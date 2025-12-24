Vợ nam diễn viên phim quốc dân đau xót chia sẻ tin sảy thai lần 2

Sáng 24/12, tờ StarNews đưa tin, Miura Ayane - bà xã của nam diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Hoon (phim quốc dân You Are My Destiny) vừa bị sảy thai vào tuần thứ 6 của thai kỳ. Còn nhớ Miura Ayane từng sảy thai ở lần thụ tinh ống nghiệm đầu tiên hồi năm 2023 trước khi hạ sinh con gái đầu lòng Ruhee.

Trong video đăng lên YouTube mới đây, cặp đôi đau xót bày tỏ: "Có rất nhiều người đang chờ đợi em của Ruhee ra đời, nhưng đáng tiếc điều đó không thể xảy ra được. Khi ở tuần thứ 6 của thai kỳ, chúng tôi đã không còn nghe thấy tiếng tim thai. Ban đầu, chúng tôi cảm thấy rất khó để mở lời vì quá bàng hoàng và đau lòng. Phải đợi 1 thời gian trôi qua, chúng tôi mới có thể bình tâm và chia sẻ tin buồn với mọi người. Khi nghe bác sĩ thông báo rằng tỷ lệ giữ được cái thai chỉ là 20%, chúng tôi đã không tin nổi vào tai mình nhưng vẫn cố gắng bám lấy tia hy vọng. Và rồi phép màu đã không xảy ra".

Vợ chồng Lee Ji Hoon thông báo tin buồn tới công chúng sau 1 thời gian giấu kín. Ảnh: Naver

Miura Ayane bày tỏ sự nuối tiếc trước ống kính: "Dù đi thăm khám ở những bệnh viện tốt tới đâu thì đây vẫn là ý trời. Nghĩ lại thì đáng nhẽ ra lúc mang thai tôi phải giữ gìn cẩn thận hơn. Nhớ lại lúc mang bầu Ruhee, tôi chỉ nằm nghỉ 1 chỗ thôi. Nhưng tới lần mang thai này, dù ốm nghén nặng hơn lần trước nhưng tôi vẫn đưa con ra ngoài chơi. Tôi nghĩ đó không phải hoàn toàn là lý do dẫn đến việc mình sảy thai. Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy hối tiếc vì đáng lẽ mình phải nên cẩn trọng hơn trong quá trình mang bầu".

Trong khi đó, tài tử Lee Ji Hoon đã rưng rưng nước mắt: "Điều tôi cảm thấy hồi tiếc là không thể đọc Kinh Thánh mỗi sáng cho con như đã từng làm trước đây. Vì bận rộn với công việc nên tôi thường ra ngoài ngay sau khi thức dậy. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải mình đã không đủ trân trọng con hay không. Có vẻ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó đáng quý. Dù biết trước việc cố gắng giữ gìn không phải lúc nào cũng đảm bảo cho ‘mẹ tròn con vuông’, nhưng lẽ ra tôi nên nỗ lực hết sức mình".

Người hâm mộ gửi tới cặp đôi những lời chia buồn sâu sắc. Ảnh: Nate

Được biết, Miura vốn là fan của Lee Ji Hoon, thậm chí còn bắt đầu học tiếng Hàn vì anh. Cô quyết định đến Hàn Quốc học đại học và trở thành phiên dịch viên.

Trong thời gian học tập ở xứ sở kim chi, mỹ nhân người Nhật thường xuyên đến tham dự các buổi nhạc kịch của tài tử họ Lee. Tình cờ người quen của Miura lại quen biết Lee Ji Hoon và giới thiệu cả 2 với nhau sau 1 buổi biểu diễn. Theo thời gian, Lee Ji Hoon - Miura Ayane dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Tháng 11/2021, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà trong sự chúc mừng của khán giả. 3 năm sau đó, Lee Ji Hoon và bã xã vỡ òa chào đón con gái đầu lòng sau biến cố sảy thai.

Lee Ji Hoon sinh năm 1979, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi mới 17 tuổi với vai trò ca sĩ. Tới năm 2004, nam nghệ sĩ lấn sân diễn xuất, từng bước ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt tác phẩm ăn khách như Hello! Miss, You Are My Destiny, Glass Mask, You Are The Best, My Fair Lady... Bên cạnh đó, anh còn tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch với hơn 30 vai diễn lớn nhỏ.

Lee Ji Hoon và fan nữ người Nhật kém 14 tuổi chính thức về chung 1 nhà cách đây 4 năm. Ảnh: Naver và Nate

Vợ chồng nam diễn viên hạnh phúc chào đón con đầu lòng ra đời hồi mùa hè năm ngoái. Ảnh: Instagram nhân vật

Nguồn: Starnews