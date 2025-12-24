Mẹ sao nam Running Man đột ngột qua đời

Chiều 24/12, tờ Osen đưa tin, mẹ Ji Suk Jin - bà Kim Yi Ja, vừa qua đời vào rạng sáng ngày 24/12 do tuổi cao sức yếu. Theo nguồn tin, lễ viếng mẹ sao nam Running Man được diễn ra ở Trung tâm Y tế Asan ở Seoul. Lễ đưa tang dự kiến được cử hành vào lúc 8 giờ sáng (theo giờ Hàn Quốc) vào hôm 26/12 tới đây. Bà Kim Yi Ja sẽ được an táng ở Eden Paradise (Icheon).

Ji Suk Jin đảm nhận vai trò trưởng ban lễ tang, trong khi đó vợ và con trai nam nghệ sĩ sẽ túc trực trong tang lễ để tiếp đón khách và thực hiện các nghi lễ quan trọng.

Mẹ Ji Suk Jin vừa qua đời vào rạng sáng ngày 24/12. Ảnh: Koreaboo

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc tới Ji Suk Jin, đồng thời để lại nhiều bình luận động viên tới gia đình nam nghệ sĩ để họ có thể vơi đi phần nào đó nỗi đau buồn sau mất mát to lớn.

Công chúng gửi tới nam nghệ sĩ họ Ji những lời chia buồn sâu sắc. Ảnh: Nate

Ji Suk Jin sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học Ajou với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Nam ngôi sao chính thức bước chân vào làng giải trí hồi năm 1992 với tư cách ca sĩ bằng việc phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên I Know.

Phải đến hơn 10 năm sau, Ji Suk Jin mới dần nổi tiếng nhờ vai trò MC cho chương trình Star Golden Bell. Ở thời điểm hiện tại, Ji Suk Jin đã trở thành gương mặt không thể thiếu của chương trình Running Man. Thông qua chương trình, nam nghệ sĩ giành được sự yêu mến của khán giả nhờ tính cách hài hước và duyên dáng.

Ji Suk Jin khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Lần hiếm hoi sao nam 6X chia sẻ về gia đình là trong 1 video trò chuyện với MC Park Mi Sun cách đây 2 năm. Tại đây, Ji Suk Jin khiến công chúng bất ngờ khi hé lộ về xuất thân "không phải dạng vừa đâu": "Bố tôi là chủ tịch 1 công ty sản xuất ống nước trong thời gian dài và sau đó đã nghỉ hưu". Theo lời Ji Suk Jin, bố anh là người có nhiều tài năng, tính cách sôi nổi và hát rất hay.

Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì trước đó, anh cả Running Man chưa từng tiết lộ về gia thế. "Tẩm ngẩm tầm ngầm" vậy nhưng hóa ra Ji Suk Jin lại là quý tử "ngậm thìa vàng" đích thực.

Ji Suk Jin hoạt động nghệ thuật được hơn 30 năm và nhận về nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo