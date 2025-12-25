Từng là những cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí với sự nghiệp vững vàng. Tuy nhiên không phải nghệ sĩ nào cũng thu được thành công sau đổ vỡ hôn nhân. Ly hôn có thể tạo ra biến động gây chú ý cho công chúng trong một khoảng thời gian, nhưng không quyết định sức nóng của tên tuổi nghệ sĩ lâu dài. Với những nghệ sĩ biết tận dụng giai đoạn này để làm mới bản thân, đầu tư nghiêm túc cho vai diễn, đổ vỡ hôn nhân không phải điểm dừng, mà là một cột mốc chuyển hướng.

Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu: Trở lại bằng lựa chọn vai diễn

Sau khi kết hôn năm 2016, Trần Nghiên Hy giảm đáng kể tần suất đóng phim, ưu tiên cho gia đình. Điều này khiến sự nghiệp của cô trong vài năm liền gần như "đóng băng". Chỉ đến sau tuyên bố ly hôn vào tháng 2/2025, nữ diễn viên mới thực sự quay lại đường đua phim ảnh với tinh thần chủ động hơn.

Cặp đôi đẹp một thời của làng giải trí kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm. (Ảnh: Weibo)

Ngắm bắn hồ điệp đánh dấu bước trở lại đáng chú ý của Trần Nghiên Hy trong tháng cuối năm 2025. Bộ phim gây tò mò khi cô đóng cặp cùng bạn diễn 19 tuổi là Châu Kha Vũ. Nhưng điều giữ chân khán giả lại nằm ở diễn xuất ổn định và hình ảnh nhân vật được xây dựng rõ ràng.

Trần Nghiên Hy kết hợp với Châu Kha Vũ ăn ý trong "Ngắm bắn hồ điệp". (Ảnh: Weibo)

Ngược lại, Trần Hiểu duy trì phong độ khá đều trong nhiều năm. Trước Doanh nhân lớn, anh đã ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Mộng hoa lục, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Trong phim mới, Trần Hiểu đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim lấy nam giới làm trung tâm, xoay quanh câu chuyện thương nghiệp. Đây là dạng đề tài không dễ hút khán giả đại chúng nên thành tích phát sóng cũng như hiệu ứng đón nhận của khán giả kém hơn hẳn.

Dương Mịch – Lưu Khải Uy: Nỗ lực lấy lại vị thế

Dương Mịch thành công khi vào vai nông dân. (Ảnh: Weibo)

Ly hôn từ năm 2018, Dương Mịch từng trải qua giai đoạn bị đánh giá là "xuống phong độ" khi liên tiếp góp mặt trong các dự án không đạt kỳ vọng. Năm 2024 cô còn thất bại liên tiếp ở phòng vé với 3 bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên không rút lui mà kiên trì thử sức ở nhiều thể loại khác nhau.

Đến năm 2025, vai chính trong bộ phim cổ trang Sinh vạn vật được xem là bước ngoặt giúp Dương Mịch lấy lại thiện cảm từ khán giả. Phim có rating tốt, diễn xuất của cô được nhận xét là tiến bộ hơn, và tập trung vào chiều sâu nhân vật.

Bộ phim truyền hình gần nhất của Lưu Khải Uy đóng cùng Trần Đô Linh năm 2020. (Ảnh: Weibo)

Trong khi đó, Lưu Khải Uy sau ly hôn lựa chọn hoạt động nghệ thuật thận trọng hơn. Anh chủ yếu làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc), ít xuất hiện trong các dự án lớn ở đại lục. Bộ phim truyền hình gần nhất của anh là năm 2020. Việc không còn phủ sóng rộng rãi khiến tên tuổi của Lưu Khải Uy giảm nhiệt. Câu chuyện nghi ngờ ngoại tình năm xưa của anh với Vương Âu đã góp phần chôn vùi sự nghiệp của anh.

Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong: Sự khác biệt về nhịp phát triển

Hai diễn viên chính thức nên duyên sau khi đóng cùng phim "Minh Lan truyện". (Ảnh: Weibo)

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết thúc năm 2021. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô liên tiếp tham gia các dự án được đánh giá cao về chất lượng, đồng thời thử sức với vai trò nhà sản xuất.

Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên những đề tài xã hội. (Ảnh: Weibo)

Những tác phẩm như Gió thổi Bán Hạ, Hạnh phúc đến vạn gia cho thấy định hướng rõ ràng của Triệu Lệ Dĩnh là rời xa hình ảnh "tiểu hoa đán" thuần thương mại, hướng tới các vai diễn có chiều sâu xã hội. Sự chuyển hướng này giúp cô giữ vững vị thế trong một thị trường ngày càng khắt khe.

Phùng Thiệu Phong vẫn đều đặn đóng phim đa dạng thể loại từ chiến tranh, hiện đại đến cổ trang, trinh thám... Song các dự án này không tạo được hiệu ứng mạnh. Năm 2025, bộ phim chiến tranh Trận địa anh tham gia được đánh giá là kén khán giả, khiến mức độ lan tỏa hạn chế. Khoảng cách về sức ảnh hưởng giữa hai người vì thế ngày càng rõ rệt.

Angelababy – Huỳnh Hiểu Minh: Ổn định và thử thách

Cặp đôi đẹp một thời. (Ảnh: Weibo)

Sau ly hôn, Angelababy chủ động tham gia nhiều dự án truyền hình nhằm khẳng định lại vị trí trong lĩnh vực diễn xuất. Một số vai diễn cho thấy nỗ lực thay đổi và cải thiện so với trước. Tuy nhiên, những ồn ào bên lề, trong đó có việc xuất hiện tại Paris để xem ca sĩ Lisa (BLACKPINK) biểu diễn thoát y, đã tác động tiêu cực đến hình ảnh cá nhân và tiến trình công việc của cô. Trong bối cảnh năng lực diễn xuất vốn còn gây tranh luận, việc tạm thời hạn chế xuất hiện trước công chúng và thiếu sự hỗ trợ như giai đoạn trước khiến Angelababy đối mặt với không ít khó khăn, thể hiện rõ qua việc khan hiếm dự án mới trong thời gian gần đây.

Phim "Tương tư lệnh" đóng cùng Tống Uy Long không thành công như mong đợi. (Ảnh: Weibo)

Huỳnh Hiểu Minh tăng 15 kg để nhập vai anh chàng thiểu năng trí tuệ. (Ảnh: Weibo)

Huỳnh Hiểu Minh lại chọn hướng đi an toàn hơn. Anh xuất hiện thường xuyên trên các chương trình truyền hình thực tế, song song với việc tham gia phim ảnh ở mức độ vừa phải. Cách làm này giúp Huỳnh Hiểu Minh duy trì độ nhận diện, dù không tạo đột phá lớn về mặt nghệ thuật. Anh cũng gây chú ý khi có tin đồn lập gia đình, sinh con với người mẫu Diệp Kha. Tuy nhiên nam diễn viên không trực tiếp thừa nhận mà muốn tập trung cho công việc. Thỉnh thoảng anh cùng vợ cũ đưa con trai chung đi chơi.

Ngô Thiến – Trương Vũ Kiếm: Dư luận và hệ quả nghề nghiệp

Hai diễn viên trong thời gian mặn nồng. (Ảnh: Weibo)

Trường hợp của Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm cho thấy tác động trực tiếp của hình ảnh cá nhân đến sự nghiệp. Cả hai quen biết và nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác bộ phim Anh chỉ thích em. Suốt thời gian dài, cả hai giữ kín đời sống riêng cho đến năm 2021, khi thông tin họ đã đăng ký kết hôn và có một con gái được công bố. Không lâu sau đó, cặp đôi xác nhận ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Ngô Thiến trẻ trung trong phim "Sáu chị em". (Ảnh: Weibo)

Đáng chú ý, quyết định chia tay của Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ dư luận. Một bộ phận khán giả cho rằng cách xử lý hình ảnh cá nhân và đời sống riêng của Trương Vũ Kiếm trong giai đoạn hôn nhân chưa phù hợp, dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hệ quả là hình ảnh công chúng của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến anh gần như vắng bóng khỏi thị trường phim truyền hình trong vài năm trở lại đây, không có dự án mới đáng chú ý được công bố.

Trong khi đó, Ngô Thiến nhận được sự ủng hộ của khán giả, liên tiếp tham gia các dự án mới. Nhiều bạn bè trong giới cố gắng giới thiệu cô tham gia các chương trình truyền hình thực tế để có thêm thu nhập trong lúc chờ dự án phim. Năm 2025, bộ phim 6 chị em giúp Ngô Thiến ghi điểm cả về rating lẫn diễn xuất.