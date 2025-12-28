Sao con trai Son Ye Jin - Hyun Bin lại làm hành động này?

Tối 27/12, truyền thông Hàn Quốc cho hay, kênh YouTube chính thức của lễ trao giải Rồng Xanh vừa đăng tải clip phỏng vấn độc quyền với Ảnh hậu Son Ye Jin. Trong video, người đẹp Hạ Cánh Nơi Anh chia sẻ cảm nghĩ cùng những câu chuyện bên lề quanh giải thưởng cao quý vợ chồng cô nhận được tại Rồng Xanh năm nay. Đặc biệt, những tiết lộ thú vị của nữ minh tinh họ Son về quý tử 3 tuổi đã chiếm trọn spotlight, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm.

Trong buổi giao lưu, Son Ye Jin bất ngờ nhận được câu hỏi về phản ứng của con trai đầu lòng khi bố mẹ làm nên lịch sử, cùng giành cúp Ảnh đế - Ảnh hậu tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025. Nữ diễn viên ngập ngừng 1 lúc rồi tiết lộ, quý tử 3 tuổi tỏ ra không mấy quan tâm tới việc vợ chồng cô mang vinh quang về. Đồng thời, mỹ nhân họ Son cũng giải thích thêm về nguyên nhân khiến cậu con trai đầu lòng có phản ứng như vậy: “Vì thằng bé vẫn còn ở độ tuổi chưa hoàn toàn hiểu rõ về mọi chuyện mà. Tôi cho con trai xem 1 đoạn video ngắn trên YouTube (về việc vợ chồng tôi thắng giải Ảnh đế, Ảnh hậu). Nhưng thằng bé tỏ ra không mấy quan tâm, có lẽ vì bé hiện vẫn chưa thể hiểu rõ được điều gì đã xảy ra trong đoạn clip đó”.

Son Ye Jin gây sốt khi chia sẻ về phản ứng của quý tử 3 tuổi khi cô và ông xã Hyun Bin giành chiến thắng để đời ở Rồng Xanh 2025. Ảnh: Nate

Con trai Son Ye Jin còn quá nhỏ nên không hiểu rõ nội dung của đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ mình thành công chinh phục danh hiệu Ảnh đế, Ảnh hậu ở Rồng Xanh 2025, nên cậu bé mới tỏ ra không mấy hứng thú. Ảnh: Naver và Nate

Còn nhớ tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025, Son Ye Jin - Hyun Bin đã dành cho nhau những lời cảm ơn ngọt ngào nhất khi nhận giải trên sân khấu Rồng Xanh. Hyun Bin cho biết: “Vợ của tôi - Ye Jin, chỉ cần cô ấy tồn tại thôi cũng đã là nguồn sức mạnh rất lớn đối với tôi. Và anh muốn nói rằng anh yêu và biết ơn con trai của chúng ta vô cùng”. Bên dưới khán đài, Son Ye Jin làm cử chỉ trái tim ngọt ngào đáp lại chồng.

Đến lượt lên sân khấu nhận giải Ảnh hậu, Son Ye Jin bày tỏ: “Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với hai người tôi yêu thương nhất: chồng tôi Kim Tae Pyung (tên thật của Hyun Bin) và con trai Kim Woo Jin của chúng tôi”. Cô thậm chí còn bật khóc vì quá xúc động.

Son Ye Jin - Hyun Bin làm nên lịch sử khi giành được cúp Ảnh hậu - Ảnh đế tại Rồng Xanh năm nay. Ảnh: Nate và Naver

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

“Nhất cử nhất động” của gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ảnh: Naver

Nguồn: Naver, X