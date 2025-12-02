Căng: Thành viên T-ara bị tố từ mặt cả nhóm

Hôn lễ Eunjung (T-ara) nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á trong những ngày gần đây. Tới sáng 2/12, tờ Tenasia cho biết Soyeon đã không đến dự hôn lễ thành viên cùng nhóm dù trước đó ít lâu vẫn có mặt tại Hàn Quốc. Cụ thể, Soyeon đã tới xem trận bóng đá giao hữu giữa tuyển Hàn Quốc và Ghana diễn ra trên sân vận động World Cup Seoul vào hôm 18/11 để cổ vũ cho ông xã - cầu thủ Cho Yu Min. Ấy vậy mà cô lại không nán lại Hàn Quốc một thời gian ngắn để tới chung vui trong đám cưới người chị em thân thiết diễn ra vào hôm 30/11.

Trước đó, người hâm mộ giải thích rằng Soyeon không dự hôn lễ được do đang định cư cùng ông xã ở Dubai. Thế nhưng tới nay lại lộ ra thông tin cô vẫn còn ở Hàn ngay trước thời điểm hôn lễ Eunjung. Điều này khiến nhiều fan không khỏi thất vọng, đồng thời chê trách Soyeon. Trước đó, nữ ca sĩ đều không xuất hiện trong đám cưới 2 thành viên cùng nhóm Jiyeon và Hyomin. Xâu chuỗi những thông tin này, công chúng đặt ra nghi vấn Soyeon đã từ mặt tất cả các thành viên của T-ara.

Các thành viên T-ara tề tựu trong hôn lễ Eunjung nhưng vẫn thiếu mất...

... duy nhất thành viên Soyeon

Ngay trước đám cưới Eunjung, Soyeon vẫn còn ở Hàn và tới xem trận đấu bóng đá vào hôm 18/11. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ còn khoe khoảnh khắc ấn tượng cô chụp lại được khi ngồi ở khán đài sân vận động

Còn nhớ hồi tháng 4 năm nay, Soyeon từng gây ngỡ ngàng khi tuyên bố không dự đám cưới Hyomin. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1987 thậm chí còn giải thích về nguyên nhân khiến cô bỏ lỡ hôn lễ. Hóa ra Soyeon không thể tới chung vui trong đám cưới người em cùng nhóm vì... cún cưng Totoro của cô đang bị bệnh, nhưng lý do này khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Soyeon cũng không tới dự đám cưới Hyomin cùng các thành viên T-ara

Trên trang cá nhân hồi tháng 4, Soyeon gây choáng khi tuyên bố không dự hôn lễ Hyomin vì... còn bận chăm cún bị bệnh: "Tôi sẽ không thể tham dự đám cưới của Hyomin. Tháng này và có lẽ cả tháng sau, tôi sẽ không thể đi đâu hết. Chỉ hy vọng bé cún Totoro nhanh chóng bình phục". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy lấn cấn trước lý do khiến Soyeon không thể dự hôn lễ đồng đội

Chưa dừng lại ở đó, Soyeon cũng không tới chúc phúc trong ngày vui của Jiyeon hồi tháng 12/2022. Khi ấy, công ty quản lý cho biết Soyeon đang đi nghỉ cùng chồng ở đảo Jeju nên không thể dự đám cưới. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía nữ idol 8X đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Từ đây, tin đồn Soyeon - Jiyeon cạch mặt nhau lan nhanh, trở thành chủ đề hot vào thời điểm lúc bấy giờ.

Soyeon cũng mất hút trong ngày trọng đại của Jiyeon

Được biết, từ năm 2017 đến nay, T-ara chỉ hoạt động với 4 thành viên gồm Eunjung, Qri, Hyomin và Jiyeon. Thế nhưng Boram vẫn tới chung vui trong đám cưới thành viên cùng nhóm còn Soyeon lại chẳng bao giờ chịu xuất hiện.

Từ năm 2017 đến nay, T-ara hoạt động với đội hình 4 thành viên gồm Eunjung, Qri, Hyomin và Jiyeon

Nguồn: Kbizoom