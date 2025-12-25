Huyền Baby từng là một trong những hot girl đời đầu nổi bật của Hà Nội. Cô ghi dấu ấn khi lọt top 8 Miss Teen 2008, sau đó hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc B.Sily cùng Emily và Hạnh Sino.

Năm 2013, Huyền Baby kết hôn với doanh nhân Quang Huy - người sở hữu hệ thống khách sạn quy mô lớn. Kể từ đó, cô rút lui khỏi showbiz, chính thức bước vào cuộc sống hào môn, tập trung cho gia đình và các hoạt động kinh doanh riêng.

Huyền Baby từng ghi dấu khi tham gia Miss Teen 2008. Ảnh: FBNV

Khi sự nghiệp đang phát triển, cô quyết định kết hôn với doanh nhân Quang Huy. Ảnh: FBNV

Nhắc đến cuộc sống viên mãn bậc nhất trong dàn hot girl đời đầu Việt Nam, Huyền Baby luôn là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi rút lui khỏi showbiz, cô tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên ông xã doanh nhân.

Vào dịp Valentine năm 2020, doanh nhân Quang Huy từng khiến dư luận xôn xao khi dành tặng vợ căn biệt thự trị giá khoảng 3,5 triệu USD (hơn 80 tỷ đồng), được ví như một tòa lâu đài giữa lòng đô thị.

Kể từ đó đến nay, món quà này vẫn được xem là một trong những biểu tượng xa xỉ hiếm có trong giới giải trí Việt. Căn biệt thự rộng khoảng 1.000m², sở hữu thiết kế bề thế, nội thất đắt giá cùng khuôn viên rộng rãi, trở thành không gian sống khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Căn biệt thự 1.000m² của Huyền Baby gây choáng ngợp với thiết kế hiện đại, nội thất đắt giá và khuôn viên rộng rãi. Ảnh: House Are You

Huyền Baby được ông xã tặng căn hộ hơn 80 tỷ vào dịp Valentine 2020. Ảnh: House Are You

Năm 2013, Huyền Baby tổ chức lễ cưới cực hoành tráng với doanh nhân thành đạt Quang Huy. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ sở hữu cơ ngơi đáng mơ ước, Huyền Baby còn khiến dân mạng xôn xao khi từng flex được chồng cho tới 24 tỷ đồng để tiêu vặt. Người đẹp thường xuyên xuất hiện với đồ hiệu, du lịch sang chảnh khắp nơi trên thế giới.

Mỹ nhân sinh năm 1989 từng tự hào chia sẻ: "Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mang, cũng là anh ấy ủi cho tôi". Từ khi kết hôn, Huyền Baby được chồng cưng như trứng, chiều chuộng hết mực.

Tủ đồ hiệu được sắp xếp ngăn nắp, sang trọng của người đẹp sinh năm 1989 khiến ai cũng choáng ngợp. Ảnh: FBNV

Tháng 5/2022, doanh nhân Quang Huy từng gây sốc khi chuyển khoản 24 tỷ đồng cho Huyền Baby. Ảnh: FBNV

Nàng dâu hào môn từng cho biết, mối nhân duyên giữa cô và ông xã bắt đầu từ lời giới thiệu của bạn bè. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của Huyền Baby trên mạng xã hội và bị thu hút bởi vẻ ngoài ngọt ngào, Quang Huy đã quyết định bay ra Hà Nội để gặp cô ngay ngày hôm sau. Để chinh phục trái tim mỹ nhân Hà thành, doanh nhân này đều đặn di chuyển giữa TP.HCM và Hà Nội hai tuần một lần.

Sau 10 năm rút lui khỏi showbiz, tên tuổi của Huyền Baby được quan tâm trở lai sau khi cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Khi được hỏi về việc ưu tiên thế nào giữa gia đình với phát triển sự nghiệp giải trí sau thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô cho hay: “Với Huyền, nghệ thuật không hẳn là nghề nghiệp. Đây được xem như một phần thanh xuân mà Huyền đã không lựa chọn trước đây. Khi Huyền quyết định tham gia chương trình, gia đình luôn ủng hộ theo đuổi trải nghiệm này. Do đó tôi nghĩ không cần so sánh điều gì quan trọng hơn”.

Huyền Baby được chồng yêu chiều và luôn ủng hộ trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FBNV

Huyền Baby có cuộc sống sang chảnh và viên mãn hậu kết hôn. Ảnh: FBNV