Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt "hack cam thường" như thần

Chiều tối nay (21/12), Tinh Quang Đại Thưởng - 1 trong những sự kiện giải trí được mong đợi nhất Cbiz dịp cuối năm - đã diễn ra, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám hiện nay như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Châu Dã, Thừa Lỗi...
Là sự kiện hot toàn sao, nhưng thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay gây thất vọng lớn vì công tác tổ chức sơ sài, BTC phải tự viết tên mình hơn 20 lần trên backdrop sự kiện để danh sách nhà tài trợ đỡ trống trải. Theo các netizen đây có thể nói là lần tổ chức "phèn" và "nghèo nàn" nhất trong lịch sử những lần tổ chức của Tinh Quang Đại Thưởng. Sau đó, mặt hình ảnh của sự kiện năm nay đã được cứu vớt lại nhờ có visual và những khoảnh khắc thời trang tuyệt đẹp của dàn mỹ nhân hàng đầu. Tinh Quang Đại Thưởng lần này chứng kiến cả rừng gái xinh Cbiz diện váy quây cúp ngực phô diễn hình thể sexy.
"Nữ hoàng phim truyền hình" Triệu Lộ Tư tái xuất sau giai đoạn sóng gió
Visual xinh như mộng của Bạch Lộc (Nguồn: Weibo)
Visual cam thường miễn chê của "mỹ nữ đẹp chấn động thế gian" Châu Dã (Nguồn: Weibo)
Châu Dã gặp sự cố mắc khăn voan đội đầu thót tim, khiến tóc cô bị giật ngược và suýt ngã trên thảm đỏ (Nguồn: Weibo)
Tống Tổ Nhi đẹp đến kinh ngạc (Nguồn: Weibo)
Trần Đô Linh diện đồ của brand Việt
Cúc Tịnh Y kiêu sa đổ bổ Tinh Quang Đại Thưởng (Nguồn: Weibo).