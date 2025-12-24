"Tình cũ Jisoo" có hành động bất ngờ trong đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Sự hiện hiện của nam diễn viên Ahn Bo Hyun tại đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã khiến nhiều khán giả phải chú ý. Trong khi những khách mời khác cười rạng rỡ, thì Ahn Bo Hyun lại tháo kính, lau nước mắt trong giờ phút Kim Woo Bin - Shin Min Ah trở thành vợ chồng. Nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao bạn trai cũ của Jisoo lại xúc động đến vậy.

Theo Sports Chosun, tình bạn lâu dài của Ahn Bo Hyun và Kim Woo Bin là lý do khiến anh xúc động khi bạn thân thành "chồng người ta". 2 nam thần màn ảnh xứ Hàn đã bắt đầu tình bạn từ thời niên thiếu, khi mới 18-19 tuổi. Họ là đàn anh - đàn em cùng khoa tại trường đại học và cùng tham gia chương trình trải nghiệm làm người mẫu trong trường. Từ đó, Ahn Bo Hyun và Kim Woo Bin đã trở thành bạn thân trong gần 2 thập kỷ qua.

Ahn Bo Hyun lặng lẽ rơi nước mắt...

... trong đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Ảnh: Instagram

Ahn Bo Hyun nhiều lần khẳng định trên các chương trình giải trí rằng "Kim Woo Bin là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi". Tình cũ Jisoo nói rằng Kim Woo Bin đã giúp đỡ anh rất nhiều khi mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu và sau đó là diễn viên. Ahn Bo Hyun cũng cho biết Kim Woo Bin là người duy nhất đến thăm khi anh nhập ngũ, và anh luôn nhận được nguồn năng lượng tích cực từ ông xã Shin Min Ah.

Nam diễn viên sinh năm 1987 cũng là người luôn dõi theo sát sao cuộc chiến đầy gian khổ của Kim Woo Bin với căn bệnh ung thư vòm họng. Trái tim anh cũng như thắt lại vì biến cố của người bạn thân. Xuất hiện trên chương trình Radio Star năm 2018, Ahn Bo Hyun đã vui vẻ kể chuyện về Kim Woo Bin: "Tôi đã nói chuyện với Woo Bin, người đang chiến đấu với căn bệnh này, chỉ vài ngày trước. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe giọng anh ấy, và tôi đã khóc. Anh ấy rất hạnh phúc khi tôi nói với rằng tôi sẽ tham gia Radio Star".

Trải qua gần 2 thập kỷ bên nhau, Ahn Bo Hyun không khỏi xúc động khi chứng kiến Kim Woo Bin kết hôn với tình yêu của đời mình. Khoảnh khắc anh rơi nước mắt cũng chạm đến trái tim khán giả. Nhiều người bình luận rằng: "Bạn có thể cảm nhận được tình bạn 20 năm của họ", "Chỉ những người biết câu chuyện của họ mới rơi nước mắt", "Khi một khách mời đám cưới làm như vậy, cảm giác như có một câu chuyện đằng sau đó. Tôi có thể hiểu được mà"...

Ahn Bo Hyun - Kim Woo Bin đã là bạn thân được gần 2 thập kỷ. Ảnh: Kbizoom

Nhắc đến những cặp đôi được mong chờ kết hôn nhất Hàn Quốc, Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn đứng đầu danh sách. Trải qua 10 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn nam diễn viên chống chọi bệnh tật, mối quan hệ của họ được xem là hình mẫu lý tưởng trong showbiz xứ kim chi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 10 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Và cuối cùng tất cả như vỡ òa khi Kim Woo Bin – Shin Min Ah thông báo kết hôn. Nam diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "Vâng, tôi sẽ kết hôn. Tôi sẽ cùng người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian dài xây dựng tổ ấm và cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ để con đường chúng tôi đi trong tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc" . Cặp đôi nhận được "cơn mưa" lời chúc từ khán giả.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 20/12 tại khách sạn The Shilla, Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ này được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua. Đây là cái kết đẹp cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah sau 1 thập kỳ yêu dài bền bỉ hiếm có trong ngành giải trí khắc nghiệt. Họ sẽ tiếp tục mở ra 1 chương mới trong cuộc sống mang tên hôn nhân.