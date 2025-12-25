Mỹ nhân T-ara bị nghi "dao kéo" sau đám cưới, nhan sắc hiện tại ra sao?

Eunjung (T-ara) đang gây xôn xao dư luận khi đăng tải những bức ảnh mới. Trước đây, mỹ nhân này nổi tiếng với quai hàm góc cạnh, được cư dân mạng gọi là "quai hàm quý tộc" vì toát lên vẻ sang trọng. Chi tiết này khiến vẻ đẹp của Eunjung trở nên cá tính, độc đáo và khác biệt giữa "rừng" các mỹ nhân Kpop mặt V-line trái xoan.

Nhưng giờ đây, quai hàm của thành viên T-ara đã bớt góc cạnh, trở nên mềm mại hơn và chuẩn V-line. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô dâu mới của T-ara nhờ cậy đến "dao kéo" để tân trang nhan sắc. Cư dân mạng không ngừng bàn tán về phương pháp Eunjung có thể sử dụng như massage mặt, phẫu thuật thẩm mỹ, niềng răng, tiêm botox hoặc có thể sự khác biệt chỉ nằm ở góc chụp ảnh.

Eunjung nổi tiếng với viền hàm vuông sắc sảo, cá tính. Ảnh: Koreaboo

Đường viền hàm này giúp vẻ đẹp của cô trở nên độc đáo tại Kpop. Ảnh: Koreaboo

Nhưng giờ đây, đường viền hàm này đã biến mất. Ảnh: Koreaboo

Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra tiếc nuối khi Eunjung đánh mất đường viền hàm độc đáo này và trở nên giống những người khác trong showbiz. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng nữ idol sinh năm 1988 vẫn luôn xinh đẹp bất chấp hình dáng hàm như thế nào.

"Hầu hết các nữ ngôi sao có kiểu hàm như vậy đều trông thon gọn hơn về sau, tôi không biết họ làm thế nào nữa”, "Cô ấy luôn xinh đẹp mà", "Trông như Eunjung đã niềng răng, hình dạng miệng của cô ấy đã thay đổi một chút", "Thật đáng tiếc khi mất đi đường viền hàm quý phái đó", "Hình dáng hàm trông khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn, đôi khi đường viền hàm dưới tai biến mất, những ngày khác thì lại hiện rõ. Tôi đã thấy điều đó rất nhiều lần rồi”... netizen xứ Hàn không ngớt lời bàn tán.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi cô dâu mới của T-ara không còn đường viền hàm vuông độc đáo. Ảnh: Instagram

Ham Eunjung sinh năm 1988, nổi tiếng nhất với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại T-ara. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là diễn viên nhí, Eunjung đã có nền tảng vững chắc về diễn xuất trước khi ra mắt với T-ara vào năm 2009. Trong nhóm, cô đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (ở một số thời điểm), giọng ca chính và rapper, gây ấn tượng với phong cách trình diễn mạnh mẽ, khả năng cân mọi thể loại concept từ dễ thương đến quyến rũ.

Ngoài âm nhạc, Eunjung còn rất thành công với sự nghiệp diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dream High (2011), King Geunchogo (2011), Endless Love (2014) và gần đây nhất là A Man in a Veil (2020) và Be My Dream Family (2021). Cô được đánh giá cao về khả năng nhập vai đa dạng, đặc biệt là những nhân vật có chiều sâu nội tâm. Sau khi T-ara ngừng hoạt động quảng bá nhóm thường xuyên, Eunjung tiếp tục hoạt động solo trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, duy trì vị thế là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc

Về đời tư, Eunjung vừa mới kết hôn với đạo diễn Kim Byung Woo vào ngày 30/11 vừa qua. Trả lời phỏng vấn, mỹ nhân T-ara cho biết sự ra đi đột ngột của mẹ đã tác động đến quyết định kết hôn của cô. Mẹ Eunjung đột ngột qua đời khi cô đang thực hiện lịch trình ở Việt Nam vào cuối năm 2024, điều này để lại cú sốc rất lớn đối với mỹ nhân sinh năm 1988. Sự ra đi của mẹ khiến cô thay đổi suy nghĩ công việc là quan trọng nhất. Nữ idol quyết định xây dựng 1 gia đình ấm áp bên bạn trai như cách mẹ cô đã làm.

Eunjung mới lên xe hoa vào cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh: X

