Nhan sắc Suri Cruise tuổi 19 gây hoang mang

Sáng 25/12, tờ Pagesix đưa tin, Suri Cruise vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đi mua sắm cùng mẹ - nữ minh tinh Katie Holmes, để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Được biết, cô sinh viên năm 2 Suri đang tận hưởng kỳ nghỉ đông giữa học kỳ và đã trở về gia đình mới đây.

Trong màn xuất hiện mới nhất, Suri Cruise diện áo phao màu xanh lá cây kết hợp cùng quần jeans giản dị. Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào visual ở tuổi 19 của con gái Tom Cruise. Nhiều khán giả chia phe, tranh luận rôm rả xem Suri sau khi trưởng thành đã trở nên giống bố hay giống mẹ hơn. Giữa những tranh cãi không hồi kết của netizen, ký giả từ tờ Pagesix đã dành 1 đoạn ngắn để nhận xét về visual con gái Tom Cruise - Katie Holmes ở thời điểm hiện tại. Theo đó, trang tin này khẳng định Suri Cruise trông giống hệt với Katie Holmes và là bản sao hoàn hảo của người mẹ minh tinh từ visual, chiều cao, vóc dáng cho tới phong cách ăn mặc. Trong khi đó, Pagesix lại không hề đưa ra bất kỳ sự so sánh nào về ngoại hình của cặp bố con Suri Cruise và Tom Cruise.

Suri gây xôn xao bàn tán sau màn lộ diện trên phố mới đây. Giữa những tranh luận xem Suri giống bố tài tử hay giống mẹ minh tinh hơn, ký giả của Pagesix đã khẳng định 1 câu chắc nịch rằng sao nhí 1 thời giống hệt mẹ mình. Quả thật nhìn vào hình ảnh này, nhiều khán giả cũng phải gật gù thừa nhận Suri rất giống minh tinh Katie Holmes hồi trẻ (hình phải). Ảnh: Pagesix

Hình ảnh trước đó ghi lại khoảnh khắc Suri xuất hiện cùng Katie cũng cho thấy sao nhí 1 thời là bản sao y đúc của mẹ mình. Ảnh: Instyle

Không chỉ vậy, Suri và mẹ cô sở hữu chiều cao, vóc dáng cùng phong cách ăn mặc giống nhau. Ảnh: Heraldsun

Suri hiện đang theo học tại ngôi trường Đại học Carnegie Mellon bang Pennsylvania. Nữ sinh viên năm 2 sinh hoạt tại ký túc xá của trường, luôn tranh thủ về thăm mẹ vào các kỳ nghỉ quan trọng trong năm. Kể từ sau khi ly hôn Tom Cruise hồi năm 2012, minh tinh Katie Holmes đã 1 mình nuôi dạy Suri, đồng hành cùng con gái trong suốt quá trình trưởng thành.

Về phần Tom Cruise, nam tài tử đã không xuất hiện cùng con gái suốt hơn 12 năm qua. Cách đây 2 năm, 1 nguồn tin thân cận cho biết Tom Cruise đã không phải 1 phần trong cuộc sống của Suri. Vậy nhưng nam diễn viên vẫn chu cấp đầy đủ cho Suri tới năm 18 tuổi và hiện tiếp tục chi trả học phí trong giai đoạn đại học cho con gái.

Suri Cruise sinh năm 2006, luôn là tâm điểm được công chúng và truyền thông săn đón ngay từ khi mới chào đời. Lúc nhỏ, Suri đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ an ninh mỗi khi ra ngoài và luôn xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ.

Thế nhưng kể từ sau khi Tom Cruise - Katie Holmes ly hôn, Suri đã trở lại cuộc sống bình thường giống với bạn bè đồng trang lứa và không còn diện những trang phục đắt đỏ như trước. Minh tinh Katie Holmes còn cho con gái đi tàu điện ngầm như mọi người.

Tom Cruise đã gần như không còn hiện diện trong cuộc sống của Suri. Ảnh: Eonline

Nguồn: Pagesix