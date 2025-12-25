Ngày 25/12, tờ Page Six đưa tin Justin Bieber đang khiến MXH rần rần khi anh đăng tải ảnh chụp cận ngoại hình hiện tại của cậu quý tử Jack Blues Bieber, 16 tháng tuổi lên trang Instagram cá nhân. Trong ảnh, Jack Blues Bieber mặc áo nỉ đỏ, quần xám, đội chiếc mũ ông già Noel. Dù để con trai công khai lên sóng, giọng ca Peaches vẫn tinh tế lựa chọn góc chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng tránh để lộ mặt hoàn toàn, đảm bảo sự riêng tư cho bé.

Mặc dù vậy, những hình ảnh hiện tại của bé Jack Blues Bieber vẫn khiến khán giả phát sốt, thi nhau chia sẻ nhiệt tình trên MXH. Chỉ sau vài tiếng, bài đăng về con trai của Justin Bieber hút gần 1 triệu lượt "thả tim" trên Instagram. Nhiều khán giả cho biết họ đã "rụng tim" với sự đáng yêu của cậu quý tử nhà Justin Bieber - Hailey Bieber. Mới ngày nào Jack Blues Bieber còn được cha mẹ bồng bế, nay bé đã biết đi chập chững. Ở góc nghiêng, bé Jack Blues Bieber có gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu.

Trong hình ảnh mới nhất được Justin Bieber đăng tải, bé Jack Blues Bieber đã biết đi chập chững. Ảnh: Instagram.



Ở góc nghiêng, bé con nhà Justin Bieber - Hailey Bieber có gương mặt bầu bĩnh siêu dễ thương. Những hình ảnh về quý tử hot nhất Hollywood này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu về lượng tương tác khủng. Ảnh: Instagram.



Justin Bieber đang có kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình. Hình ảnh của bé Jack Blues Bieber được chụp trên máy bay riêng của nam ca sĩ. Do đó, truyền thông suy đoán cả nhà 3 người của Justin Bieber có lẽ đang đi du lịch cùng nhau trong kỳ nghỉ lễ. Vào đầu tháng 12, vợ chồng Justin Bieber cũng đã đưa con trai sang Nhật Bản du lịch.

Justin Bieber đang có tổ ấm yên bình bên vợ con. Ảnh: Page Six.

Justin và Hailey tổ chức lễ cưới ở Bluffton, Nam Carolina (Mỹ) vào năm 2019. Sau 5 năm về chung nhà, cặp sao đón tin vui có con đầu lòng và chính thức thông báo với người hâm mộ vào ngày 10/5/2024. Khi đó, vợ chồng Justin Bieber chia sẻ loạt hình ảnh, video ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn trong buổi lễ trao lời thề nguyện lần nữa tại Hawaii. Hailey diện váy cưới lệch vai, có kiểu dáng gần giống chiếc váy cô từng mặc trong lễ cưới năm 2019, vỡ òa hạnh phúc khoe bụng bầu 6 tháng

Ngay lập tức, truyền thông thế giới như "nổ tung" trước thông tin vợ chồng Justin Bieber sắp lên chức bố mẹ. Có đến hơn 11 triệu người "thả tim" bài viết của cặp đôi, hàng loạt bạn bè trong giới giải trí như Paris Hilton, Kylie Jenner, Bella Hadid, Demi Lovato, Martin Garrix... đã để lại lời chúc mừng cặp đôi.

Đến ngày 24/8/2024, vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber đón con đầu lòng vào. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vui mừng báo tin với người hâm mộ bằng bức ảnh chụp bàn chân nhỏ xíu của con trai sơ sinh, kèm với dòng trạng thái: "Chào mừng con đã đến với gia đình chúng ta". Quý tử nhà cặp đôi đình đám Hollywood được đặt tên là Jack Blues Bieber. Page Six nhận định cái tên này rất có ý nghĩa. Jack chính là tên đệm của bố đẻ Justin Bieber - ông Jeremy Jack Bieber. Trang tin này đưa ra suy đoán Justin Bieber đặt tên con trai là Jack nhằm tri ân và thể hiện tình cảm với bố mình.

Năm ngoái, truyền thông thế giới đã nổ tung trước thông tin vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber đã đón con đầu lòng. Ảnh: Page Six.

Nguồn: Page Six