NSND Việt Anh là gương mặt quen thuộc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực sân khấu tại khu vực phía Nam. Trong đời sống riêng, ông từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Phương Linh và cả hai có một con gái chung. Sau 12 năm gắn bó, cuộc hôn nhân này khép lại, Phương Linh sau đó đưa con gái sang Úc du học và sinh sống.

Mới đây, NSND Việt Anh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc sum họp hiếm hoi bên con gái trong dịp Giáng sinh. Kèm theo bức ảnh, nam nghệ sĩ viết: “Mùa Giáng sinh ấm áp khi con gái về thăm cha. Cảm ơn cuộc sống này".

Điều khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm là trong bức hình còn có sự xuất hiện của diễn viên Phương Linh – vợ cũ cùng Chân Chân - bạn gái hiện tại của NSND Việt Anh. Đáng chú ý, cả Phương Linh và Chân Chân ngồi cạnh nhau, nở nụ cười rạng rỡ dường như không có chút khoảng cách nào. Nhiều người dành lời khen ngợi về cách cư xử văn minh hậu ly hôn của nghệ sĩ Việt Anh với vợ cũ.

Nghệ sĩ Việt Anh đăng tải khoảnh khắc gặp gỡ con gái trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Diễn viên Phương Linh - vợ cũ nghệ sĩ Việt Anh cùng với bạn gái mới là Chân Chân cũng xuất hiện đi ăn chung. Ảnh: FBNV

Nói về con gái, NSND Việt Anh từng chia sẻ trước truyền thông: "Cháu hiện sống cùng mẹ bên Australia. Không được ở bên chăm sóc, dạy dỗ con, tôi chỉ biết dành hết tình cảm của mình bằng việc tạo điều kiện vật chất tốt nhất cho cháu học tập.

Cháu là một cô gái sớm hiểu chuyện, nhạy cảm và kiệm lời giống tôi. Cháu nói tôi không phải lo lắng quá nhiều mà nên quan tâm đến bản thân mình hơn. Mong ước lớn nhất của con gái là được thấy bố sống thật thoải mái, làm được những điều mình thích. Một năm, cháu về Việt Nam đôi lần, còn lại, hai bố con nói chuyện mỗi ngày qua điện thoại, mạng xã hội".

Diễn viên Phương Linh đưa con gái đi du học ở Úc sau khi ly hôn với nghệ sĩ Việt Anh. Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSND Việt Anh đã tìm được hạnh phúc mới bên Chân Chân, bạn gái kém ông 36 tuổi. Cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 10 vừa qua. Hiện tại, Chân Chân không chỉ là người bạn đời mà còn đảm nhiệm vai trò quản lý, đồng hành và hỗ trợ NSND Việt Anh trong công việc.

Khi công khai mối quan hệ, chuyện tình lệch tuổi của cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận và vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Chia sẻ về điều này, NSND Việt Anh thẳng thắn cho biết ông cảm thấy buồn và tổn thương trước những bình luận mang tính thô tục, miệt thị nhắm vào đời sống tình cảm cá nhân của mình.

"Ai cũng nghĩ tôi là người động viên bạn gái trước những bình luận không hay nhưng thực tế ngược lại. Cô ấy kém tôi 36 tuổi nhưng lại là người mạnh mẽ hơn trong việc giữ gìn mối quan hệ này. Bạn gái luôn nói không buồn và động viên tôi đừng đọc mạng xã hội để tránh ảnh hưởng tinh thần", nam nghệ sĩ nói.