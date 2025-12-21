Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt "hack cam thường" như thần

Vy Anh, Theo Đời Sống Pháp Luật 19:36 21/12/2025
Các mỹ nhân hot nhất Cbiz hiện tại cùng đổ bộ Tinh Quang Đại Thưởng, biến sự kiện trở thành chủ đề hot nhất truyền thông và MXH Trung Quốc vào hôm nay (21/12).

Chiều tối nay (21/12), Tinh Quang Đại Thưởng - 1 trong những sự kiện giải trí được mong đợi nhất Cbiz dịp cuối năm - đã diễn ra, thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ. Sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám hiện nay như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Điền Hi Vi, Trương Khang Lạc, Từ Chấn Hiên, Cúc Tịnh Y, Châu Dã, Thừa Lỗi...

Là sự kiện hot toàn sao, nhưng thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay gây thất vọng lớn vì công tác tổ chức sơ sài, BTC phải tự viết tên mình hơn 20 lần trên backdrop sự kiện để danh sách nhà tài trợ đỡ trống trải. Theo các netizen đây có thể nói là lần tổ chức "phèn" và "nghèo nàn" nhất trong lịch sử những lần tổ chức của Tinh Quang Đại Thưởng. Sau đó, mặt hình ảnh của sự kiện năm nay đã được cứu vớt lại nhờ có visual và những khoảnh khắc thời trang tuyệt đẹp của dàn mỹ nhân hàng đầu. Tinh Quang Đại Thưởng lần này chứng kiến cả rừng gái xinh Cbiz diện váy quây cúp ngực phô diễn hình thể sexy.

"Nữ hoàng phim truyền hình" Triệu Lộ Tư tái xuất sau giai đoạn sóng gió

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Nữ diễn viên hot nhất hiện nay diện váy cúp ngực để lộ vòng 1 đầy sexy. Đây cũng là lần hở bạo hiếm thấy của Triệu Lộ Tư

Visual xinh như mộng của Bạch Lộc (Nguồn: Weibo)

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Nữ diễn viên trông như tiểu thư với bộ váy cúp ngực sequin đen. Ảnh: Weibo.

Visual cam thường miễn chê của "mỹ nữ đẹp chấn động thế gian" Châu Dã (Nguồn: Weibo)

Châu Dã gặp sự cố mắc khăn voan đội đầu thót tim, khiến tóc cô bị giật ngược và suýt ngã trên thảm đỏ (Nguồn: Weibo)

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Nữ diễn viên sinh năm 1998 diện trang phục màu bạc có thiết kế lạ mắt tôn vóc dáng thon thả, khoe bờ vai trần gợi cảm. Cô được ví như nữ thần giáng thế đến Tinh Quang Đại Thưởng năm nay. Ảnh: Weibo, Sohu.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Châu Dã đồng hành cùng Thừa Lỗi. Cả hai được khen đẹp đôi. Nguồn: Weibo

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ sánh đôi trên thảm đỏ

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Hồi tháng 10, cả hai bị paparazzi tung clip lén lút hẹn hò. Họ bị bắt gặp về chung một tòa nhà trong suốt 4 ngày liên tiếp. Câu chuyện phim giả tình thật của cặp đôi làm chấn động mạng xã hội. Ảnh: Weibo.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Lý Quân Nhuệ ân cần, chu đáo chỉnh váy cho Mạnh Tử Nghĩa. Ảnh: Weibo.

Tống Tổ Nhi đẹp đến kinh ngạc (Nguồn: Weibo)

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Cô hóa đóa hồng rực cháy, visual xinh không chỗ chê. Ảnh: Sohu.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Couple Khom Lưng hội ngộ. Lưu Vũ Ninh tại sự kiện hôm nay được nhận lên đồ còn chặt chém hơn cả Tống Tổ Nhi. Ảnh: Weibo.

Trần Đô Linh diện đồ của brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Nữ diễn viên diện bộ váy với phần corset lấp lánh màu trắng, nhấn nhá với thiết kế tạo hiệu ứng thị giác giọt nước chảy xuống vô cùng bắt mắt. Ảnh: Weibo

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

"Búp bê cổ trang" Điền Hi Vi diện bộ váy sequin vàng kín cổng cao tường. Ảnh: Weibo.

Cúc Tịnh Y kiêu sa đổ bổ Tinh Quang Đại Thưởng (Nguồn: Weibo).

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

"Mỹ nữ 4.000 năm có 1" diện váy đen, đeo vòng cổ ngọc trai sang trọng, đài cát trông như tiểu thư nhà quyền quý. Ảnh: Weibo.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

"Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn diện đầm xanh chuối nổi bần bật. Ảnh: Weibo.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Trần Nghiên Hy ngọt ngào, nữ tính trong bộ váy công chúa bồng bềnh. Ảnh: Weibo.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Tống Thiến diện váy trắng cúp ngực, đầu buộc ruy băng trắng. Ảnh: Weibo.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Mao Hiểu Đồng bắn tim dễ thương trên thảm đỏ. Ảnh: Weibo.

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Cô sau đó tiếp tục cùng Trương Bân Bân tạo dáng hình trái tim

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Lý Lan Địch và Đàn Kiện Thứ mỗi người bắn 1 trái tim dành cho khán giả

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

Dàn trai đẹp showbiz khiến các chị em đổ rạp gồm Trương Lăng Hách...

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

... Thừa Lỗi

Gái đẹp Cbiz đều ở đây: Triệu Lộ Tư hở bạo so đọ Bạch Lộc, mỹ nữ diện đồ brand Việt

... "thái tử hàng thực giá thực" Trần Phi Vũ. Ảnh Weibo.

Nguồn: Weibo

