BLACKPINK đang cùng nhau thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới Deadline , dự kiến kết thúc vào tháng Giêng năm sau. Ngoài ra, nhóm nhạc nữ này cũng có kế hoạch trở lại với 1 album nhóm mới trong tương lai gần sau thời gian các thành viên tập trung phát triển sự nghiệp solo, khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Tuy nhiên, đến ngày 24/11, cả MXH đã phải xôn xao khi 1 video 4 mỹ nhân của nhóm Hắc - Hường đánh nhau tơi bời từ trên sân khấu đến hậu trường. lan truyền khắp nơi. Nguồn tin cho biết nguyên nhân mâu thuẫn đến từ việc Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo đố kỵ và có lời lẽ phân biệt với nhau.

Đoạn video BLACKPINK mâu thuẫn đến cãi vã, đánh nhau gây xôn xao MXH. Không ít người đã mỉa mai 4 mỹ nhân hàng đầu này giỏi đóng kịch tình chị - em thắm thiết. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc nhanh chóng vào cuộc, làm rõ sự thật đằng sau video đang gây dậy sóng về BLACKPINK.

Đoạn clip các thành viên BLACKPINK đánh nhau gây xôn xao MXH. Nguồn: X.

Tờ KoreaBoo cho biết đoạn clip Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo đánh nhau tơi bời là giả. Đây thực chất là sản phẩm được 1 tài khoản MXH nào đó tạo ra từ AI và đăng lên mạng nhưng không ghi chú thích với mục đích câu view. Phải đến khi truyền thông và dư luận phản ứng gay gắt, tài khoản đăng tải mới gắn thẻ "video được tạo bằng AI" vào clip.

Theo truyền thông Hàn Quốc, AI hiện tại là công cụ rất hữu ích cho cuộc sống, được sử dụng trải dài trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, giá trị của nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách con người sử dụng. Vì vậy, mọi người cần phải cảnh giác với những trường hợp sử dụng AI cho mục đích xấu, như video AI về nhóm BLACKPINK nói trên. Trước BLACKPINK, Bangchan của Stray Kids cũng từng bị dựng video AI bôi nhọ, khiến anh phải khởi kiện để bảo vệ danh dự.

Video gây hoang mang về tình chị em của Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo là sản phẩm được tạo ra từ AI. Ảnh: KoreaBoo.

Trong nhiều năm qua, BLACKPINK luôn bị đồn đoán bất hòa, từng hành động nhỏ của các thành viên đều có thể làm rộ lên tin đồn "bằng mặt không bằng lòng". Tuy nhiên, mọi đồn đoán bất hoà giữa BLACKPINK đều không có căn cứ.

