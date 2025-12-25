Hiền Hồ vướng tranh cãi

Trong showbiz Việt, Hiền Hồ được nhận xét là một trong những "pick thủ" chính hiệu. Tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ sinh năm 1997 liên tiếp ẵm chức vô địch khi tham gia các giải đấu ở thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý mới đây, Hiền Hồ gây bàn tán khi liên tục xuất hiện kè kè bên 1 chàng trai lạ. Người này còn có những hành động ân cần, quan tâm tới cô ngay trên sân pickleball.

Trước đó khoảng 8 tháng, Hiền Hồ từng vướng tranh cãi khi thi đấu pickleball. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi nữ ca sĩ 9x có hành động vén váy ngay trên sân. Cư dân mạng nhận xét đây là thiếu ý tứ và sự tinh tế. Tuy nhiên số khác lại cho rằng cô đã mặc quần bảo hộ bên trong, kẹp váy cũng là một cách cần thiết để thi đấu hiệu quả hơn.

Trước những nhận xét trái chiều, Hiền Hồ từng lên tiếng đáp trả: "Mình có bao giờ nhận mình đánh hay đâu mà cứ nhảy vào chê bai rồi bảo lên sân dẹo. Mình có tự chấm mình 3.0 bao giờ mình cũng chả biết cái trình đó ai chấm luôn. Mình đánh trình nào thì mình chơi với bạn bè mình trình đó, toàn tự câu view xong mấy anh chị không biết gì vào chê bai chỉ trích thôi.

Không vén váy bay lên lộ quần bảo hộ mấy anh con trai cũng vào miệt thị chỉ trích... vén nhét vào quần bảo hộ cũng là thói quen khiến mình tự tin để chạy nhảy, chỉ vậy thôi. Nói chung là pickleball rất vui và mình thích chơi. Vậy thôi chúc mọi người chơi thể thao tìm ra niềm vui của mình".

Hiền Hồ liên tục xuất hiện bên một người đàn ông lạ trên sân pickleball. Nguồn: Đi soi sao đi

Người đàn ông này còn có những hành động thân mật, chăm sóc chu đáo với nữ ca sĩ 9x. Nguồn: Đi soi sao đi

Cư dân mạng đang bàn tán rầm rộ mối quan hệ giữa Hiền Hồ và chàng trai này. Nguồn: Đi soi sao đi

Trước đó khoảng 8 tháng, Hiền Hồ từng bị chỉ trích vì hành động vén váy trên sân pickleball. Nguồn: Đi soi sao đi

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ từng nhận bản thân là nạn nhân khi có mặt trên sân đến 23h30. "Pickleball không chọn giờ, chỉ chọn nạn nhân. Tôi, nạn nhân pickleball", Hiền Hồ chia sẻ. Phát ngôn này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng khung giờ nói trên khá muộn đối với hoạt động thể thao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Ngược lại, không ít ý kiến lên tiếng bênh vực Hiền Hồ, cho rằng người chơi hoàn toàn có quyền lựa chọn thời gian tập luyện phù hợp với lịch trình cá nhân của mình. Hơn nữa để phục vụ người chơi, nhiều sân cũng mở những khung giờ muộn.

Hiền Hồ bước ra từ Giọng hát Việt 2017 với danh hiệu Á quân và nhanh chóng tạo dấu ấn trong Vpop nhờ chất giọng cao, giàu cảm xúc. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit được khán giả yêu thích như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng, Gặp nhưng không… Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Hiền Hồ là cái tên quen thuộc trên các sân khấu lớn, chương trình truyền hình và lễ trao giải, được đánh giá là một trong những ca sĩ solo nổi bật của thế hệ mới.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng vì ồn ào đời tư, Hiền Hồ dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Cô ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, xuất hiện tại một số sự kiện và duy trì tương tác trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội, Hiền Hồ giữ hình ảnh kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư và từng có thời điểm tạm ngưng hoạt động các tài khoản cá nhân.

Hiền Hồ trở lại showbiz Việt, ra mắt sản phẩm mới nhưng không còn nhận được sự ủng hộ nhiều như trước. Nguồn: Đi soi sao đi



Trong sự kiện diễn ra vào tháng 8/2025, Hiền Hồ từng quỳ gối và nói lời xin lỗi trước đông đảo khán giả. Hiền Hồ chia sẻ: "Có một Hiền Hồ từng sai trái trong quá khứ đã trưởng thành hơn. Nếu có một lời nhắn, tôi muốn gửi đến tất cả mọi người và các bạn trẻ là: Đừng bao giờ mắc sai lầm như Hiền. Hãy nhìn vào Hiền, nhìn vào những vết xước của Hiền và né xa những cạm bẫy và hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ đi trên con đường của mình một cách tự tin và bản lĩnh hơn". Tuy nhiên, với những câu chuyện đời tư phức tạp, nhiều khán giả vẫn không thể ủng hộ Hiền Hồ như trước đây.

Hiền Hồ cúi đầu xin lỗi khán giả trong một sự kiện diễn ra vào tháng 8/2025. Nguồn: @nhaworldlink