Nhà Beckham chìm trong khủng hoảng

Ngày 27/12 (giờ địa phương), Holly Ramsay, con gái đầu bếp nổi tiếng người Anh Gordon Ramsay và vợ Tana Ramsay, kết hôn vận động viên bơi lội Olympic Adam Peaty tại tu viện Bath Abbey ở Bath, Anh.

Dựa vào mối quan hệ thân thiết lâu năm với nhà sản xuất Masterchef, việc gia đình Beckham tham dự đám cưới con gái ông không có gì phải bàn cãi. Vợ chồng Ramsay cũng từng là khách trong hôn lễ triệu USD của Brooklyn Beckham và Nicole Peltz vào năm 2022.

Ông bà Becks dự đám cưới của Holly Ramsay. Ảnh: WireImage, BackGird.

Ngoài ông bà Becks, Romeo, Cruz và Harper Seven đều có mặt chung vui với Holly. Tuy nhiên, người bạn cùng tuổi của cô, Brooklyn, lại không xuất hiện.

Không rõ Brooklyn không được mời hay đã nhận thiệp nhưng không đi. Tuy nhiên, những người trong cuộc cho rằng khả năng Holly bỏ qua Brooklyn khá thấp, bởi gia đình Ramsay được cho là giữ quan điểm “luôn mở rộng cửa” với cựu nhiếp ảnh gia.

Theo Daily Mail, Brooklyn và Holly từng có quãng thời gian thân thiết, nhưng không gắn bó bằng em trai cô là Jack. Họ xấp xỉ tuổi nhau (Jack sinh năm 2000), nên chơi với nhau từ thuở nhỏ. Đáng tiếc, mối quan hệ bạn bè đã phai nhạt.

Nguồn tin cho biết họ không nói chuyện với nhau trong một thời gian, được cho là bắt đầu rạn nứt sau khi Brooklyn hẹn hò Nicola.

Dù cho sự thật như thế nào, việc Brooklyn không dự đám cưới là điều dễ đoán. Anh đã phớt lờ tất cả sự kiện trọng đại của gia đình kể từ sinh nhật David Beckham vào tháng 5, gần đây còn chặn cha mẹ và các em trên mạng xã hội, không có lý do gì lại xuất hiện ở nơi có thể chạm mặt họ.

Điều khiến dư luận quốc tế chú ý là loạt động thái của Nicola trên Instagram. Người ta tin rằng nữ diễn viên 30 tuổi có ý “đá xéo” nhà chồng.

Vào thời điểm gia đình Beckham thành tâm điểm tại đám cưới Holly, Nicola đăng lên trang cá nhân bức ảnh selfie trước gương, kèm chú thích: “Yêu việc được ở nhà”.

Vài giờ sau đó, cô chia sẻ lại câu nói nổi tiếng của huyền thoại điện ảnh Pháp mới qua đời Brigitte Bardot: “Nếu tôi có thể làm được điều gì đó về cách con người đối xử với nhau, tôi sẽ làm. Nhưng vì không thể, tôi sẽ gắn bó với động vật”.

Nicola bị nghi "đá xéo" cha mẹ chồng.

Cách hành xử này khiến con gái tỷ phú Nelson Peltz bị cư dân mạng chỉ trích. Nhiều người tin rằng cô là nguyên nhân Brooklyn xa cách gia đình ruột thịt.

Cư dân mạng bình luận: “Con nhỏ kiêu căng này không chịu im lặng đi. Brooklyn đang bị kiểm soát, thao túng và cô lập. Một ngày nào đó anh ta sẽ hối hận về những hành động của mình”, “Cô gái này độc hại như Meghan Markle vậy. Cô ta dễ dàng thao túng và hủy hoại cuộc đời anh ta”, “Tội nghiệp cho gia đình Beckham. Đó là con trai họ. Tôi hiểu cảm giác đó, thật đau lòng. Họ là những đứa trẻ hư hỏng”, “Tôi nghĩ cô ta nên kết bạn với Meghan Markle. Lại thêm một cô gái tự cao tự đại, nghĩ mình nắm quyền điều hành cả thế giới. Cô ta đang chứng tỏ gia đình cô ta tốt hơn nhà chồng. Hãy trưởng thành hơn và giữ những lời lẽ khích bác đó cho riêng mình đi”…

Trước đó, vào ngày Giáng sinh, Brooklyn bị nghi “dằn mặt” ông bà Becks khi chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên Nicola và tuyên bố cô là tất cả với anh.