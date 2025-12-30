5 ngày trước, đạo diễn Nhu Đặng thông báo tin vui đã cầu hôn thành công bạn gái tên Hoài Phương ở Hàn Quốc. Anh viết trên trang cá nhân: "Và cô ấy say yes. Dưới nhiệt độ -11 độ C, trên núi tuyết phủ trắng. Lạnh quýnh người nên vừa đeo nhẫn vừa run. Quan trọng bắt được người về rồi". Ngay khi đăng tải bức hình này, dàn sao Việt là Tóc Tiên, Kai Đinh, Hòa Minzy, Quang Đăng… đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi.

Trên trang cá nhân, nam đạo diễn sinh năm 1991 mới đây đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào khi cùng bạn gái Hoài Phương du lịch tại Hàn Quốc. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Nhu Đặng và Hoài Phương không ngại thể hiện sự thân mật với các cử chỉ như nắm tay, kề sát bên nhau. Trước thời điểm cầu hôn, cặp đôi đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi và thường xuyên công khai hình ảnh chung trên mạng xã hội.

Nhu Đặng công khai ảnh cầu hôn bạn gái vào ngày 25/12 vừa qua. Ảnh: FBNV

Nam đạo diễn 9x mới đây còn xả kho ảnh đi du lịch ở Hàn Quốc bên nửa kia. Ảnh: FBNV

Cả hai liên tục tình tứ, dính nhau như sam. Ảnh: FBNV

Trước đây, nam đạo diễn từng vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Trúc Anh. Tin đồn rộ lên từ năm 2020, sau khi Nhu Đặng chia sẻ một sản phẩm âm nhạc có sự tham gia của Trúc Anh. Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách im lặng và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Đến đầu năm 2025, Trúc Anh có động thái được cho là xác nhận đã chia tay. Cụ thể, khi đăng ảnh chúc mừng Salim trong lễ ăn hỏi, nữ diễn viên viết kèm dòng chia sẻ: “Cô ấy sắp đám cưới rồi mà tôi vẫn chưa có người yêu”, khiến nhiều người cho rằng cô đang độc thân.

Trúc Anh và Nhu Đặng được cho là từng có khoảng thời gian hẹn hò. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Nhu Đặng là một trong những “gương mặt vàng” được đông đảo nghệ sĩ hàng đầu showbiz tin tưởng, sẵn sàng giao trọn sản phẩm để anh thỏa sức sáng tạo. Anh chính là người đứng sau thành công của hàng loạt MV đình đám như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Anh Ơi Ở Lại, Đi Đu Đưa Đi, Duyên Âm, Bao Giờ Lấy Chồng, Thị Mầu…

Bạn gái của nam đạo diễn là Hoài Phương - một người mẫu ảnh, diễn viên sở hữu vẻ ngoài thu hút cùng vóc dáng nóng bỏng.

Cả hai được nhận xét là cặp đôi trai tài gái sắc. Ảnh: FBNV