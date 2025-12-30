Trong showbiz, việc nghệ sĩ Việt có cơ hội hợp tác với các ngôi sao quốc tế đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, để xây dựng được một mối quan hệ thân thiết ngoài khuôn khổ công việc lại là câu chuyện không phải ai cũng làm được. Giữa những mối liên kết hiếm hoi ấy, Duy Khánh đang trở thành cái tên gây chú ý khi có mối quan hệ khăng khít đặc biệt với Lee Kwang Soo.

Sau khi cùng hợp tác trong dự án điện ảnh Tay anh giữ một vì sao, mối quan hệ giữa Duy Khánh và Lee Kwang Soo nhanh chóng trở nên thân thiết. Nam diễn viên Hàn Quốc không giấu sự yêu mến dành cho Duy Khánh khi liên tục đồng hành trong nhiều hoạt động.

Khi Lee Kwang Soo sang Việt Nam, tài tử xứ Hàn được Duy Khánh dẫn đi khắp Đà Lạt. Trong vlog này, cả hai tương tác dễ thương như đã quen nhau từ lâu. Không những vậy, Lee Kwang Soo còn góp mặt trong show riêng của Duy Khánh, thoải mái chia sẻ về trải nghiệm làm việc cùng nhau cũng như cảm xúc khi ở Việt Nam.

Lee Kwang Soo làm khách mời trong show riêng của Duy Khánh. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc cả hai vi vu tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc của Duy Khánh để tham dự sự kiện ra mắt phim, chính Lee Kwang Soo là người đón tiếp, dẫn dắt nam diễn viên Việt tham gia những buổi tiệc thân mật, nơi quy tụ toàn những gương mặt sao hạng A của làng giải trí xứ Kim Chi như Kim Woo Bin, Lee Sun Bin, Park Bo Young và nhiều tên tuổi đình đám khác.

Chưa dừng lại ở đó, Duy Khánh còn khiến fan Kpop bất ngờ khi khoe ảnh ăn tối cùng D.O - thành viên EXO. Cả hai vui vẻ tạo dáng, cười rạng rỡ và trò chuyện rất thoải mái. Duy Khánh chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn khi được gặp gỡ D.O, khen anh có giọng hát hay và tính cách dễ thương.

Khoảnh khắc Duy Khánh chụp ảnh, dùng bữa và trò chuyện cùng hội bạn thân của Lee Kwang Soo nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ về cách đối xử như ngoại lệ mà Lee Kwang Soo dành cho nam diễn viên Việt.

Duy Khánh gặp gỡ loạt sao hạng A của Kbiz và cũng là bạn thân của Lee Kwang Soo. Clip: NVCC

Duy Khánh selfie cùng D.O - thành viên nhóm nhạc EXO. Ảnh: FBNV

Trước khi có những cột mốc đáng chú ý ở thị trường quốc tế, Duy Khánh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các web-drama và dự án độc lập do chính anh sản xuất. Không đóng khung bản thân trong một hình ảnh, nam diễn viên liên tục thử sức ở nhiều vai trò, từ diễn xuất, sáng tạo nội dung đến tham gia loạt gameshow truyền hình.

Bước ngoặt lớn đến khi Duy Khánh góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình haha . Hai chương trình giúp anh tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời thể hiện rõ cá tính, sự duyên dáng và khả năng thích nghi linh hoạt trước nhiều thử thách. Từ đó, tên tuổi Duy Khánh ngày càng được chú ý, mở ra cơ hội tham gia các dự án điện ảnh lớn, trong đó có phim nước ngoài.