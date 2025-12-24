"Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" cùng chồng bị truy tố

Vào ngày 24/12, Sở cảnh sát Gangnam, Seoul đã chuyển giao hồ sơ của Hoa hậu Honey Lee cùng chồng là ông Jang, cùng công ty Hope Project cho Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul. Họ bị truy tố không giam giữ với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật.

Được biết, Honey Lee và chồng đã thành lập công ty TNHH Hanee vào năm 2015, sau đó đổi tên thành Hope Project trong khi vẫn tiếp tục hoạt động mà không đăng ký loại hình là doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng, một yêu cầu bắt buộc theo luật. Vào thời điểm đó, "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" tuyên bố rằng cô chưa nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ đăng ký là doanh nghiệp tổ chức sự kiện văn hóa và nghệ thuật đại chúng nên đã không hoàn tất thủ tục đăng ký.

Honey Lee và chồng bị truy tố không giam giữ. Ảnh: Instagram

Theo luật hiện hành, các nghệ sĩ hoặc công ty hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp hoặc thực thể kinh doanh có nhiều hơn một cá nhân sẽ phải chịu hình phạt pháp lý nếu tham gia vào các hoạt động quản lý giải trí không đăng ký. Các hình phạt này bao gồm án tù lên đến 2 năm, phạt tiền lên đến 20 triệu won (362 triệu đồng) và có thể bị đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Sau khi vụ việc hoạt động không đăng ký bị phanh phui, các khiếu nại chính thức đã được đệ trình. 1 người khiếu nại lập luận rằng việc thiếu nhận thức không thể được coi là lý do chính đáng, đồng thời cho rằng nguyên tắc này cũng áp dụng cho các nhân vật công chúng có ảnh hưởng xã hội đáng kể và các công ty liên kết với họ.

Người khiếu nại tiếp tục khẳng định rằng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ của Honey Lee gắn liền không thể tách rời với bản chất hoạt động kinh doanh quản lý giải trí, nhấn mạnh rằng luôn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ pháp luật. Do thời gian hoạt động không đăng ký kéo dài, người khiếu nại khẳng định cả các cá nhân liên quan và tổ chức đều phải chịu trách nhiệm pháp lý và xã hội.

Người khiếu nại liên tiếp đưa ra sai phạm của nàng hậu. Ảnh: Pinterest

Ngoài ra, vào tháng 9 năm ngoái, Honey Lee đã bị Cục Thuế Quốc gia yêu cầu nộp thêm 6 tỷ won (108 tỷ đồng) tiền thuế sau khi thu nhập từ hoạt động giải trí của cô được xử lý theo thuế doanh nghiệp. Cũng có thông tin cho rằng từ năm 2021 đến năm 2023, công ty đã chi trả khoảng 2,7 tỷ won (49 tỷ đồng) tiền lương dù không có nhân viên toàn thời gian. Thêm vào đó, mặc dù được thành lập với số vốn ban đầu chỉ 10 triệu won (181 triệu đồng), công ty đã mua một tòa nhà trị giá khoảng 6,45 tỷ won (116 tỷ đồng) dưới danh nghĩa công ty chỉ trong vòng 2 năm sau khi thành lập, điều này càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tài chính công ty.

Công ty của Honey Lee đã phản hồi bằng cách tuyên bố rằng họ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng luật với tư cách là công dân Hàn Quốc, lập luận rằng việc truy thu thuế bổ sung xuất phát từ sự khác biệt trong cách giải tính thuế. Dù vậy, những ồn ào này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của "Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc".

Năm ngoái, "hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc" bị truy thu thuế. Ảnh: Instagram

Luật sư Jung Tae Won của Văn phòng Luật LKB & Partners nhận xét rằng nếu hoạt động kinh doanh tiếp tục sau khi luật có hiệu lực, thì công ty có trách nhiệm xác minh các quy định và yêu cầu đăng ký liên quan. Ông nói thêm rằng nếu việc đăng ký cuối cùng được hoàn tất và không phát hiện ý định phạm tội đáng kể nào, thì trên thực tế, vụ việc có thể được giải quyết bằng hình phạt tiền hoặc hoãn truy tố.

Ông cũng lưu ý rằng thay vì chỉ tập trung vào việc trừng phạt, vụ việc này có thể là cơ hội để xem xét toàn diện các công ty và các cơ quan nhỏ do nghệ sĩ sở hữu tương tự, khuyến khích việc tự nguyện khắc phục các vấn đề tồn tại. Ông cho rằng cách tiếp cận như vậy có thể giúp giảm bớt những tranh cãi không cần thiết và đảm bảo hệ thống quản lý hoạt động đúng cách theo thực tế.

Honey Lee có tên thật Lee Ha Nui, sinh năm 1983 và được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Cô tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ và trở thành Á hậu 3 năm 2007, ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ nhan sắc sắc sảo, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ ấn tượng.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Honey Lee thành công với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Pasta, Tazza: The Hidden Card, Extreme Job hay The Fiery Priest, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt từ hài hước đến nội tâm sâu sắc. Bên cạnh đó, cô còn là nghệ sĩ chơi nhạc truyền thống Hàn Quốc (gayageum). Về đời tư, Honey Lee từng hẹn hò với tài tử Yoon Kye Sang trong 7 năm. Năm 2021, cô kết hôn với 1 doanh nhân ngoài ngành và nhanh chóng sinh con đầu lòng.

Honey Lee là mỹ nhân Hàn đạt thành tích cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh Pinterest

Nguồn: Allkpop