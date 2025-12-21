Không còn nhận ra Minh Hằng

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng bất ngờ chia sẻ hình ảnh mới và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Lý do không chỉ nằm ở một khoảnh khắc hậu trường mà còn bởi visual của nữ ca sĩ trông khác lạ đến mức nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Trong khung hình được đăng tải, Minh Hằng xuất hiện với mái tóc ngắn ngang cằm, phần mái được cắt gọn và tạo kiểu ôm mặt, khác hẳn hình ảnh tóc dài quen thuộc trước đây. Kết hợp cùng lối trang điểm thiên về tông hồng, đôi mắt được nhấn đậm khiến tổng thể diện mạo của Minh Hằng mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa cá tính.

Diện mạo lạ lẫm gây bất ngờ của Minh Hằng. Nguồn: FBNV

Sự thay đổi này khiến không ít khán giả bất ngờ. Nhiều bình luận cho rằng nếu không nhìn kỹ, rất khó để nhận ra đây là Minh Hằng bởi phong cách mới mang màu sắc hoàn toàn khác. Phần đông ý kiến đều dành lời khen cho màn lột xác này, nhận xét rằng nữ ca sĩ trông cuốn hút, tươi mới hơn.

Không thể phủ nhận Minh Hằng vẫn giữ được phong độ nhan sắc ổn định sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Việc mạnh dạn thử nghiệm kiểu tóc và cách trang điểm mới cũng cho thấy cô luôn sẵn sàng làm mới hình ảnh, không ngại thay đổi để mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả. Dù có khác lạ đến đâu, nhan sắc của nữ ca sĩ vẫn là điều khó chê vào đâu được.

Nhiều người phải công nhận hình tượng mới của Minh Hằng trông vẫn cuốn hút. Ảnh: FBNV

Việc mạnh dạn thử nghiệm nhiều phong cách của Minh Hằng nhận được nhiều lời khen. Ảnh: FBNV

Nếu nhắc đến những mỹ nhân sở hữu hành trình "lột xác" ấn tượng nhất Vbiz, Minh Hằng chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Từ hình ảnh cô nàng "bé Heo" với gương mặt tròn trịa, nụ cười rạng rỡ và phong cách dễ thương quen thuộc, Minh Hằng dần chuyển mình thành một trong những mỹ nhân đình đám, mỗi lần xuất hiện đều đủ sức tạo dấu ấn riêng.

Thuở mới gia nhập làng giải trí, Minh Hằng ghi điểm nhờ vẻ đẹp gần gũi, trong trẻo đúng chuẩn "cô gái nhà bên". Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng làn da hơi ngăm tạo nên nét rất riêng, giúp cô nhanh chóng trở thành ngôi sao tuổi teen được yêu mến qua hàng loạt phim truyền hình. Dù phong cách thời trang khi ấy còn khá đơn giản, đôi lúc mang hơi hướng ngây ngô, nhưng chính sự hồn nhiên và nụ cười tươi tắn đã làm nên sức hút khó trộn lẫn.

Theo thời gian, Minh Hằng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách xây dựng hình ảnh. Cô đầu tư kỹ lưỡng hơn vào diện mạo, định hình phong cách cá nhân một cách tinh tế và có chủ đích. Đường nét gương mặt ngày càng thon gọn, sống mũi cao hơn, ánh nhìn sắc sảo hơn nhưng vẫn giữ được nét mềm mại vốn có. Hình ảnh Minh Hằng hiện tại là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp mặn mà, trưởng thành và thần thái tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Minh Hằng ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 thập kỷ làm nghề. Ảnh: FBNV

Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo - phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, sở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tải sản "không phải dạng vừa". Trước khi kết hôn, cả hai có 6 năm âm thầm bên nhau, nam doanh nhân là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tỳ. Qua khung hình được đăng tải, nhóc tỳ khiến cộng đồng mạng lụi tim với gương mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Minh Hằng còn có biểu cảm dễ thương, đồng thời được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ.