Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt "hack cam thường" như thần

Chiều tối nay (21/12), Tinh Quang Đại Thưởng - 1 trong những sự kiện giải trí được mong đợi nhất Cbiz dịp cuối năm - đã diễn ra, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám hiện nay như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Châu Dã, Thừa Lỗi...

Là sự kiện hot toàn sao, nhưng thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay gây thất vọng lớn vì công tác tổ chức sơ sài, BTC phải tự viết tên mình hơn 20 lần trên backdrop sự kiện để danh sách nhà tài trợ đỡ trống trải. Theo các netizen đây có thể nói là lần tổ chức "phèn" và "nghèo nàn" nhất trong lịch sử những lần tổ chức của Tinh Quang Đại Thưởng. Sau đó, mặt hình ảnh của sự kiện năm nay đã được cứu vớt lại nhờ có visual và những khoảnh khắc thời trang tuyệt đẹp của dàn mỹ nhân hàng đầu. Tinh Quang Đại Thưởng lần này chứng kiến cả rừng gái xinh Cbiz diện váy quây cúp ngực phô diễn hình thể sexy.

"Nữ hoàng phim truyền hình" Triệu Lộ Tư tái xuất sau giai đoạn sóng gió

Nữ diễn viên hot nhất hiện nay diện váy cúp ngực để lộ vòng 1 đầy sexy. Đây cũng là lần hở bạo hiếm thấy của Triệu Lộ Tư

Visual xinh như mộng của Bạch Lộc (Nguồn: Weibo)

Nữ diễn viên trông như tiểu thư với bộ váy cúp ngực sequin đen. Ảnh: Weibo.

Visual cam thường miễn chê của "mỹ nữ đẹp chấn động thế gian" Châu Dã (Nguồn: Weibo)

Châu Dã gặp sự cố mắc khăn voan đội đầu thót tim, khiến tóc cô bị giật ngược và suýt ngã trên thảm đỏ (Nguồn: Weibo)

Nữ diễn viên sinh năm 1998 diện trang phục màu bạc có thiết kế lạ mắt tôn vóc dáng thon thả, khoe bờ vai trần gợi cảm. Cô được ví như nữ thần giáng thế đến Tinh Quang Đại Thưởng năm nay. Ảnh: Weibo, Sohu.

Châu Dã đồng hành cùng Thừa Lỗi. Cả hai được khen đẹp đôi. Nguồn: Weibo

Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ sánh đôi trên thảm đỏ

Hồi tháng 10, cả hai bị paparazzi tung clip lén lút hẹn hò. Họ bị bắt gặp về chung một tòa nhà trong suốt 4 ngày liên tiếp. Câu chuyện phim giả tình thật của cặp đôi làm chấn động mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Lý Quân Nhuệ ân cần, chu đáo chỉnh váy cho Mạnh Tử Nghĩa. Ảnh: Weibo.

Tống Tổ Nhi đẹp đến kinh ngạc (Nguồn: Weibo)

Cô hóa đóa hồng rực cháy, visual xinh không chỗ chê. Ảnh: Sohu.

Couple Khom Lưng hội ngộ. Lưu Vũ Ninh tại sự kiện hôm nay được nhận lên đồ còn chặt chém hơn cả Tống Tổ Nhi. Ảnh: Weibo.

Trần Đô Linh diện đồ của brand Việt

Nữ diễn viên diện bộ váy với phần corset lấp lánh màu trắng, nhấn nhá với thiết kế tạo hiệu ứng thị giác giọt nước chảy xuống vô cùng bắt mắt. Ảnh: Weibo

"Búp bê cổ trang" Điền Hi Vi diện bộ váy sequin vàng kín cổng cao tường. Ảnh: Weibo.

Cúc Tịnh Y kiêu sa đổ bổ Tinh Quang Đại Thưởng (Nguồn: Weibo).

"Mỹ nữ 4.000 năm có 1" diện váy đen, đeo vòng cổ ngọc trai sang trọng, đài cát trông như tiểu thư nhà quyền quý. Ảnh: Weibo.

"Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn diện đầm xanh chuối nổi bần bật. Ảnh: Weibo.

Trần Nghiên Hy ngọt ngào, nữ tính trong bộ váy công chúa bồng bềnh. Ảnh: Weibo.

Tống Thiến diện váy trắng cúp ngực, đầu buộc ruy băng trắng. Ảnh: Weibo.

Mao Hiểu Đồng bắn tim dễ thương trên thảm đỏ. Ảnh: Weibo.

Cô sau đó tiếp tục cùng Trương Bân Bân tạo dáng hình trái tim

Lý Lan Địch và Đàn Kiện Thứ mỗi người bắn 1 trái tim dành cho khán giả

Dàn trai đẹp showbiz khiến các chị em đổ rạp gồm Trương Lăng Hách...

... Thừa Lỗi

... "thái tử hàng thực giá thực" Trần Phi Vũ. Ảnh Weibo.

Nguồn: Weibo