Bắt được tiểu thư tài phiệt tai tiếng Hwang Hana sau khoảng 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Sáng 24/12, tờ MK đưa tin, tiểu thư tài phiệt tai tiếng Hwang Hana - hôn thê cũ của Park Yoochun, đã bị bắt giữ sau khoảng 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài nhằm trốn tránh các cuộc điều tra từ phía cảnh sát Hàn Quốc. Theo nguồn tin, lãnh sự quán Hàn Quốc tại Campuchia đã phối hợp cùng cảnh sát địa phương thi hành lệnh bắt giữ đối với Hwang Hana tại sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh (Campuchia).

Sau đó, cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao lại Hwang Hana cho phía Hàn Quốc. Tới sáng 24/12, cô Hwang đã nhập cảnh tại sân bay Hàn Quốc. Sau khi trở về nước, hôn thê cũ của Park Yoochun đã ngay lập tức bị đưa đi để phục vụ cho công tác điều tra với cáo buộc mua và sử dụng methamphetamine (ma túy đá). Sở Cảnh sát Gwacheon (tỉnh Gyeonggi) cho biết họ dự kiến sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng toàn bộ các tình tiết của vụ án liên quan tới Hwang Hana sau khi tiếp nhận và di lý tiểu thư tài phiệt tai tiếng này.

Hwang Hana đã bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn ở Thái Lan và Campuchia. Ảnh: MK

Hwang Hana là hôn thê cũ của nam ca sĩ nổi tiếng Park Yoochun. Ảnh: Naver

Còn nhớ vào tháng 6/2024, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với Hwang Hana. Khi bị truy nã đỏ, thông tin của cô Hwang sẽ được gửi đến cửa khẩu, hải quan, cán bộ biên phòng của hơn 190 quốc gia thành viên Interpol. Nguyên nhân cô bị truy nã quốc tế là vì đã tự ý rời khỏi Hàn Quốc trong thời gian bị điều tra cáo buộc sử dụng ma túy.

Theo đó, Hwang Hana bị điều tra nội bộ cùng nữ quản lý quán bar họ Kim và cố diễn viên Lee Sun Kyun về cáo buộc sử dụng ma túy từ tháng 10/2023. Họ bị tình nghi cùng sử dụng ma túy ở các cơ sở giải trí thuộc quận Gangnam, Seoul trong nhiều năm qua. Đến tháng 2/2024, đơn vị điều tra tội phạm ma túy thuộc Cơ quan cảnh sát Seoul đã khởi tố Hwang Hana vì tội danh vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Cảnh sát có kế hoạch triệu tập Hwang Hana với tư cách nghi phạm để thực hiện các xét nghiệm ma túy phục vụ cho công tác điều tra, xét xử. Tuy nhiên, Hwang Hana đã rời Hàn Quốc, sang Thái Lan sinh sống. Ngoài ra, cô gái này cũng xóa tất cả tài khoản mạng xã hội và sống ẩn dật kể từ sau khi liên quan đến vụ án ma túy của cố nghệ sĩ Lee Sun Kyun. Do không thể triệu tập Hwang Hana về nước, cảnh sát Hàn Quốc đã liên hệ với Interpol để phát lệnh truy nã quốc tế đối với tiểu thư tập đoàn Namyang Dairy.

Hwang Hana vội rời khỏi Hàn Quốc hồi năm ngoái nhằm trốn tránh việc bị điều tra. Ảnh: Nate

Tới tháng 10 năm nay, Sports Seoul đưa tin Hwang Hana đã chuyển đến Phnom Penh, Campuchia sau quãng thời gian lẩn trốn ở Thái Lan. Tại thời điểm đó, hàng loạt vụ bắt cóc, giam giữ và sát hại liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia liên tục gây xôn xao dư luận xứ kim chi. Từ đây, việc Hwang Hana đột nhiên chuyển đến đất nước này sinh sống đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Trong đó, 1 bộ phận công chúng đặt ra nghi vấn hôn thê cũ của Park Yoochun rất có thể liên quan đến đường dây tội phạm ở Campuchia.

Cô Hwang được cho là có hành động đáng ngờ tại Campuchia. Ảnh: Naver

Trước đó, tiểu thư tài phiệt này nhiều lần vướng lao lý gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Vào năm 2019, cháu gái người sáng lập tập đoàn Namyang Dairy bị kết án 2 năm tù treo, nộp phạt 2,2 triệu won (40 triệu đồng), trải qua 40 giờ điều trị cai nghiện với tội danh mua bán ma túy đá và 7 lần dùng chất gây nghiện. Nhưng đến năm 2021, tình cũ Yoochun tiếp tục bị truy tố với tội danh tái phạm sử dụng ma túy trong thời gian nhận án tù treo. Lần này, Hwang Hana phải ngồi tù 1 năm 8 tháng.

Hwang Hana còn bị nghi ngờ liên quan đến băng đảng buôn ma túy lớn nhất Hàn Quốc và cái chết của 2 người đàn ông, 1 trong số đó là hôn phu mới của cô này. Tiểu thư tài phiệt còn làm giả giấy xét nghiệm ma túy và bị cáo buộc ăn trộm quần áo và nhiều món đồ cao cấp từ nhà của người quen vào cuối tháng 11/2020.

Nguồn: MK