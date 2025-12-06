Sao bao ngày chờ đợi, Đêm hội gào thét Iqiyi 2025 - sự kiện giải trí hot nhất dịp cuối năm ở Cbiz - đã chính thức diễn ra tại Macau (Trung Quốc). Thảm đỏ năm nay quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp đang được yêu thích, sở hữu lượng fan đông đảo ở showbiz Trung Quốc như Vương Sở Nhiên, Bạch Lộc, Lâm Duẫn, Điền Hi Vi, Chương Nhược Nam, Trương Lăng Hách, Thừa Lỗi, Ngao Thụy Bằng, Vương An Vũ...
Trong đó, màn lên đồ khoe visual "chặt chém" nhau của dàn mỹ nhân được khán giả đặc biệt chú ý. Giữa những cái tên đình đám, Bạch Lộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Tuy nhiên, ở lần đi sự kiện này, nữ diễn viên gây thất vọng khi chọn trang phục như cộng thêm vài tuổi cho cô. Vương Sở Nhiên và Điền Hi Vi lại phá đảo cam thường, bùng nổ nhan sắc ngọt ngào, khiến người xem khó rời mắt. Sự kiện cũng chứng kiến khoảnh khắc thót tim khi "mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn té nhào trên thảm đỏ. May mắn cô không gặp chấn thương hay sự cố lộ hàng nào trước ống kính.
Dương Mịch chốt sổ thảm đỏ được quan tâm nhất Cbiz ngày 6/12
Bạch Lộc đổ bộ thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi
Điền Hi Vi hóa "cô báo đốm" siêu ngọt ngào trên thảm đỏ Đêm hội gào thét Iqiyi