Chung kết Miss Cosmo đã chính thức diễn ra tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM), thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Vượt qua hơn 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, đại diện Mỹ Yolina Lindquist xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất, trong khi danh hiệu Á hậu thuộc về người đẹp Philippines Chelsea Fernandez.

Đêm thi cuối cùng quy tụ gần 20.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Sau màn đồng diễn mở màn hoành tráng, Top 21 thí sinh lần lượt quay trở lại sân khấu để bước vào phần thi bikini. Các người đẹp sải bước trong những thiết kế gợi cảm thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Phần trình diễn bikini nhanh chóng trở thành tâm điểm của đêm Chung kết khi dàn thí sinh khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, thần thái tự tin và phong cách trình diễn cuốn hút. Trên nền nhạc sôi động của rapper quốc tế Jessi, sân khấu Miss Cosmo như bùng nổ, khiến khán giả không thể rời mắt.

Màn trình diễn bikini năng lượng của Top 21 tại Chung kết Miss Cosmo 2025. Nguồn: Miss Cosmo

Các thí sinh sải bước với phong thái tự tin, khoe hình thể khỏe khoắn. Ảnh: Cosmo

Dàn người đẹp diện trên mình bộ sưu tập mang tên "The First Snow" từ nhà thiết kế Lê Thanh Hoà. Ảnh: Cosmo

Các thí sinh năm nay được đánh giá khá đồng đều, ai cũng sở hữu body nét căng. Ảnh: Cosmo

Đại diện Việt Nam có màn trình diễn đầy năng lượng nhưng Phương Linh gây tiếc nuối khi dừng chân ở Top 10. Ảnh: Cosmo

Kết quả người đẹp Yolina Lindquist đăng quang nhận được sự đồng tình lớn từ khán giả. Sau khi giành danh hiệu cao quý, Tân Hoa hậu sẽ sinh sống và làm việc chính tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm, đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo thực hiện các công việc và hoàn thành nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho hoa hậu kế nhiệm. Á hậu sau đăng quang cũng sẽ đồng hành trong nhiều hoạt động cùng Hoa hậu trong thời gian nhiệm kỳ.

Chia sẻ về cương vị mới, Tân Hoa hậu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Hội đồng Giám khảo đã đồng hành cùng các thí sinh trong suốt những ngày vừa qua, đồng thời cho biết bản thân cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc trước cột mốc đặc biệt này. Dù thừa nhận không còn nhiều lời để diễn tả cảm xúc, Tân Miss Cosmo 2025 vẫn không giấu được sự háo hức khi nói về nhiệm kỳ sắp tới.

Hoa hậu Mỹ Yolina Lindquist vượt qua 70 thí sinh khắp thế giới giành chiến thắng cuộc thi Miss Cosmo. Ảnh: Cosmo

Miss Cosmo (Thế vận hội sắc đẹp quốc tế) là cuộc thi nhan sắc do đơn vị ở Việt Nam sáng lập, hướng tới tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và nội lực. Cuộc thi tổ chức lần đầu năm 2024.

Miss Cosmo 2025 mang chủ đề "Rồng vươn mình", tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, Miss Cosmo có hơn 70 thí sinh quốc tế tham dự. Thí sinh đến Việt Nam từ đầu tháng 12, tham gia nhiều phần thi phụ với lịch trình hoạt động trải dài tại nhiều địa phương.