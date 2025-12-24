Không ít mỹ nhân Việt từng gây chú ý khi được truyền thông quốc tế để mắt đến, từ nhan sắc cho đến thần thái mỗi lần xuất hiện. Trong số đó, Minh Hằng là cái tên từng khiến công chúng bất ngờ khi được báo chí Trung Quốc ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ thần".

Theo đó, vào năm 2021, trang China Times bất ngờ đưa tin về Minh Hằng và dành nhiều lời khen có cánh cho nữ diễn viên Việt. Truyền thông xứ tỷ dân còn tấm tắc gọi Minh Hằng là "nữ thần" khi đánh giá nhan sắc của cô vô cùng lộng lẫy.

"Nữ thần Việt Minh Hằng nổi đình nổi đám với vẻ ngoài lộng lẫy, vóc dáng xinh đẹp, không hổ là nữ hoàng trên nhiều bộ phim, ca khúc và video… Hiện tại, trang fanpage trên Facebook của cô đã thu hút hơn 8,29 triệu người theo dõi và mức độ nổi tiếng của cô vẫn ở mức cao", trích bài đăng trên China Times vào năm tháng 2/2021.

Minh Hằng chia sẻ lại bài đăng của tờ China Times trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Minh Hằng không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả Việt. Bên cạnh sự nghiệp toàn năng từ ca sĩ, diễn viên cho đến nhà sản xuất phim, Minh Hằng đều biết cách để lại dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Một điều mà dân tình khó phủ nhận ở cô đó là nhan sắc ngày càng nâng cấp.

Còn nhớ thời điểm mới bước vào làng giải trí, Minh Hằng nổi bật với vẻ đẹp gần gũi, đáng yêu đúng chuẩn "cô gái nhà bên". Gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và làn da hơi ngăm ngăm là những đặc điểm làm nên thương hiệu "bé Heo" một thời, khiến cô trở thành ngôi sao tuổi teen đình đám qua loạt phim truyền hình. Dù thời trang lúc đó còn đơn giản, đôi khi có phần "trẻ con", nhưng sự hồn nhiên và nụ cười tỏa nắng của Minh Hằng đủ để khiến công chúng yêu mến.

Nét ngây ngô của "bé Heo" thời điểm mới bước chân vào nghề. Ảnh: Tổng hợp

Càng trưởng thành, Minh Hằng càng chứng minh được khả năng làm chủ hình ảnh. Cô bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng phong cách cá nhân, nâng cấp một cách tinh tế và có chọn lọc. Gương mặt của Minh Hằng dần thon gọn, sống mũi cao, đôi mắt sắc hơn nhưng không mất đi nét đặc trưng. Người hâm mộ nhận thấy một Minh Hằng trưởng thành hơn, thanh thoát hơn nhưng vẫn giữ được thần thái tươi trẻ.

Hiện tại ở tuổi U40, Minh Hằng vẫn giữ phong độ visual ổn định. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi luôn biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau. Thậm chí, những layout "khó ăn" cũng được Minh Hằng thử nghiệm và dân tình được dịp "rửa mắt" với visual mới lạ và cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 1987. Ngoài ra, hội chị em cũng không ít lần trầm trồ trước làn da căng mịn của Minh Hằng khi cô tiết kiệm son phấn. Nhiều ý kiến còn trêu đùa Minh Hằng như "lão hóa ngược" khi thần sắc ngày càng thăng hạng.

Minh Hằng "biến hóa" với nhiều phong cách khác nhau ở tuổi U40. Ảnh: FBNV

Những layout khó nhằn cũng được Minh Hằng chinh phục dễ dàng. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp thì visual chính là điểm nhấn mà khán giả nhớ về mỹ nhân sinh năm 1987. Ảnh: FBNV

Gương mặt của Minh Hằng "tiết kiệm son phấn". Ảnh: FBNV

Minh Hằng kết hôn với ông xã doanh nhân Quốc Bảo - phó tổng giám đốc một công ty Dệt ở Long An, sở hữu biệt thự, đồ hiệu cùng khối tải sản "không phải dạng vừa". Trước khi kết hôn, cả hai có 6 năm âm thầm bên nhau, nam doanh nhân là người phía sau hỗ trợ, góp vốn cho Minh Hằng làm nghệ thuật.

Sau khi kết hôn năm 2022, Minh Hằng dành thời gian dài để chăm lo cho gia đình. Tháng 8/2023, cô hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tỳ. Qua khung hình được đăng tải, nhóc tỳ khiến cộng đồng mạng lụi tim với gương mặt bầu bĩnh, cặp má phúng phính. Không chỉ vậy, nhóc tì nhà Minh Hằng còn có biểu cảm dễ thương, đồng thời được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ.