặt, công khai hứa hẹn sẽ giúp nam diễn viên trở lại với cuộc sống bình thường. Netizen cho rằng, đây sẽ là bước đầu phá tan tình trạng hiện tại của sao nhí này, giúp anh từng bước cải thiện tình hình.
Đồng thời, nhiều người cũng đặt câu hỏi: Vì sao có nhiều ngôi sao nhí rơi vào thảm cảnh như vậy sau khi trưởng thành, chẳng lẽ các công ty giải trí không có sự hỗ trợ nào đối với những diễn viên vị thành niên sau khi đã bòn rút giá trị thương mại từ họ hay sao?
Nguồn: baijiahao