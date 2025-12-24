Thái độ của Bạch Lộc với Trần Đô Linh gây bàn tán

Lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng đã kết thúc cách đây ít ngày nhưng những chủ đề xung quanh sự kiện này đến nay vẫn liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới tối 23/12, tờ 163 đưa tin, Bạch Lộc hiện vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì được cho là có thái độ lồi lõm với “thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới” Trần Đô Linh tại Tinh Quang Đại Thưởng mới đây.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ đoạn clip ghi lại thái độ của Bạch Lộc khi mỹ nhân họ Trần lên sân khấu nhận giải Nghệ sĩ tỏa sáng của năm. Trong đoạn video gây xôn xao, nữ diễn viên họ Bạch bị ống kính máy quay bắt trọn vẹn hành động không thèm vỗ tay chúc mừng cho đồng nghiệp ở cả 2 thời điểm Trần Đô Linh được xướng tên lên sân khấu và hoàn thành bài phát biểu nhận giải. Trái ngược hoàn toàn với Bạch Lộc, các nghệ sĩ khác tại buổi lễ đều vỗ tay rần rần, đồng thời thể hiện sự tán thưởng dành cho “thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới”.

Chưa dừng lại ở đó, “thánh soi” còn phát hiện ra biểu cảm của Bạch Lộc đã thay đổi rõ rệt sau khi thấy Trần Đô Linh xuất hiện trên màn hình lễ trao giải. Cụ thể, ban đầu minh tinh họ Bạch cười nói vui vẻ với nam thần Đàn Kiện Thứ ngồi kế bên nhưng nụ cười đó của cô liền vụt tắt sau khi thấy Trần Đô Linh xuất hiện trên màn hình. Từ những chi tiết kể trên, Bạch Lộc bị tố xấu tính, có thái độ cay cú khi chứng kiến người đồng nghiệp họ Trần gặt hái được thành công vang dội.

Bạch Lộc cười hớn hở với Đàn Kiện Thứ ở hàng ghế khách mời, nhưng cô liền đổi thái độ sau khi thấy Trần Đô Linh xuất hiện trên màn hình. Ảnh: Weibo

Khi Trần Đô Linh được xướng tên lên sân khấu nhận giải, Triệu Lộ Tư, Đàn Kiện Thứ đã vỗ tay chúc mừng mỹ nhân họ Trần, còn Bạch Lộc lại tỏ thái độ hờ hững, không thèm có động thái khích lệ đồng nghiệp. Ảnh: 163

Sau khi Trần Đô Linh kết thúc bài phát biểu nhận giải, Bạch Lộc vẫn không thèm vỗ tay chúc mừng. Tới tận lúc này, mỹ nhân họ Bạch cũng chỉ đập nhẹ vào cánh tay. Trong khi các ngôi sao khác có mặt tại sự kiện đều vỗ tay rần rần. Ảnh: 163

Mối quan hệ giữa Bạch Lộc - Trần Đô Linh bỗng trở thành chủ đề gây bàn tán rầm rộ. Ảnh: Sina

Truyền thông và khán giả đã đưa ra nhiều giả thuyết xung quanh mối quan hệ giữa Bạch Lộc - Trần Đô Linh ở thời điểm hiện tại. Trong đó, ký giả tờ 163 đặt ra nghi vấn Bạch Lộc tới giờ vẫn cay cú, ghim thù với “thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới” vì từng bị đối phương áp đảo nhan sắc khi cùng hợp tác trong bộ phim gây sốt 1 thời Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Song song với đó, nhiều khán giả lại bênh vực Bạch Lộc khi nhấn mạnh, chuyện vỗ tay hay không là quyền tự do của mỗi người, không thể ép buộc được. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng hành động đập nhẹ vào cánh tay của mỹ nhân họ Bạch cũng biểu thị sự khích lệ dành cho đàn chị.

Đến nay, Bạch Lộc vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn cay cú, có thái độ "lồi lõm" dành cho người đồng nghiệp họ Trần tại lễ trao giải mới đây.

Bạch Lộc từng bị Trần Đô Linh lấn át nhan sắc hoàn toàn trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163