Tin vui liên tiếp của Kim Woo Bin sau đám cưới với bạn gái 10 năm

Kim Woo Bin đang sống trong những ngày thăng hoa nhất cuộc đời. Sau "đám cưới thế kỷ" với bạn gái 10 năm Shin Min Ah, nam diễn viên sinh năm 1989 tiếp tục đón nhận tin vui trong sự nghiệp. Vào ngày 23/12, Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng 12 và Kim Woo Bin đã xuất sắc giành vị trí đầu tiên.

Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã đo lường 155.394.225 dữ liệu lớn về thương hiệu từ 100 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và các nền tảng OTT được phát sóng từ ngày 23/11 đến ngày 23/12, phân tích mức độ tương tác của khán giả với thương hiệu, độ phủ sóng truyền thông, hoạt động giao tiếp và hoạt động cộng đồng để tính toán điểm số danh tiếng thương hiệu. Kết quả cho thấy Kim Woo Bin đạt chỉ số tham gia là 1.593.366, chỉ số truyền thông là 1.532.593, chỉ số giao tiếp là 1.403.873 và chỉ số cộng đồng là 1.594.390, dẫn đến điểm số danh tiếng thương hiệu là 6.124.222 điểm.

Viện nghiên cứu cho biết: “Danh tiếng Kim Woo Bin đã vươn lên vị trí số 1 sau khi khán giả tăng cường quan tâm kể từ khi anh kết hôn với Shin Min Ah. Yoon Kye Sang- được biết đến với khả năng diễn xuất xuất sắc cả trong các cảnh hành động và cảm xúc, đứng thứ 2 và Lee Je Hoon- biểu tượng của các bộ phim truyền hình theo mùa, đứng thứ 3".

Kim Woo Bin đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng 12. Ảnh: Instagram

Anh đang có cả sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân thăng hoa. Ảnh: Instagram

Điều này càng tô điểm thêm thành tích sự nghiệp của Kim Woo Bin. Anh có tên thật là Kim Hyun Joong, sinh năm 1989. Kim Woo Bin bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trên các sàn diễn thời trang, sau đó lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng gặt hái được thành công nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối diễn tự nhiên.

Kim Woo Bin gây chú ý với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng như School 2013 và The Heirs, rồi vươn lên hàng sao hạng A sau khi đảm nhận vai chính trong Uncontrollably Fond (2016). Bên cạnh truyền hình, anh còn góp mặt trong các bộ phim điện ảnh ăn khách như Twenty (2015) và Master (2016), khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Woo Bin nhận tin dữ. Vào tháng 5/2017, anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng - căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Thông tin này khiến người hâm mộ bàng hoàng. Nam diễn viên buộc phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Bác sĩ từng cảnh báo rằng tình trạng của anh nghiêm trọng đến mức “nếu tiến triển xấu, có thể chỉ còn 6 tháng để sống”.

Trong suốt thời gian điều trị, Kim Woo Bin trải qua nhiều đợt xạ trị và hóa trị đầy đau đớn, khiến cơ thể suy nhược, tóc rụng và sụt cân đáng kể. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng rằng bệnh tật là cơ hội để nhìn lại bản thân, sống chậm hơn và trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Anh luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, bạn gái – nữ diễn viên Shin Min Ah, cùng người hâm mộ đã ở bên, tiếp thêm cho anh sức mạnh vượt qua giai đoạn tăm tối nhất.

Sau gần hai năm chiến đấu kiên cường, Kim Woo Bin chính thức hồi phục hoàn toàn vào năm 2019. Từ năm 2022, anh trở lại với các dự án phim ảnh lớn như Our Blues, Alienoid, Black Knight và mới đây nhất là đóng cặp cùng "tình đầu quốc dân" trong phim Genie, Make A Wish. 2025 còn là năm trọng đại của Kim Woo Bin khi anh vừa dắt tay Shin Min Ah vào lễ đường, kết thúc 10 năm hẹn hò để chuyển sang trang tiếp của cuộc đời mang tên hôn nhân.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah có cái kết đẹp sau 10 năm bên nhau. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo