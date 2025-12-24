Mới 6 tuổi con gái Trường Giang - Nhã Phương đã "chạy show" catwalk, thần thái cỡ này thì không đùa được!

Sau khi kết hôn, Trường Giang và Nhã Phương hạn chế chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Cho đến gần đây, cả hai đã thoải mái hơn trong việc cho con cái được "lên sóng". Nếu như bé Hope được đăng ảnh cận mặt thì Destiny nay thoải mái xuất hiện trên sàn catwalk. Mỗi lần con gái Trường Giang xuất hiện đều chiếm trọn sự chú ý vì vẻ ngoài đáng yêu và thần thái khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.

Mới đây, clip con gái 6 tuổi của Trường Giang và Nhã Phương trình diễn trong một sự kiện thời gian gây bão mạng xã hội. Nhóc tỳ Destiny diện outfit trẻ trung, cá tính với áo khoác ánh bạc, váy hồng bồng bềnh. Con gái Trường Giang bước khá vững vàng, gương mặt tập trung, ánh mắt nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Không ít khán giả nhận xét, thần thái này không hề là sự ngẫu nhiên, mà là kiểu tự tin rất rõ của một em bé được tiếp xúc với môi trường biểu diễn từ sớm. Với độ tuổi chỉ mới lên 6, màn catwalk này được xem là khá ấn tượng, đủ để nhiều người phải thốt lên: "Gen nghệ thuật nhà Trường Giang – Nhã Phương quả thật không phải dạng vừa".

Clip 15 giây thể hiện "trình" catwalk không phải dạng vừa của Destiny (Nguồn:@multishow)

Thần thái và bước đi của Destiny trên sàn diễn vô cùng tự tin, mới 6 tuổi mà đã cỡ này (ảnh: @Multihow)

Con gái Trường Giang dạo này thường xuyên trình diễn thời trang (ảnh: @junia-1610)

Trước đó, Nhã Phương từng chia sẻ cô và ông xã luôn tôn trọng sở thích, cá tính của con, không ép buộc bé phải theo nghệ thuật. Việc Destiny xuất hiện trên sàn diễn lần này được cho là một trải nghiệm vui, giúp con tự tin hơn, chứ không mang màu sắc “định hướng ngôi sao nhí” quá sớ. Phần lớn bình luận đều bày tỏ sự bất ngờ trước thần thái của cô bé, đồng thời khen ngợi sự đáng yêu pha lẫn nét chững chạc hiếm thấy.

Con gái Nhã Phương sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu như bản sao của mẹ (ảnh: FBNV)

Nhã Phương tiết lộ nhóc tỳ có tính cách hài hước giống bố (ảnh: FBNV)

Con gái Trường Giang - Nhã Phương chào đời năm 2019, cả hai từng giấu kín bé suốt thời gian dài, đến khi con đã cứng cáp mới chính thứ công khai. Về lý do đặt tên con gái là Thiên Ý và tên ở nhà là Destiny, Trường Giang từng kể trong 2 ngày 1 đêm: "21 anh diễn, 22 anh về thì 23 đưa đi sinh là quá đẹp. Vợ anh với anh tính hết rồi nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. 4 giờ sáng ngày 22 vợ anh đã trở dạ nên con anh mới đặt tên là Destiny (tạm dịch: Định mệnh). Chị dâu phải đưa vào bệnh viện. Anh đến sân bay thì bị hoãn chuyến. Lúc anh đang bay là vợ sinh luôn. Tất cả là định mệnh sắp đặt hết chứ mình chả sắp đặt gì cả nên đặt là Thanh Thiên Ý, thêm họ Võ của anh là Võ Thanh Thiên Ý".

Trường Giang và Nhã Phương từng xảy ra bất đồng vì cách chăm sóc, nuông chiều con khác biệt: "Tôi hay cãi nhau với vợ vì cách nuôi con. Cứ gọi 'cục cưng', 'cục vàng" này nọ. Nó biết mình cưng nó là nó hư, cứ nuôi dạy bình thường thôi. Khi con đi trúng cạnh bàn bị té, người trong nhà nói do cái bàn để dỗ dành con. Tôi nói không được, con té là do con đi đứng không cẩn thận. Dỗ con kiểu kia mãi thì sau này con có tâm lý đổ lỗi, mọi người mọi việc đều là sai với con thì sao?".